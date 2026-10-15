Siemens Energy (SE) wird am 11. November die Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 vorlegen. Wir erwarten einen starken Abschluss, getragen von hohen Volumina, der Umsetzung des Auftragsbestands (Backlog Conversion) und operativem Leverage. Das Umsatzwachstum im Gesamtjahr erwarten wir etwa in der Mitte der Unternehmensguidance, die Profitabilität nahe am oberen Ende. KI-getriebene Rechenzentrumsbauten, Elektrifizierung und steigende Stromnachfrage stützen die Investitionen in Gasturbinen und Netze, während der erhebliche Auftragsbestand von SE eine hohe Ergebnistransparenz bietet. Aus unserer Sicht kann das erhöhte Aktivitätsniveau noch Jahre anhalten, der Zyklus dürfte jedoch nicht unbegrenzt andauern. Eine langsamere Adoption von KI, schwächere Investitionsrenditen, höhere Zinsen und eine konjunkturelle Abkühlung könnten den Auftragseingang allmählich belasten. SE ist ein exzellentes Unternehmen, doch unseres Erachtens unterstellt die Bewertung weiterhin einen ungewöhnlich langanhaltenden Superzyklus. Trotz des jüngsten Kursrückgangs halten wir die Aktie nach wie vor für zu teuer. Wir bekräftigen unser SELL-Rating und das Kursziel von EUR 100,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siemens-energy-ag
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