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Markus Weingran
15.10.2026 15:27 Uhr
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Nebius & Co. stark unter Druck: TSMC: Rekordzahlen | Nel: Absturz | Scheinchen: Nasdaq-Short schlägt voll ein

Der Plan vom Scheinchen-Dienstag ist voll aufgegangen. Schlechte US-Inflationsdaten haben die Nasdaq unter Druck gesetzt und die Short-Spekulation ist um 40 Prozent in die Höhe gesprungen. Hält die KI-Panik an?80 Prozent vor dem Aus? Diese Cloud-Aktien stehen unter Druck! Eine Schockprognose von Gartner hat an der Wall Street einen Ausverkauf bei KI-Infrastrukturaktien ausgelöst. Der Marktforscher warnt, dass mehr als 80 Prozent der sogenannten Neocloud-Anbieter bis 2030 ihre Eigenständigkeit verlieren könnten. Die Aktie von CoreWeave brach am Mittwoch zeitweise um 15 Prozent ein, DigitalOcean verlor 14 Prozent. Auch Nebius, IREN, Hut 8 und Applied Digital gerieten massiv unter Druck. Wie …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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