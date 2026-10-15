Nebius & Co. stark unter Druck: TSMC: Rekordzahlen | Nel: Absturz | Scheinchen: Nasdaq-Short schlägt voll ein

Der Plan vom Scheinchen-Dienstag ist voll aufgegangen. Schlechte US-Inflationsdaten haben die Nasdaq unter Druck gesetzt und die Short-Spekulation ist um 40 Prozent in die Höhe gesprungen. Hält die KI-Panik an?80 Prozent vor dem Aus? Diese Cloud-Aktien stehen unter Druck! Eine Schockprognose von Gartner hat an der Wall Street einen Ausverkauf bei KI-Infrastrukturaktien ausgelöst. Der Marktforscher warnt, dass mehr als 80 Prozent der sogenannten Neocloud-Anbieter bis 2030 ihre Eigenständigkeit verlieren könnten. Die Aktie von CoreWeave brach am Mittwoch zeitweise um 15 Prozent ein, DigitalOcean verlor 14 Prozent. Auch Nebius, IREN, Hut 8 und Applied Digital gerieten massiv unter Druck. Wie …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran