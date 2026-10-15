Bern (ots) -Bis 2029 muss die SRG aufgrund des politischen Sparauftrags rund 270 Millionen Franken einsparen, 80 Millionen davon bereits bis 2027. Die bereits im Sommer kommunizierten Massnahmen werden nun auch in den Bereichen Operationen, Human Resources, Finanzen, Kommunikation & Public Affairs sowie Stab konkretisiert oder sind weitestgehend umgesetzt. Dabei werden 41 Millionen Franken eingespart und 202 Vollzeitstellen abgebaut. Mit diesem Schwerpunkt bei den Support- und Betriebsbereichen soll das publizistische Angebot für das Publikum möglichst geschützt werden.Nachdem die Massnahmen in den Regionaleinheiten SRF, RTS, RSI und RTR sowie im SRG-weiten Bereich Angebot bereits im September kommuniziert und zur Umsetzung vorbereitet wurden (Medienmitteilung September 2026 (https://www.srgssr.ch/de/news-medien/news/srg-setzt-transformations-und-sparmassnahmen-fuer-2027-um)), hat die SRG im Rahmen des Budgetprozesses nun auch die Spar- und Personalmassnahmen in den SRG-weiten Bereichen Operationen, Human Resources, Finanzen, Kommunikation & Public Affairs sowie Stab weiter konkretisiert oder weitgehend umgesetzt. Die Massnahmen leisten einen massgeblichen Beitrag zum Sparziel von 80 Millionen Franken per 2027: Der Bereich Operationen spart jährlich 30,7 Millionen Franken ein, die weiteren Bereiche zusammen 10,7 Millionen Franken.Einsparungen bei Organisation, Prozessen und HerstellungsweisenInsgesamt werden in diesen Bereichen rund 202 Vollzeitstellen abgebaut. Davon entfallen 173 Vollzeitstellen auf den Bereich Operationen, den grössten Bereich der SRG. Operationen vereint die Technologie- und Produktionsbereiche in allen Sprachregionen. Ein wesentlicher Teil der Einsparungen wird durch die neue Organisation ermöglicht. Aufgaben und Leistungen werden verstärkt SRG-weit erbracht, Kompetenzen gebündelt und Doppelspurigkeiten abgebaut. Einsparungen erzielt die SRG zudem durch die gemeinsame Planung von Produktionsressourcen, die Harmonisierung von IT-Services sowie vereinheitlichte Herstellungsweisen in der Produktion in allen Sprachregionen.Auch die SRG-weiten Supportbereiche Human Resources, Finanzen, Kommunikation & Public Affairs sowie Stab leisten einen überproportionalen Beitrag zur Erreichung der Sparziele. Dadurch können die Auswirkungen auf das publizistische Angebot möglichst begrenzt werden. Der Anspruch, 95 Prozent der Einsparungen bei Strukturen, Prozessen und Herstellungsweisen zu erreichen, bleibt unverändert. Betroffen sind rund 29 Vollzeitstellen. Die Spar- und Personalmassnahmen in diesen Bereichen sind weitestgehend umgesetzt.Stellenabbau wo möglich über natürliche Fluktuation und PensionierungDie SRG ist sich der Tragweite der mit dem Sparauftrag verbundenen Auswirkungen auf die Mitarbeitenden bewusst. Die damit verbundenen Entscheide trifft sie sorgfältig und setzt die Massnahmen so sozialverträglich wie möglich um. Wo möglich erfolgen Personalmassnahmen über natürliche Fluktuation und Pensionierungen. Etwa die Hälfte der Personalmassnahmen im Bereich Operationen und den Supportbereichen kann dadurch umgesetzt werden. Entlassungen und Frühpensionierungen sind jedoch leider unumgänglich. Für betroffene Mitarbeitende kommt der Sozialplan der SRG zur Anwendung.Damit sind die Spar- und Personalmassnahmen der SRG für das Jahr 2027 vollständig konkretisiert. Insgesamt spart die SRG ab 2027 jährlich 80 Millionen Franken ein und baut 285-289 Vollzeitstellen ab. Die weiteren Sparmassnahmen für die Jahre 2028 und 2029 werden schrittweise im Rahmen der Finanzplanung festgelegt, dabei bleibt das Gesamtziel von 270 Millionen Franken Einsparungen unverändert.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRmedia@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100942952