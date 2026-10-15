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Actien-Börse Nr. 42

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Bei der Flotte zählt für SIXT nicht allein ein niedriger Einkaufspreis. Entscheidend sind Kundennachfrage und Restwert nach meist 6 bis 9 Monaten. Die Konditionen der Premiumhersteller haben sich gegenüber 2024 in diesem Jahr weiter verbessert und bleiben stabil. Auch bei Elektroautos nähert sich die Wirtschaftlichkeit der Verbrenner an. Die Premiumpositionierung, nebst jüngerer US-Flotte und ein höherer Anteil von Fahrzeugen ohne Restwertrisiko federn Gebrauchtwagenrisiken ab. Der Konzern wird mit Weitsicht und Können gelenkt. Es gilt KGV 10 für das lfd. Jahr gemäß aktueller Konsenstaxen. Allerdings:Eine Prognoseerhöhung liegt im Bereich des Möglichen. Bei den Vorzügen kommen noch 6,7 % Dividendenrendite on top. Ziele um 90 bis 100 € für die Stämme lassen sich über 2027 hinaus rechnen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- An der Börse dominieren die Meinungsmacher- Musk greift an und T-MOBILE US ist die empfindlichste Stelle- PORSCHE: Wie sieht die Perspektive aus?- Nebenwerte: GABLER rückt in den Fokus- Wall Street: Rotation am laufenden Band- HASBRO: Gespielt wird immerIhre Bernecker Redaktion /