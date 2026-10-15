Auf der gestrigen CIRA-Konferenz im Palais Niederösterreich gab es als Eröffnung ein Keynote-Gespräch mit Österreichs Fußballchef Ralf Ragnick. Ich finde, er hat die Parallelen zu Unternehmen mit Teamaufstellung, Führungsaufgabe und Fehlerkultur sehr gut gezogen. "Wir sollten nicht vornherein Gründe finden, wieso etwas nicht geht", und mit einem Unentschieden nicht zufrieden sein, nehm ich mit. Ralf Ragnick wurde von Ina Sabitzer auf Herz und Nieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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