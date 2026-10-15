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Vereinbarung legt geplanten Grundverkauf, Beteiligung der Stadt an der Infrastruktur sowie restliche Anforderungen für Erschließung fest

London, Vereinigtes Königreich - 15. Oktober 2026 - IRW-Press / Pulsar Helium Inc. (AIM: PLSR) (TSXV: PLSR) (OTCQB: PSRHF) ("Pulsar" oder das "Unternehmen"), ein auf Primär-Helium spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass der Stadtrat von Two Harbors, Minnesota (die "Stadt"), eine Kauf- und Erschließungsvereinbarung (die "Vereinbarung") vom 14. Oktober 2026 zwischen der Stadt und Pulsar Helium MN Inc., der 100-%-Tochtergesellschaft des Unternehmens in Minnesota ("Pulsar MN"), genehmigt hat. Die Vereinbarung bildet den Rahmen für den geplanten Erwerb von Land (das "Grundstück") innerhalb eines bestehenden Industriegebiets der Stadt vorbehaltlich der darin genannten Bedingungen. Die endgültigen Grenzen und die rechtliche Beschreibung des Grundstücks werden durch eine von der Stadt und Pulsar MN vor dem Abschluss genehmigte endgültige Vermessung festgelegt. Pulsar plant die Erschließung des Grundstücks als Rare Gas Hub für die Aufbereitung von Helium und anderen Edelgasen, einschließlich Kapazitäten zur Heliumverflüssigung und Abscheidung von Kohlendioxid (das "Projekt").

Zusammenfassung

Der Stadtrat von Two Harbors hat einer Kauf- und Erschließungsvereinbarung für den von Pulsar MN geplanten Erwerb von Land innerhalb eines bestehenden Industriegebiets für 1,00 USD zugestimmt, vorbehaltlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen und der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen. Die endgültigen Grenzen und die rechtliche Beschreibung des Grundstücks werden durch eine von der Stadt und Pulsar MN vor dem Abschluss genehmigte endgültige Vermessung festgelegt. Die Vereinbarung sieht eine gestaffelte Erschließung des geplanten Rare Gas Hub ("RGH") vor.

Das geplante RGH soll eine Anlage zur Heliumverflüssigung und Kohlendioxidabscheidung (die "Anlage") umfassen, auf die in den Pressemitteilungen von Pulsar vom 30. Juni 2026, 3. August 2026 und 1. Oktober 2026 verwiesen wurde.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Grundstücks- und Umweltprüfung, akzeptablen Finanzierungs- und Versorgungsvereinbarungen, der Unterzeichnung unterstützender Vereinbarungen, den erforderlichen Genehmigungen zur Landnutzung sowie der Erfüllung oder dem ausdrücklichen Verzicht auf Abschlussbedingungen. Pulsar wird separate Steuerermäßigungen beim Lake County und beim Lake Superior School District anstreben, vorbehaltlich der jeweiligen Entscheidungen dieser Gremien.

Der Standort bietet Anbindung an eine etablierte regionale Schienen- und Straßeninfrastruktur. Schienenanschlüsse sowie Versorgungskapazität, Zuverlässigkeit, Servicetermine und kommerzielle Bedingungen für das geplante RGH müssen noch durch die erforderlichen Studien, Vereinbarungen und Genehmigungen bestätigt werden.

Die Unterstützung der Stadt im Rahmen der Vereinbarung umfasst ein auf 143.200 USD geschätztes Grundstück zu einem Kaufpreis von 1,00 USD, bis zu 1 Million USD für den Schienenbau, die Geländeräumung, Versorgungserweiterungen sowie die Erstattung von 90 % des erhöhten Anteils der von Pulsar MN tatsächlich gezahlten städtischen Grundsteuer, die auf die initiale RGH-Phase entfällt, für 15 aufeinanderfolgende Steuerzahlungsjahre - es sei denn, die Parteien vereinbaren gemäß der Vereinbarung schriftlich einen anderen Prozentsatz. Der Gesamtwert der städtischen Unterstützung wurde noch nicht festgelegt und bestimmte Infrastrukturschätzungen sowie der geschätzte Wert der Steuerermäßigung müssen noch durch unterstützende Vereinbarungen und erforderliche öffentliche Verfahren finalisiert werden.

Thomas Abraham-James, Direktor und CEO von Pulsar, sagte: "Die Genehmigung des Stadtrats ist ein wichtiger Schritt nach vorn in unserer Strategie zum Aufbau eines Rare Gas Hub, der die US-Lieferkette für Edelgase stärkt. Der Industriestandort und die Verkehrsinfrastruktur von Two Harbors bieten ein starkes Fundament für diese geplante Anlage. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Stadt bei der Finanzierung, dem Engineering, den Versorgungsvereinbarungen und den restlichen Genehmigungen, die erforderlich sind, bevor wir uns zum Bau verpflichten."

Stadt Two Harbors als Standort für geplantes Rare Gas Hub ausgewählt

Two Harbors, der Verwaltungssitz des Lake County, Minnesota, liegt am Lake Superior mit Anbindung an die Hauptstrecke der Canadian National Railway, Tiefwasser-Hafenanlagen und eine an die breitere Region angebundene Straßeninfrastruktur. Die Stadt hat sich vorbehaltlich der Bedingungen der Vereinbarung bereit erklärt, an Pulsar MN das im beschränkten Industriegebiet I-1 der Stadt gelegene Grundstück zu verkaufen - einen Standort, den das Unternehmen für die Errichtung, den Betrieb und eine mögliche zukünftige Erweiterung seines geplanten Rare Gas Hub als bestens geeignet erachtet. Die endgültigen Grenzen und die rechtliche Beschreibung des Grundstücks unterliegen weiterhin dem in der Vereinbarung vorgesehenen Genehmigungsverfahren für die endgültige Vermessung.

Vorbehaltlich der Abschlussbedingungen und der erforderlichen Genehmigungen würde Pulsar MN das Grundstück von der Stadt für 1,00 USD erwerben. Die Vereinbarung begründet einen Rahmen für die Erschließung und stellt für sich genommen keine unwiderrufliche Verpflichtung von Pulsar zur Errichtung des Projekts dar. Nach seiner formellen Projektverpflichtung muss Pulsar MN den kommerziellen Betrieb der initialen RGH-Phase innerhalb von 36 Monaten aufnehmen, vorbehaltlich zulässiger Fristverlängerungen bei Verzögerungen. Spätere Erweiterungsphasen sind optional.

Die geplante finanzielle Beteiligung der Stadt umfasst den preisgünstigen Grundstücksverkauf sowie einen Zuschuss von bis zu 1 Million USD zur Errichtung eines Anschluss- oder Abstellgleises. Die über diesen Zuschuss hinausgehenden Baukosten für das Gleis würde Pulsar tragen. Die Stadt würde dauerhaft das Recht behalten, die Bahnanbindung für kommunale Zwecke zu nutzen und sie anderen Kunden gegen Gebühr zur Verfügung zu stellen. Der Zuschuss in Höhe von 1 Million USD gilt für den Gleisbau und stellt keine Obergrenze für die gesamte städtische Unterstützung dar.

Die Stadt würde zudem das Baugelände und den Straßenkorridor räumen, städtische Wasser-, Abwasser-, Erdgas- und Stromversorgungsleitungen zum RGH-Baugelände verlegen sowie Vermessungsarbeiten und die Feuchtgebietsabgrenzung finanzieren. Schätzungen für die Geländeräumung und Versorgungsverbesserungen müssen im Business Subsidy Agreement noch finalisiert werden. Im Fall einer Erschließung kann das Projekt Möglichkeiten für Investitionen, Beschäftigung, lokale Beschaffung und die Erweiterung der Steuerbasis schaffen. Die Vereinbarung garantiert jedoch keine bestimmte Anzahl an Arbeitsplätzen.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Stadt 90 % des erhöhten Anteils der von Pulsar MN tatsächlich gezahlten städtischen Grundsteuer, die auf die fertiggestellte initiale RGH-Phase entfällt, für 15 aufeinanderfolgende Steuerzahlungsjahre erstattet - es sei denn, die Parteien einigen sich gemäß der Vereinbarung schriftlich auf einen anderen Prozentsatz. Der geschätzte Wert der Ermäßigung muss durch die unterstützenden Verträge und die erforderlichen öffentlichen Verfahren noch ermittelt werden. Die Ermäßigung würde erst nach der Aufnahme des kommerziellen Betriebs der initialen Phase, der Ausstellung der Fertigstellungsbescheinigung der Stadt und der Zahlung der qualifizierten erhöhten städtischen Steuern beginnen. Pulsar würde separate Steuerermäßigungen beim Lake County und beim Lake Superior School District anstreben.

Die elektrische Anschlusskapazität, die Versorgungssicherheit, die Termine für die Bereitstellung der Stromversorgung, die Tarife, die Anschlussgebühren und die Anforderungen an Investitionskostenbeiträge müssen vor dem Abschluss und der formellen Projektverpflichtung durch technische Studien und abgeschlossene Versorgungsverträge zu für Pulsar akzeptablen Bedingungen geklärt werden. Ein separater Stromversorgungsvertrag wird den Tarif festlegen, zu dem die Stadt Strom an Pulsar verkauft, und ein Erdgasvertrag wird die Gastarife regeln. Etwaige erforderliche vorgelagerte Stromversorgungsverträge und regulatorische Genehmigungen müssen noch eingeholt werden. Die Vereinbarung legt keine endgültigen Stromtarife fest und bestätigt kein Datum für den Beginn der Errichtung oder des Betriebs.

Pulsar kann sich unter den in der Vereinbarung genannten Bedingungen dafür entscheiden, vor seiner formellen Projektverpflichtung nicht fortzufahren. Vor dieser Verpflichtung entstehen der Stadt Ausgaben auf eigenes Risiko - es sei denn, Pulsar stimmt in einer separaten schriftlichen Vereinbarung ausdrücklich der Erstattung einer bestimmten Ausgabe zu.

Link zur Originalmeldung in voller Länge:

https://pulsarhelium.com/wp-content/uploads/2026/10/PLSRNR2026-74_TwoHarbors.pdf

Wesentliche Schritte und Meilensteine

Die Vereinbarung räumt Pulsar MN ab ihrem Inkrafttreten am 14. Oktober 2026 eine Frist von 365 Tagen für die Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung und die Vorbereitung einer verbindlichen Projektverpflichtung ein. Pulsar MN kann während dieses Zeitraums jederzeit eine Mitteilung über die verbindliche Projektverpflichtung übermitteln, sobald die für den Projektentwickler geltenden aufschiebenden Bedingungen erfüllt wurden oder schriftlich auf diese verzichtet wurde. Sollte Pulsar MN innerhalb von 365 Tagen keine solche Mitteilung übermitteln, kann jede der beiden Parteien die Vereinbarung kündigen, ohne dass dies als Vertragsverletzung gilt oder ein Rechtsverlust, eine Rückerstattungspflicht, eine Rückforderung von Fördermitteln oder eine sonstige Haftung entsteht. Ausgenommen hiervon sind Verpflichtungen, die gemäß den ausdrücklichen Bestimmungen der Vereinbarung auch nach deren Beendigung fortbestehen. Wenn Pulsar MN eine Projektverpflichtung abgibt, hat der Abschluss spätestens zehn Geschäftstage danach zu erfolgen, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird, und unterliegt weiterhin der Erfüllung oder dem ausdrücklichen Verzicht auf die anwendbaren Abschlussbedingungen. Die restlichen Arbeiten umfassen Folgendes:

Abschluss der Due-Diligence-Prüfung des Grundstücks und der Umweltbedingungen sowie der Vermessungen und Feuchtgebietsprüfung durch Pulsar;

Sicherung einer akzeptablen Projektfinanzierung und Einholung der erforderlichen Landnutzungs- und behördlichen Genehmigungen; etwaige Steuerermäßigungen des Lake County und des Lake Superior School District würden von diesen Gremien separat geprüft werden;

Abschluss entsprechender Wirtschaftssubventions-, Steuerermäßigungs-, Mindestbewertungs-, Stromversorgungs-, Erdgasversorgungs- und Schienenverträge;

Genehmigung der erforderlichen Zonierungsänderungen, Gelände- und Baupläne sowie anwendbarer Genehmigungen durch die Stadt zusammen mit den erforderlichen Schienenanbindungsvereinbarungen und Genehmigungen unter Einbeziehung der Canadian National Railway;

Abschluss von Versorgungsstudien und akzeptablen Versorgungsvereinbarungen sowie Erfüllung oder ausdrücklicher Verzicht auf sonstige Abschlussbedingungen durch die Parteien.

Nach der Abgabe der formellen Projektverpflichtung durch Pulsar verlangt die Vereinbarung die Aufnahme des kommerziellen Betriebs der initialen RGH-Phase innerhalb von 36 Monaten vorbehaltlich zulässiger Fristverlängerungen bei Verzögerungen. Diese Anforderung gilt für die erste kommerziell betriebsfähige Phase und nicht für den endgültigen Vollausbau. Die Errichtung erfordert die Genehmigung der endgültigen Pläne durch die Stadt, einschließlich Planierung, Entwässerung und Landschaftsbau, mit einem wesentlichen Baum- und Vegetationsgürtel entlang der westlichen und südlichen Grenzen. Es wurde kein Baubeginn oder Eröffnungsdatum bestätigt.

Angesichts des voraussichtlichen Zeitplans bis zur Inbetriebnahme bleibt die Sicherung der Finanzierung für den Erwerb der Anlage eine wichtige kurzfristige Priorität, worauf in der Pressemitteilung von Pulsar vom 12. Oktober 2026 verwiesen wird.

Der Abschluss der in der Vereinbarung ins Auge gefassten Transaktionen unterliegt weiterhin den anwendbaren Bedingungen und den erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, sofern erforderlich. Die Pläne des Unternehmens für die geplante Anlage stehen zudem weiterhin unter dem Vorbehalt, dass diese im Rahmen der zuvor bekannt gegebenen Vereinbarungen zur Reservierung der Ausrüstung erworben wird. Die Vereinbarung gestattet Änderungen bei Ausrüstungslieferanten, Technologie, Konfiguration und Bauabfolge innerhalb der darin genannten Bedingungen.

Die Entscheidung, den geplanten Grundstückserwerb und das Projekt weiterzuverfolgen, spiegelt die Einschätzung des Managements hinsichtlich der wirtschaftlichen Chancen wider. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass das Projekt letztlich wie vorgesehen umgesetzt wird oder wirtschaftlich rentabel sein wird.

Im Namen von Pulsar Helium Inc.

"Thomas Abraham-James"

CEO und Direktor

Für weitere Informationen:

Pulsar Helium Inc.

mailto:connect@pulsarhelium.com

+ 1 (218) 203-5301 (USA/Kanada)

+44 (0)2033 55 9889 (Vereinigtes Königreich)

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Strand Hanson Limited

(Nominated & Financial Adviser, and Broker)

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Über Pulsar Helium Inc.

Pulsar Helium Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das am AIM-Markt der Londoner Börse (Vereinigtes Königreich) notiert und an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol PLSR (Kanada) sowie am OTCQB unter dem Tickersymbol PSRHF (USA) geführt wird. Das Portfolio von Pulsar besteht aus seinem Vorzeige-Heliumprojekt Topaz in Minnesota, dem Projekt Falcon in Michigan (beide in den USA) und dem Heliumprojekt Tunu in Grönland. Pulsar fungiert an beiden Standorten als Pionierunternehmen, da bei jedem der Projekte primäre Heliumvorkommen identifiziert wurden, die nicht mit der Produktion von Kohlenwasserstoffen in Verbindung stehen.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder erörtern (häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie "wird wahrscheinlich dazu führen", "wird voraussichtlich", "erwartet", "wird fortgesetzt", "wird erwartet", "geht davon aus", "glaubt", "geschätzt", "beabsichtigt", "plant", "Prognose", "Vorhersage", "Strategie", "Ziel" und "Ausblick") sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den geplanten Erwerb der Immobilie sowie den Zeitpunkt und die Abschlussbedingungen; die 365-tägige Due-Diligence- und Projektverpflichtungsfrist; die Erfüllung oder den Verzicht auf Abschlussbedingungen; die finanzielle Beteiligung der Stadt, einschließlich des Beitrags für die Bahnanbindung, der Geländeräumung, der Erschließung von Versorgungsleitungen und der Grundsteuerermäßigung durch die Stadt; etwaige Steuererleichterungen seitens Lake County und des Lake Superior School District; die Aushandlung und den Abschluss von Vereinbarungen über Unternehmenszuschüsse, Steuererleichterungen, Mindestbewertung, Stromversorgung, Erdgasversorgung und Schienenverkehr; erforderliche Genehmigungen in den Bereichen Flächennutzungsplanung, Landnutzung, Schienenverkehr und behördliche Zulassungen; den geplanten Rare Gas Hub, die Anlage und die Einrichtung, einschließlich deren Planung, Bau, Phasenabwicklung, Erweiterung und geplanter Betrieb; die Auflage, den kommerziellen Betrieb der ersten RGH-Phase innerhalb von 36 Monaten nach der formellen Projektzusage zu erreichen, vorbehaltlich zulässiger Verlängerungen; den Erwerb der Anlage im Rahmen der "Equipment Reservation Letter Agreement"; die Finanzierungspläne des Unternehmens; potenzielle Gasaufbereitungsdienstleistungen für Dritte; sowie die erwarteten Vorteile des Projekts. Zukunftsgerichtete Aussagen können Schätzungen beinhalten und basieren auf Annahmen der Unternehmensleitung, unter anderem, dass die Abschlussbedingungen im Rahmen der Vereinbarung innerhalb des geltenden Zeitrahmens erfüllt oder aufgehoben werden; dass die zugehörigen Rahmenvereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen ausgehandelt und unterzeichnet werden; dass eine angemessene Versorgung mit Strom, Erdgas, Wasser sowie eine entsprechende Bahnanbindung zu akzeptablen Bedingungen verfügbar sein wird; die Erwartungen der Unternehmensleitung hinsichtlich der Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung des künftigen Kapital- und Betriebsbedarfs des Unternehmens; die Leistung der Anlage und der zugehörigen Ausrüstung; sowie die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass die Abschlussbedingungen gemäß der Vereinbarung nicht innerhalb der geltenden Frist oder überhaupt nicht erfüllt oder aufgehoben werden; das Risiko, dass Pulsar keine Projektzusage vorlegt und die Vereinbarung gekündigt wird; das Risiko, dass es Pulsar nicht gelingt, Rahmenvereinbarungen in Bezug auf die Unternehmensförderung, Steuererleichterungen, Mindestbewertung, Stromversorgung, Erdgasversorgung oder Eisenbahnvereinbarungen zu akzeptablen Bedingungen auszuhandeln oder abzuschließen; das Risiko, dass der Wert der städtischen Unterstützung oder etwaiger Steuererleichterungen geringer ausfällt als erwartet oder dass Lake County oder der Lake Superior School District keine Steuererleichterungen genehmigen; das Risiko, dass die Stromkapazität, Upstream-Stromversorgungsvereinbarungen oder erforderliche behördliche Genehmigungen nicht zu akzeptablen Bedingungen oder innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens erlangt werden; das Risiko, dass erforderliche Vereinbarungen und Genehmigungen für den Schienenzugang, einschließlich solcher, an denen die Canadian National Railway beteiligt ist, nicht eingeholt werden; das Risiko, dass die Stadt Änderungen an ihrer Flächennutzungsordnung, an Lageplänen, Bauplänen, Genehmigungen oder anderen Genehmigungen, die für die vom Unternehmen beabsichtigte Nutzung des Grundstücks erforderlich sind, nicht genehmigt; das Risiko, dass keine ausreichende Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt nicht verfügbar ist und dass eine Eigenkapitalfinanzierung zu einer Verwässerung für die Aktionäre führt; das Risiko, dass die gemäß der "Equipment Reservation Letter Agreement" zu erwerbenden Anlagen nicht wie erwartet oder gar nicht funktionieren; das Risiko, dass das Unternehmen keine Drittkunden für die Gasaufbereitung oder keine Rohstoffe gewinnen kann; das Fehlen einer wirtschaftlichen Machbarkeitsstudie oder einer vergleichbaren technischen Studie zur Untermauerung des Projekts; das Risiko von Kostenüberschreitungen und Bauverzögerungen; das Risiko, dass erforderliche Umweltprüfungen, Genehmigungsverfahren und Umsetzungsmaßnahmen nicht abgeschlossen werden; sowie weitere oben genannte Faktoren und Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 3. Februar 2026 für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind und im Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca zu finden sind.

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