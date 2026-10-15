Mainz (ots) -"37°Leben: Against All Gods - Die Glaubens-WG", 2025 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet, geht in die zweite Runde. Sechs neue Folgen des Autorinnen-Trios Aurelia Kanetzky, Katharina Reinartz und Christina Schwarz widmen sich der drängenden Frage: Kann es eine Welt geben, in der alle Religionen friedlich miteinander leben? Die "37°Leben"-Filme sind ab 23. Oktober 2026, 08.00 Uhr, im ZDF zu streamen und ab Sonntag, 25. Oktober 2026 um 09.03 Uhr, im ZDF zu sehen.Against all gods: Fünf Religionen, ein Atheist und viele schwierige FragenEine orthodoxe Jüdin, eine Muslima, eine Protestantin, ein Hinduist, ein Buddhist und ein Atheist wohnen sechs Tage lang auf einem ehemaligen Bauernhof in Sachsen. Eine intensive Zeit beginnt, in der sie unter anderem mit kritischen Fragen konfrontiert werden: Wie will ich sterben? Was passiert, wenn ich als religiöser Mensch meine Ehe beende? Schnell wird deutlich, wie unterschiedlich ihre Ansichten sind.Prominenter Überraschungsbesuch in der Glaubens-WGDrei prominente Gäste stehen unangemeldet vor der Haustür und stellen die Glaubens-WG auf die Probe: Journalistin und Autorin Hanna Heim liest aus ihrem aktuellen Buch und eine Diskussion über den assistierten Suizid entfacht. Bei Sexfluencerin Susanna Bouchain dreht sich alles um Aufklärung, weibliche Lust und Dating. Für die WG ist es nicht unbedingt leicht, offen über diese Themen zu sprechen. Kabarettistin Tereza Hossa präsentiert mit ihrem österreichischen Charme satirische Witze und Cartoons rund um das Thema Religion. Die Auseinandersetzung damit entwickelt sich in der WG alles andere als heiter - die Gruppendynamik der Mitbewohner gerät ins Wanken.Die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner streiten, diskutieren, weinen, lachen - und lernen ganz schön viel voneinander. Verbindet sie am Ende des Experiments mehr, als sie anfangs glauben?"37°Leben: Against All Gods - Die Glaubens-WG" wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu "37°Leben" erreichen Sie Christina Betke, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de. Magda Huthmann, erreichen Sie unter huthmann.m@zdf.de, Telefon: 06131 - 70-12149.Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2F37gradleben&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7Cbf6160e146a7440e485608df0f1f4554%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639246299152049732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=M4lFbBuNzFlZeGze5eWWMPHtqh25vl9yARRciipuNes%3D&reserved=0) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen die sechs Folgen als Presse-Preview (nach Login) zur Verfügung:- Preview: 37°Leben: Against All Gods - Die Glaubens-WG: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37leben-against-all-gods-die-glaubens-wg)- Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37leben-die-neuen-filme-im-ueberblick) zu "37°Leben" und den neuen Filmen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6372023