Straubing (ots) -Auch für Berlin gilt: Die Drogen gibt es, die Clans gibt es - und den Einfluss auf junge Migranten, die in Vereinen organisiert sind und am Ende tatsächlich die Linke wählen, den gibt es sicher auch. Von daher ergibt sich dann auch die Gleichsetzung, die heute konservative Politiker dahin gehend gerne machen, dass die AfD auf der rechten Seite exakt das Übel sei, was die Linke auf der anderen Seite des politischen Spektrums darstelle. Aber dagegen gilt es dann doch, einen Einwand geltend zu machen, den die "Süddeutsche Zeitung" letzten Samstag in einem Leitartikel formuliert hat, wenn sie schreibt: "Die Linke (...) steht im Ganzen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. (...) Sie bereichert, sie belebt die parlamentarische Demokratie. (...) Niemand musste sich Sorgen machen, als der Linke Bodo Ramelow in Thüringen regierte. Niemand muss sich sorgen wegen einer Linken, die in Bremen und Mecklenburg-Vorpommern mitregiert. Dietmar Bartsch, damals Linke-Fraktionschef, durfte Wolfgang Schäuble den Rollstuhl schieben. Glaubt jemand, diesen Service hätte der auch von Tino Chrupalla angenommen?"Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6372024