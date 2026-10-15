Wien (www.fondscheck.de) - Die Erste Group erweitert ihr ETF-Sparplanangebot und nimmt Produkte von Fidelity International in die Banking-Plattform "George" auf, so die Experten von "FONDS professionell".Zum Start stünden zehn ETFs des Vermögensverwalters zur Verfügung. Der Schwerpunkt liege auf den indexoptimierten Quality-Income-ETFs, die auf dividendenstarke Unternehmen mit bestimmten Qualitätsmerkmalen setzen würden. Darüber hinaus umfasse die Kooperation ausgewählte aktiv gemanagte Aktien- und Anleihen-ETFs. Das Angebot richte sich zunächst an "George"-Kunden in Österreich und Tschechien, weitere Märkte sind geplant. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de