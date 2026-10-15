Köln (ots) -Die berühmte Maus-Figur in der Kölner Innenstadt ist künftig nicht mehr alleine. Am Donnerstagmittag (15.10.) zogen ihre Freunde Elefant und Ente neben ihr ein. Zwischen dem 1LIVE-Haus und dem WDR-Vierscheibenhaus steht fortan neben der Maus eine Doppel-Figur aus Elefant und Ente.Elefant und Ente offiziell enthülltDie beiden Figuren wurden von den Moderatoren André Gatzke und Rohit Narayanan feierlich enthüllt. Gemeinsam mit der Maus bilden sie nun ein festes Trio auf dem Platz an der Mörsergasse zwischen dem 1LIVE-Haus und dem WDR-Vierscheibenhaus.Unter den Gästen waren WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau und Matthias Körnich, Leiter der WDR-Programmgruppe Kinder und Familie, die Maus-Moderatoren Christoph Biemann und André Gatzke, "Die Sendung mit dem Elefanten"-Moderator Rohit Narayanan, Moderatorin Jana Forkel sowie Heike Sistig aus der Redaktion von Maus und Elefant.WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Mit Freunden ist das Leben gleich viel schöner. Zusammen stehen Maus, Elefant und Ente für ein Kinderprogramm, das seit Generationen Wissen vermittelt, die Welt erklärt und Kinder zum Fragen ermutigt. Ich freue mich, dass diese besondere Gemeinschaft nun auch hier direkt beim WDR für alle sichtbar ist und für alle Maus-Fans einen schönen Begegnungsort schafft."Das WDR Funkhausorchester begleitete die Enthüllung musikalisch. Nach einem Spannungstusch erklang "Die Welt ist elefantastisch". Anschließend konnten die Kinder das Trio aus der Nähe entdecken und sich mit Maus, Elefant und Ente fotografieren lassen.Das Trio steht für ein starkes KinderprogrammMaus, Elefant und Ente sind Teil eines vielfältigen öffentlich-rechtlichen Kinderprogramms. Ob im Fernsehen, im Radio, online, in der App oder in Bildungsangeboten: Das werbefreie Angebot erklärt Zusammenhänge verständlich, stärkt Medienkompetenz und bietet Kindern und Familien verlässliche Orientierung. "Maus, Elefant und Ente begegnen Kindern auf Augenhöhe. Sie greifen ihre Fragen auf, erklären Zusammenhänge verständlich und zeigen, dass Lernen Freude machen kann - im Fernsehen, im Radio, im Netz und in unseren Angeboten für Schulen und Familien", sagte Matthias Körnich, Leiter der WDR-Programmgruppe Kinder und Familie.Angebote für unterschiedliche Altersgruppen"Die Sendung mit der Maus" verbindet seit mehr als fünf Jahrzehnten Lach- und Sachgeschichten. Sie erklärt, wie Dinge funktionieren, erzählt aus dem Alltag von Kindern und öffnet den Blick auf andere Lebenswelten. "Die Sendung mit dem Elefanten" richtet sich besonders an jüngere Kinder im Kita-Alter und begleitet sie mit kurzen Geschichten, Rätseln, Liedern und Entdeckungen.Apps und MausRadioIn der Maus-App und Elefanten-App, auf den Internetseiten, in der ARD Mediathek bei ARD Sounds und im MausRadio können Kinder und Familien die Welt der Maus entdecken. Reportagen, Hörgeschichten, Musik, Spiele und altersgerechte Erklärangebote laden dazu ein, Themen selbstständig zu entdecken und zu vertiefen. Mit "Programmieren mit dem Elefanten" bietet der WDR zudem ein spielerisches Angebot für Kinder von drei bis acht Jahren an. Mithilfe der "Wenn-Dann-Maschine" aus der Elefanten-App lernen Kinder erste Grundlagen des analogen und digitalen Programmierens kennen. Seit September begleitet das MausRadio Kinder und Familien auch morgens am Frühstückstisch und bietet Orientierung im oft hektischen Alltag.Hintergrund zur Maus-FigurDie Mausfigur steht seit 2021 am WDR-Vierscheibenhaus. Sie wurde dort anlässlich des 50. Geburtstags der "Sendung mit der Maus" aufgestellt. Nach einer Beschädigung im Sommer 2025 wurde sie umfassend repariert und kehrte anschließend an ihren Platz zurück. Mit Elefant und Ente ist das bekannte Trio nun vollständig.Weitere Informationen zum WDR-Kinderprogramm gibt es in der WDR-Presselounge unter presse.wdr.de und auf die-maus.de.Fotos unter: ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6372028