Bisher gelten in der Meteorologie Wetterprognosen über die nächsten zwei Wochen heraus als höchst problematisch. Ein Team um Wissenschaftler des MIT hat dank maschinellem Lernen ein Modell entwickelt, das bis zu sechs Wochen im Voraus präzise Vorhersagen liefern soll. Das Wetter der nächsten zwei Wochen vorherzusagen, ist für Meteorolog:innen in der Regel kein Problem. Sie können aktuelle Veränderungen der Atmosphäre oder der Ozeane beobachten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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