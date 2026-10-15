Ein Chipriese öffnet die Bücher, Europa liefert Inflationsdaten: Der Wochenausklang bietet Anlegern reichlich Gesprächsstoff.Zum Wochenausklang steht die Berichtssaison im Vordergrund: Bereits um 07:30 Uhr legt der taiwanische Chipriese TSMC seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Danach folgen Quartalsberichte von Reliance Industries aus Indien sowie von den US-Unternehmen CSX und Interactive Brokers. Bei den Konjunkturdaten veröffentlicht die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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