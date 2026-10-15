TSMC steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich

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Die Nachfrage nach fortschrittlichen Fertigungstechnologien bleibt hoch - für das vierte Quartal stellt TSMC weiteres Umsatzwachstum in Aussicht.



Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Umsatz belief sich auf rund 1,49 Billionen Taiwan-Dollar, was einem Anstieg von etwa 51 % gegenüber dem Vorjahr und rund 17,6 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Nettogewinn erhöhte sich im Jahresvergleich um rund 68,7 % auf etwa 763 Milliarden Taiwan-Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag bei ungefähr 29 Taiwan-Dollar beziehungsweise rund 4,60 US-Dollar je ADR. Nach Angaben des Unternehmens wurde die Entwicklung insbesondere durch die Nachfrage nach fortschrittlichen Fertigungstechnologien unterstützt. Auf die Fertigungsprozesse mit Strukturbreiten von sieben Nanometern und kleiner entfielen insgesamt rund 79 % des Wafer-Umsatzes. Der Anteil des 2-Nanometer-Prozesses lag bei etwa 8 %, während 3- und 5-Nanometer-Technologien zusammen rund 61 % beitrugen.



Für das vierte Quartal erwartet TSMC einen Umsatz von etwa 52,3 bis 54,3 Milliarden US-Dollar basierend auf einem Wechselkurs von 1 - 31,8 USD/NT. Die Bruttomarge soll voraussichtlich bei rund 65 bis 67 %, die operative Marge bei etwa 56,5 bis 58,5 % liegen. Das Unternehmen verwies dabei auf die anhaltende Nachfrage nach fortschrittlichen Technologien sowie den weiteren Kapazitätsausbau für den 2-Nanometer-Prozess.







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Quelle: HSBC









Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Umsatz belief sich auf rund 1,49 Billionen Taiwan-Dollar, was einem Anstieg von etwa 51 % gegenüber dem Vorjahr und rund 17,6 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Nettogewinn erhöhte sich im Jahresvergleich um rund 68,7 % auf etwa 763 Milliarden Taiwan-Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag bei ungefähr 29 Taiwan-Dollar beziehungsweise rund 4,60 US-Dollar je ADR. Nach Angaben des Unternehmens wurde die Entwicklung insbesondere durch die Nachfrage nach fortschrittlichen Fertigungstechnologien unterstützt. Auf die Fertigungsprozesse mit Strukturbreiten von sieben Nanometern und kleiner entfielen insgesamt rund 79 % des Wafer-Umsatzes. Der Anteil des 2-Nanometer-Prozesses lag bei etwa 8 %, während 3- und 5-Nanometer-Technologien zusammen rund 61 % beitrugen.Für das vierte Quartal erwartet TSMC einen Umsatz von etwa 52,3 bis 54,3 Milliarden US-Dollar basierend auf einem Wechselkurs von 1 - 31,8 USD/NT. Die Bruttomarge soll voraussichtlich bei rund 65 bis 67 %, die operative Marge bei etwa 56,5 bis 58,5 % liegen. Das Unternehmen verwies dabei auf die anhaltende Nachfrage nach fortschrittlichen Technologien sowie den weiteren Kapazitätsausbau für den 2-Nanometer-Prozess.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC





