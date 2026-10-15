Neue Funktionen ermöglichen ein agentisches Reise- und Ausgabenmanagement über die Kollaborationssoftware Slack, erweitern die lokale Kartenausgabe und vereinfachen Rückerstattungen für Gäste.

Navan (NASDAQ: NAVN), die globale KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Ausgabenmanagement, hat auf der Navigate Europe, ihrer wichtigsten Kundenkonferenz, eine Reihe neuer Funktionen und Produkt-Updates vorgestellt. Damit wird Navan in weitere Business-Tools integriert, die Kartenausgabe auf weitere Währungen ausgeweitet und die Rückerstattung für Gäste vereinfacht. Gleichzeitig erhalten Unternehmen mehr Überblick und Kontrolle.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261015578244/de/

"Die Geschäftswelt steht nie still. Unsere Kunden expandieren weiter und erwarten einen immer größeren Mehrwert. Deshalb setzen wir auf stetige Innovation, um alle Aspekte der Reiseerfahrung für die Mitarbeitenden weiter zu optimieren", sagt Michael Riegel, Chief Customer Officer bei Navan. "Wir haben über Jahre hinweg eine globale technologische Infrastruktur und umfassende Kompetenzen aufgebaut, damit Geschäftsreisen und Ausgabenmanagement besser funktionieren. Mit diesen neuen Funktionen erreichen wir mehr Nutzer:innen auf mehr Wegen als je zuvor. Und das über eine zentrale, vernetzte Plattform, die mit ihnen Schritt hält."

Navan per Chat: agentisches Reise- und Ausgabenmanagement in Slack

Navan hat die Einführung seines agentischen Reise- und Ausgabenmanagements über die Kommunikationsplattform Slack vorgestellt. Die neue Integration ermöglicht Mitarbeitenden, Geschäftsreisen direkt in ihren gewohnten Arbeitsabläufen schneller und natürlicher zu suchen, zu buchen und zu verwalten. Admins erhalten zudem im Dialog detaillierte Einblicke in die Reise- und Ausgabendaten ihres Unternehmens.

Auf Basis der Navan-Plattform können Nutzer:innen eine Reise direkt aus einem Gespräch heraus organisieren. Unternehmen behalten dabei die Kontrolle über Richtlinien und Abläufe. So kann eine Mitarbeiterin beispielsweise um eine Reise zu einer wichtigen Konferenz in Paris bitten etwa zur Navigate Europe und im selben Thread von den verfügbaren Optionen bis zum bestätigten Reiseplan gelangen. Auch die umfassenden Support-Angebote von Navan, von KI-gestützter Unterstützung bis hin zu menschlichen Reiseagent:innen, sind direkt über den Chat verfügbar.

Die Möglichkeit, Navan in der Kommunikationsplattform Slack zu nutzen, bringt die Vision von Navan Anywhere weiter voran, indem die KI-Agenten und die Plattform von Navan in zusätzliche Business-Tools integriert werden können. Weitere Kanäle und Funktionen folgen in Kürze, darunter Nutzerunterstützung für Spesenprozesse und spezielle Genehmigungsabläufe für Admins.

Weitere lokale Währungen für globales Ausgabenmanagement

Finanzteams können ab sofort noch mehr ihrer globalen Ausgaben über Navan Payments verwalten. Dazu wird die lokale Kartenausgabe um fünf Währungen erweitert: australische Dollar, kanadische Dollar, dänische Kronen, schwedische Kronen und polnische Zloty.

Mit dieser Erweiterung unterstützt Navan weltweit nun 15 Währungen für die Kartenausgabe. Dies ermöglicht es mehr Unternehmen und Mitarbeitenden, über eine zentrale Kartenlösung in ihrer lokalen Währung zu bezahlen und Zahlungen abzuwickeln ohne zusätzliche Fremdwährungsgebühren oder den Aufwand für konzerninterne Überweisungen. Multinationale Unternehmen erhalten so einheitliche Kontrolle über einen größeren Teil ihrer Ausgaben weltweit, ohne auf separate regionale Kartenanbieter angewiesen zu sein.

Spesen einfacher verwalten

Mit Guest Expenses ermöglicht Navan die Erstattung von Ausgaben im Rahmen der Gastreiseerfahrung. Ob ein Unternehmen eine Bewerberin zum Vorstellungsgespräch vor Ort oder einen Kunden zu einem wichtigen Meeting einlädt: Schon bald lassen sich Reise und Erstattung in einem kontrollierten Ablauf verwalten.

Eingeladene Personen, die nicht im Unternehmen beschäftigt sind, können ihre Ausgaben über Navan einreichen und den Status ihrer Erstattungen einsehen. Admins können dafür eigene Richtlinien festlegen. Gastausgaben sind bei der Prüfung, in Berichten und in Exporten klar gekennzeichnet. Die Einführung von Guest Expenses ist für die kommenden Monate geplant.

Darüber hinaus stellt Navan neue Möglichkeiten für die Verwaltung herkömmlicher Ausgaben vor:

Verbesserungen beim Expense Chat in Europa: Reisende erhalten nun ebenfalls Unterstützung bei der Aufschlüsselung von Belegen, der Kilometergeldabrechnung, der steuerlichen Behandlung und der Abrechnung von Tagespauschalen.

Reisende erhalten nun ebenfalls Unterstützung bei der Aufschlüsselung von Belegen, der Kilometergeldabrechnung, der steuerlichen Behandlung und der Abrechnung von Tagespauschalen. Spesen per SMS einreichen: Der KI-gestützte Expense Agent von Navan kann Reisende künftig per SMS daran erinnern, fehlende Belege anzuhängen, Angaben zu Ausgaben wie benutzerdefinierte Felder oder Teilnehmende zu ergänzen und zu bestätigen, wenn alles vollständig ist. Der Agent berücksichtigt den individuellen Kontext der Reisenden, um sie gezielt durch den Dialog zu führen.

Der KI-gestützte Expense Agent von Navan kann Reisende künftig per SMS daran erinnern, fehlende Belege anzuhängen, Angaben zu Ausgaben wie benutzerdefinierte Felder oder Teilnehmende zu ergänzen und zu bestätigen, wenn alles vollständig ist. Der Agent berücksichtigt den individuellen Kontext der Reisenden, um sie gezielt durch den Dialog zu führen. Spesen per Video- und Sprachaufnahme erfassen: Reisende können bald Ausgaben, die sie selbst bezahlt haben, erstellen und einreichen, indem sie ihre Handykamera auf einen Beleg richten und die Aufwendung beschreiben. Navan erfasst die Angaben per Video und füllt die Ausgabenfelder aus.

Zusammen erleichtern diese Updates die Reisebuchung und helfen Unternehmen, Ausgaben besser zu verwalten, indem Reisen und Transaktionen miteinander verknüpft bleiben. Mehr zu den Themen der Navigate Europe 2026 erfahren Sie hier: navan.com/de/blog/navan-produktneuheiten-navigate-paris

Über Navan

Navan (Nasdaq: NAVN) ist die globale Plattform für das Geschäftsreise- und Ausgabenmanagement, die Business Trips für Vielreisende mithilfe von KI einfacher gestaltet. Vom Finden des passenden Flugs und Hotels bis hin zu automatisierten Spesenprozessen und 24/7-Support bietet Navan eine intuitive Erfahrung, die Reisende und Finanzteams überzeugt. Erfahren Sie mehr unter navan.com/de.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sein. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren" oder "werden" sowie ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Solche Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten künftigen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und weiteren Faktoren zählen die unter der Überschrift "Risk Factors" im Quartalsbericht von Navan auf Formular 10-Q beschriebenen Risiken, der am 10. September 2026 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde und durch spätere Einreichungen von Navan bei der SEC aktualisiert werden kann. Soweit gesetzlich nicht vorgeschrieben, übernimmt Navan keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, und beabsichtigt dies auch nicht.

Slack ist eine Marke und Dienstleistungsmarke von Slack Technologies, Inc. und in den USA sowie weiteren Ländern eingetragen.

Copyright 2023 Slack Technologies, LLC.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261015578244/de/

Contacts:

Investor Relations: investors@navan.com

Medien: press@navan.com