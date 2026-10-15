Bei der Suche nach Leben im All galt ein zweiter blauer Planet lange als Maßstab. Doch ausgerechnet die Bedingungen auf unserem Heimatplaneten erweisen sich bei näherer Betrachtung der kosmischen Nachbarschaft als ein knapper Grenzfall. Anfang 2027 will die Europäische Weltraumorganisation ESA das Weltraumteleskop Plato ins All schicken, um nach Gesteinsplaneten außerhalb unseres Sonnensystems zu suchen. Dabei rücken neben klassischen Doppelgängern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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