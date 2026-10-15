Wien (www.fondscheck.de) - Acatis hat Tobias Engl zum Head of Fixed Income bestellt. Das bestätigte die Investmentboutique auf unsere Anfrage, so die Experten von "FONDS professionell".Engl sei seit Anfang 2025 bei Acatis, er sei damals von der DWS gewechselt.Engl sei Co-Portfoliomanager des Acatis Value Event Fonds (ISIN DE000A0X7XXX/ WKN A0X754), bei dem er den Anleihen- und Eventbereich der Strategie verstärke. Zudem sei Engl der Lead-Portfoliomanager des Acatis Euro High Yield (ISIN DE000A414XXX/ WKN A414ZP). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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