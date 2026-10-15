Beschluss
Müller - Die lila Logistik SE, Besigheim
Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt
Auf Antrag der Gesellschaft wird die Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien (ISIN: DE0006214687) zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß § 39 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 lit. a BörsG widerrufen. Der Widerruf wird mit seiner Bekanntgabe wirksam.
Die sofortige Vollziehung des Widerrufbescheids wird angeordnet.
Frankfurt am Main, 15.10.2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Müller - Die lila Logistik SE, Besigheim
Widerruf der Zulassung zum regulierten Markt
Auf Antrag der Gesellschaft wird die Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien (ISIN: DE0006214687) zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß § 39 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 lit. a BörsG widerrufen. Der Widerruf wird mit seiner Bekanntgabe wirksam.
Die sofortige Vollziehung des Widerrufbescheids wird angeordnet.
Frankfurt am Main, 15.10.2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
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