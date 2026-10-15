Die Angst vor steigenden Zinsen trifft die Technologiewerte weiter mit voller Wucht. Der Nasdaq 100 verlor am Donnerstag 1% auf 29.643 Punkte, nachdem er bereits zur Wochenmitte 2% abgegeben hatte. Damit stellt sich die Frage: Beginnt hier eine breitere Korrektur der KI-Fantasie, oder handelt es sich um eine Verschnaufpause? Die Zinsangst dominiert Im Zentrum der Verkäufe steht die Sorge, dass höhere Zinsen am Kapitalmarkt die schuldenfinanzierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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