Die Douglas-Aktie legt am heutigen Donnerstag um +1,2% zu und zählt damit zu den besseren Werten im schwachen SDax. Der Auslöser ist ein Wechsel an der Konzernspitze, der nur wenige Tage nach einem Rekordtief verkündet wird. Damit stellt sich die Frage: Reicht ein neuer Vorstandschef, um die Abwärtsbewegung der vergangenen Monate tatsächlich zu stoppen? Neuer Chef ab November Die Parfümeriekette ersetzt ihren bisherigen Vorstandschef Sander van der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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