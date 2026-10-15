Die DroneShield-Aktie kennt weiterhin kaum ein Halten und fällt mit aktuell 0,842 € auf den tiefsten Stand seit Monaten. In meiner letzten Analyse hatte ich nach dem Bruch der psychologisch wichtigen 1-€-Marke zunächst einen Rücklauf bis 0,89 € und anschließend weitere Verluste in Richtung 0,67 € favorisiert. Das erste Ziel wurde inzwischen abgearbeitet und auch die nächste Unterstützung steht bereits unter Druck. Seit dem Rekordhoch bei 3,765 € ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de