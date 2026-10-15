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Dank erweiterter Funktionen können Finanzfachleute ihre eigenen IB-Gespräche, Arbeitsblätter und Dateien in die KI von Bloomberg einbringen, sodass jede Antwort sowohl den Markt als auch das individuelle Wissen und den Kontext eines Anlegers widerspiegelt
NEW YORK, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Bloomberg gab heute bekannt, dass ASKB, die dialogorientierte KI-Schnittstelle des Bloomberg-Terminals, nun für Finanzfachleute allgemein verfügbar ist. Dies ist der nächste Schritt in der Weiterentwicklung von ASKB, um vertrauenswürdige Antworten auf der Grundlage umfassender, etablierter Finanzquellen zu liefern: Eine KI, die auf jahrzehntelangen, vertrauenswürdigen Daten von Bloomberg basiert und nun um eine erweiterte Unterstützung für Kunden ergänzt wurde, um Inhalte aus ihren Instant-Bloomberg-Chats (IB), Arbeitsblättern und Dateien einzubeziehen.
"Jede Entscheidung eines Finanzfachmanns wird von mehr als nur den vor ihm liegenden Marktdaten geprägt. Bislang befanden sich einige der wertvollsten Informationen, über die sie verfügen - darunter die eigenen Unterhaltungen eines Händlers, die Beobachtungsliste eines Portfoliomanagers oder die Analysen eines Analysten - außerhalb der KI-Tools, die sie zur Entscheidungsfindung nutzen", sagte Wayne Barlow, Global Head of Core Terminal Products bei Bloomberg. "Die Kombination des einzigartigen beruflichen Kontexts eines Anlegers mit den Marktinformationen von Bloomberg in einem einzigen Gespräch macht ASKB so leistungsstark."
Das Signal im Chatrauschen leicht finden
Sobald die Funktion aktiviert ist, können Kunden ASKB nun in einfacher Sprache nach ihren eigenen IB-Chats fragen und erhalten eine Antwort, die auf den Quell-Chat verweist. Ein Analyst oder Portfoliomanager kann sich einen Überblick darüber verschaffen, was seine Kontakte heute zum Thema Öl gesagt haben, sich über alles informieren, was über Nacht eingegangen ist, oder die abweichende Meinung eines pessimistisch eingestellten Kontakts herausfiltern, bevor er eine Entscheidung trifft. ASKB kann auf den Chat-Verlauf eines Kunden der letzten drei Monate zurückgreifen und ist dabei auf die Abkürzungen und Akronyme abgestimmt, die das Durchsuchen von Chats im Finanzbereich erschweren.
Beziehen Sie Ihre Wertpapierlisten in die Unterhaltung ein
Nutzen Sie Ihre eigenen Dateien:
Nutzer können nach einer bestimmten Datei, einem ganzen Ordner oder ihrer gesamten Bibliothek fragen und erhalten eine Antwort, die sich sowohl auf ihre eigenen Inhalte als auch auf Daten, Nachrichten und Analysen von Bloomberg stützt. Das eröffnet eine neue Art von Fragen: nicht nur, was auf dem Markt passiert ist, sondern auch, wie sich dies mit den bestehenden Einschätzungen des Unternehmens vergleicht. Jede Antwort verweist auf die Datei und die Passage, aus der sie stammt, und diese Dateien sind für andere Nutzer nicht sichtbar, es sei denn, der Nutzer, der sie hochlädt, entscheidet sich dafür, sie mit Kollegen in seinem Unternehmen zu teilen.
Warum das wichtig ist: Weniger Recherche, erweiterter Kontext, gründlichere Analyse
"ASKB ist die fortschrittlichste Funktion, die wir je entwickelt haben, und sie hat sich auch am schnellsten durchgesetzt. Kunden berichten uns, dass sie ihre Arbeitsweise verändert und ihnen die Möglichkeit gibt, Märkte und Informationen zu analysieren, wie sie es zuvor nie konnten", sagte Shawn Edwards, Chief Technology Officer bei Bloomberg. "Das Feedback, das wir am häufigsten hören, dreht sich um Vertrauen: Unsere Nutzer vertrauen ASKB, weil es auf den Quellen basiert, die sie bereits kennen und nutzen, wobei jede Antwort einen transparenten Hinweis darauf enthält, woher sie genau stammt. Hier baut Bloomberg nicht auf KI auf. Es ist KI, die auf Bloomberg aufbaut."
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15.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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