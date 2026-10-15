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Aufbau eines KI-nativen Kernnetzes für agentenbasierte Dienste der nächsten Generation



15.10.2026 / 17:55 CET/CEST

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BEIJING, 15. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Bislang ermöglichten Mobilfunknetze die Kommunikation über Sprachanrufe, SMS und mobilen Internetzugang. Das aufkommende Zeitalter der Agenten erfordert jedoch Unterstützung bei der Verwaltung einer enormen Anzahl von KI-Agenten. Diese Entwicklung setzt voraus, dass die Kernnetzarchitektur Absichten versteht, intelligente Entscheidungen trifft und die durchgängige Ausführung KI-gesteuerter Aufgaben gewährleistet. Huawei ist der Ansicht, dass ein KI-natives Kernnetz für diese Transformation unverzichtbar sein wird. Durch die Einbettung von KI in Schnittstellen, Funktionen und Abläufe können Netzbetreiber sich weiterentwickeln und nicht mehr nur Konnektivität bereitstellen, sondern intelligente Netzwerkfunktionen für die nächste Generation digitaler Dienste anbieten. Laut dem Bericht "Intelligent World 2035" von Huawei könnte die Zahl der KI-Agenten weltweit bis 2035 900 Milliarden erreichen - etwa das 100-Fache der Weltbevölkerung. Angesichts der steigenden Anzahl von KI-Agenten muss die Kernnetzarchitektur in der Lage sein, das langfristige Wachstum neuer Verbindungen und Dienste zu unterstützen. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Endgeräten und -Anwendungen werden agentenbasierte Dienste zu typischen Szenarien in Mobilfunknetzen werden und die Netzwerkentwicklung vom Transport von Datenbits hin zur Ermöglichung aufgabenorientierter Token vorantreiben. Huawei hat drei typische Dienstszenarien für die Gewährleistung einer agentenbasierten Nutzererfahrung identifiziert. Agent Over New Radio (AoNR) zur Gewährleistung der Aufgabenlatenz: Tragbare KI-Geräte unterliegen Einschränkungen hinsichtlich Rechenleistung, Akkukapazität, Größe und Kosten, weshalb die End-to-End-Latenz von entscheidender Bedeutung ist. AoNR wurde entwickelt, um durchgehend ein hervorragendes Nutzererlebnis zu bieten und gleichzeitig die End-to-End-Aufgabenlatenz unter anspruchsvollen Schwellenwerten zu halten. Wide-Area Computing Network (WCN) zur Steigerung der Recheneffizienz: Ein WCN kann Rechenressourcen über Mobilfunknetze miteinander verbinden und ermöglicht so eine aufgabenbasierte Rechenplanung sowie standardisierte Rechendienste. Agent Computing Network (ACN) zur Gewährleistung der Sicherheit bei der Zusammenarbeit: Bei den meisten komplexen Aufgaben sind mehrere KI-Agenten beteiligt, die domänen-, unternehmens- und ökosystemübergreifend zusammenarbeiten, anstatt nur ein einzelner Agent, der durch Modellfähigkeiten, Kontextbeschränkungen, Rollenkonflikte oder Herausforderungen bei der sequenziellen Verarbeitung eingeschränkt ist. Komplexe Szenarien erfordern eine sichere, dynamische Zusammenarbeit zwischen mehreren spezialisierten Agenten. Ein ACN ermöglicht eine effiziente domänen- und ökosystemübergreifende Zusammenarbeit von Agenten durch drei Funktionen: domänenübergreifende vertrauenswürdige digitale Identität, kompetenzbasierte Agentenerkennung und -weiterleitung sowie aufgabenorientierte dynamische Vernetzung. Um die Lücke zwischen Endgeräten und Netzwerken zu schließen, sollte die Kernnetzwerkarchitektur der nächsten Generation drei wesentliche Merkmale aufweisen: Schnittstellen (Von der Signalisierung zur Absicht): Absichtsbasierte Schnittstellen ermöglichen es Endgeräten, personalisierte Aufgabenanforderungen - einschließlich Netzwerk-, Rechen- und Erlebnisbedürfnisse - direkt an das Netzwerk zu übermitteln. Funktionen (C/U-Ebenen zu C/U+DAP-Ebenen): Führt neben den traditionellen Steuerungs- und Benutzerebenen eine dedizierte Daten- und KI-Ebene (DAP) ein, die als Intelligenzschicht fungiert, Aufgabenabsichten interpretiert und Ressourcen dynamisch in Echtzeit abstimmt. Verfahren (Von KI-Overlay zu KI-nativ): Bindet KI-basierte Entscheidungsfindung tief in grundlegende Netzwerkprozesse ein, um Konnektivität und Rechenleistung nahtlos zu koordinieren. Mit Blick auf die Zukunft skizzierte Huawei zwei Phasen der KI-getriebenen Entwicklung des Kernnetzes. In der ersten Phase geht es darum, wie das Netzwerk das Kundenerlebnis durch die Einbindung von KI-Fähigkeiten verbessert. Die zweite Phase ist ein KI-natives Kernnetz der nächsten Generation, das das ermöglicht, was Huawei als "erweiterte Konnektivität" bezeichnet - wobei aufgabenorientierte KI-Dienste die Aufgabenerledigung sicherstellen - sowie "über die Konnektivität hinaus", wobei das Netzwerk Fähigkeiten bereitstellen muss, die über die Kommunikation hinausgehen, wie z. B. die Bereitstellung von Rechenleistung und die Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen Agenten usw. Um sich an diese neuen Dienste anzupassen, muss die Netzwerkarchitektur umgestaltet werden, insbesondere in Bezug auf Interaktionsmechanismen, Datenarchitektur und Rechenarchitektur. Darüber hinaus erfordert der Übergang zu KI-nativen Netzwerken eine umfassende Zusammenarbeit im gesamten IKT-Ökosystem, einschließlich Endgeräten, Chips und Netzwerken. Durch den Synergieeffekt zwischen Endgeräten und Netzwerk sowie eine fortschrittliche Kernnetzwerkarchitektur ermöglicht das Kernnetzwerk der nächsten Generation neue Verbindungen und Dienste und eröffnet damit neue Geschäftsmöglichkeiten im Zeitalter der Intelligenz. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/aufbau-eines-ki-nativen-kernnetzes-fur-agentenbasierte-dienste-der-nachsten-generation-302910311.html



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