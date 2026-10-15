LONDON, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Affidea , ein führender paneuropäischer Anbieter von gemeindenahen Kliniken, hochspezialisierter Diagnostik und spezialisierten privaten Gesundheitsdienstleistungen, hat einen Vertrag zur Übernahme von zwei etablierten hochspezialisierten Diagnosezentren von Alliance Medical in der Harley Street und in Marylebone, London, unterzeichnet. Die geplante Übernahme stellt einen weiteren wichtigen Schritt in der Wachstumsstrategie von Affidea dar und wird nach ihrem Abschluss die Präsenz des Unternehmens in einem der größten privaten Gesundheitsmärkte Europas weiter stärken.

Affidea betreibt bereits zahlreiche ambulante Kliniken in ganz Großbritannien und der Republik Irland. Die kürzlich geschlossene Partnerschaft mit London International Patient Services (LIPS Healthcare) umfasst auch den Bau einer eigens dafür errichteten, 40.000 Quadratfuß großen Klinik am Prince of Wales Drive, mit deren Baubeginn noch in diesem Jahr gerechnet wird.

Zusammen mit der ursprünglichen Investition von Affidea in Großbritannien durch die Übernahme der Fortius Clinic im Jahr 2021 und der bevorstehenden Eröffnung ihrer Vorzeigeklinik im Wimbledon Quarter stellt die geplante Übernahme einen weiteren bedeutenden Schritt in der Wachstumsstrategie der Gruppe in Großbritannien dar. Vorbehaltlich des Abschlusses der Transaktion würden die Zentren unter dem Namen "Affidea" firmieren und Teil der geplanten Expansion von Affidea in London und im Vereinigten Königreich werden, womit das Unternehmen sein Ziel untermauern würde, spezialisierte Gesundheitsdienstleistungen in der Hauptstadt und im gesamten Vereinigten Königreich anzubieten. Die Klinik in Wimbledon Quarter, ein weiterer Meilenstein auf dem Wachstumskurs von Affidea in Großbritannien, wird in der Wimbledon-Klinik zudem Facharztkonsultationen, private Hausarztleistungen, ambulante Operationen sowie eine Notfallambulanz anbieten. Diese Leistungen werden im Rahmen des integrierten, patientenorientierten Versorgungsmodells von Affidea erbracht und durch das breite Spektrum an klinischen Fachgebieten von LIPS Healthcare ergänzt.

Barry Downes, CEO von Affidea UK & Ireland, erklärte:

"Die weitere Expansion auf dem Londoner Markt ist ein wichtiger Meilenstein in der langfristigen Strategie von Affidea für Großbritannien. Die geplante Übernahme der Zentren von Alliance Medical in der Harley Street und in Marylebone würde es uns ermöglichen, das europäische Know-how von Affidea im Bereich der fortgeschrittenen Diagnostik an einem der weltweit renommiertesten Standorte im Gesundheitswesen einzubringen und gleichzeitig unsere bestehenden Fortius-Clinic-Einrichtungen zu ergänzen. Aufbauend auf dem soliden Fundament, das wir in ganz Irland, England und Wales geschaffen haben, stellt dies den nächsten Schritt in unserem Wachstum im Vereinigten Königreich dar und bringt unser bewährtes Modell hochwertiger Diagnostik und gemeindenaher Versorgung mitten in die Hauptstadt.

Vorbehaltlich des Abschlusses werden wir beide Zentren sorgfältig auf die Marke Affidea umstellen und dabei die Kontinuität der Versorgung unserer Patienten gewährleisten, während wir gleichzeitig von der umfassenderen klinischen Expertise und dem Netzwerk von Affidea profitieren werden. Unser Ziel ist es, fachärztliche Kompetenz an gut erreichbaren Standorten anzubieten, damit Patienten die benötigte Versorgung schneller und näher an ihrem Wohnort erhalten."

Dr. Charles Niehaus, Executive Director der Affidea Group, äußerte sich zur übergeordneten Wachstumsstrategie der Gruppe wie folgt:

"Der britische Markt ist einer der dynamischsten Märkte für private Gesundheitsversorgung in Europa und stellt für Affidea eine wichtige strategische Priorität dar. Die geplante Übernahme ist Teil unseres spannenden Wachstumskurses und spiegelt unser langfristiges Engagement wider, in moderne ambulante Einrichtungen, fortschrittliche Diagnostik und Nuklearmedizin zu investieren, um unsere Kompetenzzentren - die Fortius Clinic und NeuraCare - zu unterstützen und den Zugang zu hochwertiger spezialisierter Versorgung zu erweitern.

Wir haben dieses Modell erfolgreich in ganz Europa entwickelt und ausgebaut, und nun führen wir dasselbe bewährte Modell in Großbritannien ein, wodurch wir im Zuge des Ausbaus unserer Präsenz in Großbritannien einen echten Mehrwert für Patienten, Ärzte und Partner im Gesundheitswesen schaffen. Unser Fokus liegt nun darauf, das bestehende Angebot zu ergänzen und den Zugang zur medizinischen Versorgung durch moderne, gut vernetzte Kliniken zu verbessern."

Ed Matthews, Managing Director von Alliance Medical UK, erklärte:

"Wir freuen uns, dass Harley Street und Marylebone zu Affidea wechseln, einem Unternehmen, das unser Engagement für klinische Exzellenz und Patientenversorgung teilt. Patienten und überweisende Ärzte können denselben bewährten Service erwarten, den sie bereits kennen, und dabei auf das Netzwerk von Affidea aus privaten Londoner Community-Kliniken und spezialisierten Dienstleistungen zurückgreifen.

Alliance Medical ist nach wie vor ein aktiver Akteur auf dem Londoner Markt und arbeitet mit einer Reihe führender NHS-Trusts zusammen, um molekulare und diagnostische Bildgebung auf Weltklasseniveau anzubieten. Dabei stellt das Unternehmen Isotope, Untersuchungsdienstleistungen und Forschungsunterstützung in einer Reihe von NHS-Zentren in der gesamten Hauptstadt bereit."

Die Wachstumsstrategie von Affidea in Großbritannien konzentriert sich auf den Aufbau eines integrierten Netzwerks aus lokal verankerten Kliniken, Diagnostikzentren und spezialisierten Dienstleistungen, das eine schnellere und frühzeitigere Diagnose, nahtlose Patientenversorgungsprozesse sowie einen besseren Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung ermöglicht. Die Gruppe kombiniert weiterhin gezielte Akquisitionen mit Investitionen in neue Einrichtungen, um der wachsenden Nachfrage nach einer zugänglichen und hochwertigen Gesundheitsversorgung in ganz Großbritannien gerecht zu werden.

Nach Abschluss der Arbeiten werden die Patienten, die die Zentren in der Harley Street und in Marylebone besuchen, weiterhin eine lückenlose Versorgung erhalten. Im Laufe der Zeit werden sie zudem vom Zugang zu Affideas umfassender klinischer Expertise, den digitalen Kompetenzen sowie dem integrierten Netzwerk an Gesundheitsdienstleistungen profitieren. Die Transaktion unterliegt weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein. Bis zur Fertigstellung werden die Zentren weiterhin als Teil von Alliance Medical betrieben.

Über die Affidea Group

Affidea (www.affidea.com) ist ein führender europäischer Anbieter spezialisierter Gesundheitsdienstleistungen, darunter Onkologie, kommunale Polikliniken und moderne bildgebende Diagnostik. Das 1991 gegründete Unternehmen betreibt rund 450 Zentren in 14 Ländern und verzeichnet jährlich mehr als 15 Millionen Patientenbesuche. Aufgrund seiner Erfolgsbilanz im Bereich der Patientensicherheit wurde das Unternehmen von der Europäischen Gesellschaft für Radiologie (ESR) zum meistausgezeichneten Anbieter für diagnostische Bildgebung in Europa gekürt, da über 90 % seiner Zentren von der ESR auf der "EuroSafe Wall of Stars" gewürdigt wurden. Affidea befindet sich mehrheitlich im Besitz der Groupe Bruxelles Lambert (GBL), einer führenden Investmentholdinggesellschaft, die sich auf langfristige Wertschöpfung mit einer stabilen und unterstützenden familiären Aktionärsstruktur konzentriert.

Medienanfragen

Oana Dumitroiu | SVP Marketing & Communication, Affidea Group | oana.dumitroiu@affidea.com