Die Plattform bringt dialogorientierte KI und intelligentes Matching in den Personalbetrieb an vorderster Front

SINGAPUR, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein technologieorientierter Anbieter von Personallösungen und integrierten Facility-Management-Dienstleistungen, hat heute die Markteinführung von Yolara AI bekannt gegeben, einer KI-gestützten Plattform für Personalintelligenz, die algorithmisches Matching, automatisierte Personalbesetzungsabläufe, digitale Anwesenheitserfassung und Betriebsanalysen für Unternehmen im Frontline-Bereich vereint.

Die Kernplattform ist in Singapur über Web- und mobile Schnittstellen verfügbar. YYForce führt einen dialogorientierten KI-Sprachassistenten im Rahmen schrittweiser Einführungen bei ausgewählten Unternehmenskunden ein und erweitert die Plattform um Personalanfragen in natürlicher Sprache sowie die KI-gestützte Einleitung von Arbeitsabläufen.

Yolara AI wird über das bestehende regionale Betriebsnetzwerk von YYForce eingeführt, das mehr als 100.000 verifizierte Mitarbeiter im Kundendienst und über 500 Standorte von Unternehmenspartnern umfasst. Diese Zahlen beziehen sich auf das bestehende Netzwerk des Unternehmens und geben nicht die Anzahl der aktiven Yolara-AI-Nutzer oder Standorte zum Zeitpunkt der Markteinführung wieder.

KI-gestützte Personalplanung

Yolara AI wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den flexiblen Personaleinsatz in den Bereichen Gastgewerbe, Gastronomie, Einzelhandel, Logistik, Veranstaltungswesen und Facility Management zu koordinieren. Der Workflow zur Personalplanung des Unternehmens verbindet den Bedarf des Unternehmens mit den Fähigkeiten und der Verfügbarkeit der Mitarbeiter. Dabei kommen KI-gestützte Abgleichverfahren zur Unterstützung von Personalentscheidungen sowie digitale Tools zur Nachverfolgung der Schichtabwicklung zum Einsatz.

Durch die Bündelung dieser Aktivitäten auf einer einzigen Plattform möchte YYForce den Verwaltungsaufwand reduzieren und die Koordination zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern verbessern. Die tatsächlichen Ergebnisse bei der Personalbesetzung hängen von der Verfügbarkeit der Arbeitskräfte, den Qualifikationsanforderungen und den betrieblichen Rahmenbedingungen ab.

Bei Markteinführung verfügbare Kernfunktionen

KI-gestütztes Multi-Faktor-Matching: Bewertet die Eignung von Mitarbeitern anhand von Qualifikationen, Verfügbarkeit, Standort, Zeugnissen und früheren Schichtdaten, um die Zuordnung von Kandidaten zu den Anforderungen des Unternehmens zu unterstützen.

Einarbeitung von Mitarbeitern über dialogorientierte Schnittstellen: Nutzt dialogorientierte Schnittstellen, um die Erfassung von Mitarbeiterdaten, die Bestätigung der Verfügbarkeit sowie die Kommunikation von Schichtanforderungen zu unterstützen.

Automatisierte Planungsabläufe: Verknüpfen den Personalbedarf mit verfügbaren Schichtangeboten und unterstützen Unternehmen dabei, den Dienstplan zu koordinieren, während Mitarbeiter Zugang zu geeigneten Einsatzmöglichkeiten erhalten.

Digitale Anwesenheitserfassung und Nachverfolgung: Nutzt das Ein- und Auschecken in Geofences, um Anwesenheitsdaten der Schichten für Überwachungs- und Abgleichzwecke zu erfassen.

Talent Graph und Dashboards zur Personalanalyse: Strukturiert Mitarbeiterprofile, Qualifikationen und Schichtverläufe zu einer durchsuchbaren Talentdatenbank, wobei Dashboards Kennzahlen zur Personalbesetzung, Anwesenheit und zu den Personalkosten anzeigen.





Schrittweise Einführung des KI-Sprachassistenten

YYForce führt den dialogorientierten Sprachassistenten von Yolara AI schrittweise bei ausgewählten Unternehmenskunden in Singapur ein. Der Agent ist darauf ausgelegt, mithilfe von Natursprachverarbeitung (NLP), Absichtserkennung und Informationsextraktion gesprochene Personalbedarfe in strukturierte digitale Anfragen umzuwandeln.

Beispielsweise könnte ein Manager folgende Anfrage stellen: "Ich benötige morgen von 18:00 bis 23:00 Uhr fünf Mitarbeiter für den Bankettservice in Marina Bay." Der Agent ist so konzipiert, dass er die Anzahl der Mitarbeiter, die Funktion, den Standort und die Schichtzeiten extrahiert, bei fehlenden Informationen um Klarstellung bittet und die Anfrage für den Matching-Workflow der Plattform vorbereitet.

Die schrittweise Einführung dient dazu, die Benutzerfreundlichkeit und die operative Leistung vor einer breiteren Einführung zu bewerten. Die Verfügbarkeit der Sprachassistenten wird sich daher in der ersten Einführungsphase von der der Kernplattform unterscheiden.

Die Verbindung von KI mit den Personalabläufen in der Praxis

Yolara AI unterstützt die Strategie von YYForce, Personalmanagement mit angewandter KI und der Automatisierung digitaler Arbeitsabläufe zu verbinden. Die bestehenden Beziehungen zu Mitarbeitern und Unternehmen bilden eine Grundlage für die Einführung der Plattform, das Sammeln von Rückmeldungen aus dem operativen Betrieb und die Ermittlung von Möglichkeiten für die zukünftige Entwicklung von KI-Modellen.

"Die Personalbesetzung an vorderster Front litt in der Vergangenheit unter manuell bedingten Reibungsverlusten, einer fragmentierten Schichtkommunikation und langsamen Abwicklungszyklen. Mit Yolara AI setzen wir angewandte künstliche Intelligenz in unmittelbaren betrieblichen Nutzen um - indem wir mündliche Anweisungen von Führungskräften innerhalb von Minuten in besetzte Schichten umsetzen. Diese Einführung markiert einen grundlegenden Meilenstein in der Strategie von YYForce, ein einheitliches, intelligentes Ökosystem für Arbeitskräfte in der gesamten Region aufzubauen", so Mike Fu, Chief Executive Officer von YYForce.

Roadmap für die KI-Entwicklung und regionale Expansion

YYForce plant, eine Expansion in weitere südostasiatische Märkte auf der Grundlage der Kundennachfrage, der betrieblichen Bereitschaft und der lokalen Anforderungen zu prüfen. Zu den geplanten KI-Verbesserungen zählen maschinell lernbasierte Nachfrageprognosen, prädiktive Personalanalysen sowie agentenbasierte Arbeitsabläufe, die Konversationsanfragen mit Unternehmenssystemen verknüpfen. Diese Funktionen sind Teil der Entwicklungsroadmap und unterscheiden sich von den Kernfunktionen, die zum Zeitpunkt der Markteinführung verfügbar sind.

Über Yolara AI

Yolara AI ist die KI-gestützte Workforce-Intelligence-Plattform von YYForce für den operativen Einsatz vor Ort. Zu seinen Kernfunktionen zählen der Multi-Faktor-Abgleich, das dialogorientierte Onboarding, automatisierte Terminplanungsabläufe, die digitale Anwesenheitserfassung, Informationen aus dem "Talent Graph" sowie betriebliche Analysen. Ein dialogorientierter KI-Sprachassistent für Personalanfragen in natürlicher Sprache wird im Rahmen schrittweiser Unternehmensimplementierungen eingeführt.

Über YYFORCE

YYForce Inc. (Nasdaq: YFOR) ist ein Anbieter für KI-gestütztes Workforce Management und integriertes Facility Management mit Hauptsitz in Singapur und ist in ganz Asien und darüber hinaus tätig. Über seine Geschäftsbereiche für Technologien im Workforce Management und IFM bietet YYForce Lösungen für Personaleinsatz, Workforce Management und Facility Services in zahlreichen Dienstleistungsbranchen an.

Das Unternehmen betreibt zwei unterschiedliche Personalmanagement-Plattformen: "YY Circle", die den Personaleinsatz und die Personalverwaltung in den Bereichen Gastgewerbe, Gastronomie, Einzelhandel und anderen Dienstleistungsbranchen unterstützt, sowie "Yolara AI", eine KI-gestützte Plattform für Personalintelligenz, die intelligente Personalzuordnung, automatisierte Dienstplanerstellung, digitale Anwesenheitserfassung und betriebliche Analysen für Unternehmen im Kundenkontakt bietet. In seinem IFM-Geschäft verbindet YYForce operative Facility Services vor Ort mit Technologielösungen, die die Produktivität der Arbeitskräfte und die betriebliche Effizienz steigern sollen.

Die langfristige Strategie von YYForce konzentriert sich auf den Aufbau eines integrierten Ökosystems für die Arbeitswelt der Zukunft, in dem Menschen, intelligente Software, Automatisierung und Robotik zunehmend zusammenwirken, um Dienstleistungen effizienter zu erbringen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen auf seine Erwartungen und Prognosen hinsichtlich künftiger Ereignisse, die es aus den ihm derzeit vorliegenden Informationen ableitet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen. Dies gilt insbesondere für Aussagen, die Begriffe wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "sagt voraus", "potenziell" oder "hofft" sowie deren Verneinungen oder ähnliche Formulierungen enthalten. Aussagen bezüglich der erwarteten Leistung, Akzeptanz und Vorteile der Yolara-KI-Plattform; der schrittweisen Einführung und einer etwaigen umfassenderen Ausweitung des dialogorientierten KI-Sprachagenten; geplanter KI-Verbesserungen, einschließlich maschinell lernbasierter Nachfrageprognosen, prädiktiver Personalanalysen und agentenbasierter Arbeitsabläufe; sowie einer möglichen Expansion in weitere südostasiatische Märkte stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Ungewissheiten verbunden; die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukunftsgerichteten Ereignisse treten möglicherweise nicht ein, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich davon abweichen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen bezüglich des Unternehmens sowie einer Reihe weiterer Faktoren. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Ziele und Strategien des Unternehmens; die künftige Geschäftsentwicklung, die Finanzlage und die Ertragslage des Unternehmens, einschließlich der Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen, sowie die Leistung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der KI-Modelle und des Sprachassistenten des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, die schrittweise Einführung erfolgreich abzuschließen und die Akzeptanz von Yolara AI bei den Kunden zu erreichen; die Abhängigkeit des Unternehmens von externen Technologieanbietern; Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz, zur Cybersicherheit und im Zusammenhang mit KI, einschließlich solcher, die Standort- und Sprachdaten regeln; erwartete Veränderungen bei den Umsätzen, Kosten und Aufwendungen des Unternehmens, das prognostizierte Kundenwachstum sowie die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens und deren Marktakzeptanz; sowie Branchen-, Markt- und regulatorische Rahmenbedingungen, einschließlich des Wettbewerbs, staatlicher Maßnahmen und Vorschriften, die die Branche des Unternehmens betreffen, sowie weitere Faktoren, die die Finanzlage, die Liquidität und die Geschäftsergebnisse des Unternehmens beeinflussen können. Eine ausführlichere Erörterung der Risikofaktoren finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung. Leser sollten zudem die Risiken berücksichtigen, die in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. YYForce übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Ansprechpartner für Investoren

Jason Zhi Yong Phua, Chief Financial Officer

YYForce Inc.

enquiries@yyforce.ai

Ansprechpartner für Investor Relations

Piacente Financial Communications

yfor@thepiacentegroup.com

Produktdarstellung von Yolara AI

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