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AIXTRON Q3 2026: Auftragseingang und operative Profitabilität deutlich über Markterwartungen



15.10.2026 / 18:00 CET/CEST

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AIXTRON Q3 2026: Auftragseingang und operative Profitabilität deutlich über Markterwartungen Herzogenrath, 15. Oktober 2026 - AIXTRON SE (FSE: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) hat vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 ermittelt. Der Auftragseingang sowie das operative Ergebnis (EBIT) und die EBIT-Marge liegen deutlich über den aktuellen Markterwartungen. Der vorläufige Auftragseingang im Q3 2026 belief sich auf rund EUR 275 Mio. nach EUR 124,0 Mio. im Vorjahresquartal. Dies übertraf den Median des aktuellen vom Unternehmen erhobenen Analystenkonsensus von EUR 214,6 Mio. deutlich und lag zudem deutlich über dem im zweiten Quartal 2026 ausgewiesenen Wert von EUR 214,5 Mio. Der vorläufige Umsatz im Q3 2026 betrug rund EUR 184 Mio. (Q3 2025: EUR 119,6 Mio.) und lag damit innerhalb der für das Quartal prognostizierten Bandbreite von EUR 180 Mio. plus oder minus EUR 20 Mio. Die vorläufige operative Profitabilität lag deutlich über den aktuellen Markterwartungen. Hierzu trug insbesondere ein vorteilhafter Produktmix bei. Der Bruttogewinn im Q3 2026 erreichte rund EUR 87 Mio. bei einer Bruttomarge von rund 48 % (Q3 2025: EUR 46,4 Mio.; 39 %). Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) belief sich auf rund EUR 57 Mio. bei einer EBIT-Marge von rund 31 % (Q3 2025: EUR 15,4 Mio.; 13 %). Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert. Die vollständige Konzern-Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026, einschließlich der Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2026, wird wie geplant am 29. Oktober 2026 veröffentlicht. Ansprechpartner Christian Ludwig, CFA

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e-mail c.ludwig@aixtron.com Über AIXTRON Die AIXTRON SE (FSE: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleiter- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED- und Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT, AIX-Multi-Ject, AIXTRON, Close Coupled Showerhead, EXP, EPISON, Gas Foil Rotation, HXP, HYPERION, Multi-Ject, Planetary Reactor, PVPD, STExS, TriJet Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar. Zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht. Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.



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