Die Rocket Lab-Aktie erlebt am Donnerstag einen regelrechten Ausverkauf und verliert im bisherigen Tagesverlauf zeitweise rund -16%. In meiner Analyse vom September hatte ich oberhalb von 65,18 US$ eine Erholung bis 76,80 beziehungsweise 84,07 US$ favorisiert. Das erste Ziel wurde tatsächlich erreicht, doch der anschließende Ausbruchsversuch scheiterte und seither summieren sich die Verluste auf knapp -37%. Mit aktuell 53,23 US$ wurden inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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