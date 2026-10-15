Im Rahmen einer Marktuntersuchung haben Sirius Campus und Aeiforia das Absatzpotenzial des Altersvorsorgedepots beleuchtet. Wie viele Verträge zum Marktstart des Angebots zu erwarten sind und welche Relevanz die aktive Kundenansprache hat. Das Altersvorsorgedepot ist nicht nur in den Medien präsent, sondern auch die Anbieter machen immer mehr Werbung dafür und sprechen ihre Kunden gezielt darauf an. Dies zeigt bereits Wirkung, wie aus der Marktuntersuchung "Altersvorsorge im Aufbruch" des Kölner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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