Ethereum Prognose Oktober 2026: Wale kaufen den CPI-Crash, während Kleinanleger verkaufen

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Ethereum verlor am 15. Oktober sechs Prozent in wenigen Stunden, der heftigste Tageseinbruch seit Juni. 106 Millionen Dollar an Long-Positionen wurden liquidiert, ETH fiel auf 2.362 Dollar. Der CPI stieg auf 3,7 statt der erwarteten 3,6 Prozent, und ETF-Fonds verloren 130 Millionen Dollar an einem Tag. An der Oberfläche herrscht Panik. Doch mitten im Crash kaufte ein Wal 6.010 ETH für 14,23 Millionen Dollar. Das Muster wiederholt sich in jedem Zyklus, denn Privatanleger verkaufen, während die großen Spieler einsammeln. Dieser Artikel untersucht die Ethereum Prognose nach dem CPI-Schock und zeigt, wohin frühes Kapital fließt.

Was bedeutet der CPI-Schock für die Ethereum Prognose im Oktober?

Der Verbraucherpreisindex für September stieg auf 3,7 Prozent im Jahresvergleich und übertraf damit die von Analysten erwarteten 3,6 Prozent, wie CoinGabbar berichtet. Die Kerninflation lag bei 2,6 statt 2,5 Prozent, was den Zinserhöhungsdruck auf die Federal Reserve erhöht.

Über den gesamten Kryptomarkt summierten sich die Liquidationen laut CryptoAdventure auf 942 Millionen Dollar in 24 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed bei ihrer Sitzung am 27. und 28. Oktober stieg laut CME FedWatch von 22 auf 35 Prozent.

Die Spot-ETH-ETFs verloren am 14. Oktober 130 Millionen Dollar, BlackRocks ETHA führte mit 110 Millionen Dollar. Seit Anfang Oktober belaufen sich die Abflüsse auf 789 Millionen Dollar. ETH notiert unter dem 50-Tage-EMA bei 2.498 Dollar, die nächste Unterstützung liegt bei 2.385 Dollar.

Trotz der Panik kaufte Wal 0x8E8b heute 6.010 ETH für 14,23 Millionen Dollar. Nach dem 7. Oktober kauften Wale 166.000 ETH für 414 Millionen Dollar in 72 Stunden. Die Citigroup hob ihr Kursziel trotz des Einbruchs auf 3.028 Dollar an. Institutionen verkaufen ETF-Anteile öffentlich und kaufen gleichzeitig am Spotmarkt nach, ein Muster, das Kleinanleger nie durchschauen. Wer es versteht, sucht nach den Einstiegen, die großes Kapital sichert, bevor die Schlagzeilen erscheinen.

Pepeto: Der Presale, den die ETH-Crowd bisher übersieht

Wale kaufen den Crash, weil sie wissen, dass die echten Vermögen eines Zyklus vor dem Listing entstehen. Was bei ETH vor Jahren funktionierte, gilt heute für Projekte, die fertige Produkte haben, aber noch keinen Börsenkurs tragen.

PepetoSwap verändert die Art und Weise, wie kleinere Anleger handeln. Ein Swap über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund 3 Dollar an Gebühren, derselbe Trade auf PepetoSwap kostet exakt null. Keine Gebühren, keine versteckten Kosten, nur die Netzwerk-Gasgebühr fällt an. Die Plattform verarbeitet bisher rund 50 Millionen Dollar an getestetem täglichem Handelsvolumen.

Der integrierte Scanner bewertet jeden Token anhand von 42 Risikofaktoren, bevor ein Trade überhaupt durchgelassen wird. Er führt einen Testkauf und Testverkauf auf einer Kopie der Blockchain durch. Ein als Honeypot erkannter Token erhält eine Bewertung von 6 und der Auftrag wird automatisch gestoppt, bevor der Käufer Geld verlieren kann.

Die Bridge verschiebt Token zwischen fünf Netzwerken in weniger als einer Minute, und das ohne jede Gebühr. Konkurrierende Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und können Mittel bei Fehlern einfrieren. Pepeto sperrt auf der Quellchain, verifiziert den Vorgang und prägt auf der Zielchain, mit vollständiger Rückabwicklung bei jedem Fehler.

SolidProof hat den gesamten Quellcode geprüft und jede einzelne Zeile verifiziert, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde, sodass Käufer die Sicherheit einer unabhängigen, externen Codeprüfung haben. Der Mitgründer von Pepe steht hinter dem Projekt, und ein ehemaliger Binance-Mitarbeiter arbeitet im Entwicklerteam. Bei einem Preis von 0,000000188 Dollar und 10,38 Millionen Dollar, die bereits im Presale eingegangen sind, füllt sich das Projekt Tag für Tag weiter. Wer jetzt einsteigt, findet ein Renditeprofil, das kein Large Cap bei seiner heutigen Bewertung noch bieten kann.

Fazit

Die Ethereum Prognose nach dem CPI-Schock zeigt ein gespaltenes Bild zwischen Panik und stillem Waleinstieg. ETH braucht bei 288 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung Milliarden an frischem Kapital für wenige Prozent nach oben. Pepeto vereint den Pepe-Gründer, eine funktionierende Börse ohne Gebühren und ein Listing, das sich täglich nähert. Ein Presale-Coin mit fertigen Produkten bei einem Bruchteil eines Cents steht vor einem völlig anderen Multiplikator. Vergleichbare Einstiege in früheren Zyklen erzeugten die Renditen, über die der Markt noch Jahre später spricht. Wer den Presale vor dem Listing findet, positioniert sich dort, wo der Hebel am größten ist.

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Haftungsausschluss: Dies ist ein gesponserter Presseartikel und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen.

FAQs

Wie lautet die Ethereum Prognose für Oktober 2026?

ETH handelt am 15. Oktober bei 2.362 Dollar nach einem Rückgang von sechs Prozent. Die Unterstützung liegt bei 2.385 Dollar. Die Citigroup hält an einem Kursziel von 3.028 Dollar fest, und Wale kaufen den Rückgang auf.

Warum zieht Pepeto inmitten der ETH-Korrektur Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto betreibt eine Börse ohne Gebühren und eine Bridge ohne Transferkosten, beides bereits aktiv. SolidProof hat den Code vor dem Presale geprüft. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website für Details.