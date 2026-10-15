Hypoports relative Stärke in einem schrumpfenden Markt wurde heute durch starke Quartalszahlen bestätigt. Hypoport behauptet sich in einem Umfeld, das für weite Teile der deutschen Immobilienwirtschaft derzeit alles andere als freundlich ist. Und folgt man den Analysten, hat die Aktie mehr als ein Verdopplungspotential - und das selbst nach den Kurszielreduzierungen in den letzten Monaten. Aber dazu später mehr. Erstaml das, was Hypoport die schwächelnden Vertreter des Immobilienmarktes vergessen lässt: Die operativen Kennzahlen für die ersten neun Monate 2026 zeigen ein Transaktionsvolumen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin