Krypto News: CPI-Schock vernichtet 900 Millionen - warum Zcash 13 Prozent verliert

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Die Krypto News des Tages sind brutal: Der Markt hat fast 900 Millionen Dollar an gehebelten Positionen durch Liquidierungen verloren. Bitcoin fiel unter 81.000 Dollar, Ethereum verlor sechs Prozent, Zcash stürzte 13 Prozent ab. Der Auslöser war ein CPI von 3,7 Prozent, der die Märkte kalt erwischte. Doch hinter den Schlagzeilen passiert etwas, das die Masse nicht sieht: Stilles Geld fließt in frühe Projekte, die von der Panik nicht betroffen sind. Die Frage ist nicht, ob sich der Markt erholt, sondern wer vorher positioniert war und wer die Panik nutzt, während alle anderen verkaufen.

Welche Krypto News bewegen den Markt diese Woche?

Der gesamte Kryptomarkt fiel am 15. Oktober um 3,7 Prozent auf eine Gesamtkapitalisierung von 2,71 Billionen Dollar, laut den aktuellen Daten von CoinGecko. Bitcoin rutschte unter die psychologisch wichtige Marke von 81.000 Dollar und handelt nahe 80.900 Dollar. Der US-Inflationsbericht vom 14. Oktober zeigte einen CPI von 3,7 Prozent, den höchsten Wert seit Mai. Die CME FedWatch-Daten zeigten zeitweise eine 51,3-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung am 27. Oktober.

Zcash wurde unter den großen Coins am härtesten getroffen und verlor 13 Prozent auf 1.087 Dollar am 15. Oktober. Allein bei ZEC wurden 20,09 Millionen Dollar an Positionen liquidiert, davon 88,7 Prozent aus Long-Positionen, laut CryptoTimes. Abflüsse aus dem Grayscale Zcash ETF verstärkten den Verkaufsdruck auf den Privacy-Coin. ZEC fiel auf ein bedrohliches 24-Stunden-Tief von 1.079,98 Dollar, bevor eine leichte Stabilisierung einsetzte. Analysten bei Changelly erwarten für ZEC im Oktober eine mögliche Erholung in Richtung 1.318 Dollar, falls der Boden hält.

Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs verzeichneten am 14. Oktober gemeinsam Abflüsse von 391 Millionen Dollar, laut SoSoValue. BlackRock reduzierte gleichzeitig seine Aktiengewichtung und seine KI-Chip-Exposure, laut Reuters. Das Muster wiederholt sich jedes Mal: Institutionen verkaufen bei Panik, und die privaten Kleinanleger tragen die Verluste. Wer versteht, wie dieses Spiel funktioniert, weiß, dass die eigentliche Gelegenheit nicht in fallenden Large Caps liegt. Sie liegt dort, wo der Preis fest vom Projektteam steht und die Liquidierungsmaschine keinen Zugriff hat.

Warum taucht Pepeto gerade in den Krypto News auf?

Genau dort positionieren sich die Anleger, die in jeder Krise profitiert haben. Presale-Token bewegen sich nicht mit dem CPI, nicht mit den ETF-Abflüssen und nicht mit der Panik, die Zcash gerade 13 Prozent gekostet hat.

Pepeto wurde als langfristiges Projekt angelegt, doch die Zahlen machen es gerade jetzt schwer, es zu ignorieren. Analysten sehen in einem Token mit funktionierenden Produkten erhebliches Potenzial für eine Wertsteigerung nach dem Listing. Das ist in jedem Marktumfeld selten, und genau deshalb hat der Presale über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt.

Im Kern betreibt Pepeto PepetoSwap, eine Börse ohne Handelsgebühren mit allen wichtigen Ordertypen. Market-, Limit- und DCA-Orders laufen ohne Kosten. Im Test verarbeitete die Börse 50 Millionen Dollar pro Tag. Jeder Swap auf Uniswap kostet 0,30 Prozent, auf PancakeSwap 0,25 Prozent. Bei Pepeto ist der Preis für jeden Handel null.

Alle Werkzeuge funktionieren bereits, nicht als Plan, sondern als laufende Infrastruktur. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und das Team einer vollständigen KYC-Überprüfung unterzogen, bevor der Presale gestartet wurde, was Käufern eine unabhängig bestätigte Sicherheitsbasis gibt. Der Gründer des ersten Pepe-Tokens leitet das Projekt, mit einem Binance-Experten an seiner Seite.

Zum Presale-Preis von 0,000000188 Dollar ist der Einstieg für jeden möglich, der heute handelt. Wer erst nach dem nächsten Crash einsteigt, zahlt erfahrungsgemäß mehr. Pepeto bleibt nicht auf diesem Preisniveau, sobald das Listing den neuen Kurs festlegt.

Zeigen die Nachrichten dieser Woche den Beginn einer größeren Wende?

Der Markt kann über Nacht kippen, und die wenigsten sind vorbereitet. Wer versteht, wie die großen Spieler agieren, weiß, dass die Chancen nicht in den Schlagzeilen liegen, sondern davor. Die meisten Händler lesen die Nachrichten und warten auf einen besseren Preis, doch dieses Warten kostet am Ende am meisten. Wer den Presale-Preis mit der Bewertung nach dem Listing vergleicht, sieht den Spielraum. Die offizielle Pepeto-Website nimmt noch Käufer an. Dieser Einstieg existiert nach dem Listing nicht mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Marktereignisse der Woche?

Der CPI stieg auf 3,7 Prozent und löste fast eine Milliarde Dollar an Liquidierungen aus. Zcash verlor 13 Prozent auf 1.087 Dollar, ETF-Abflüsse von 391 Millionen Dollar verstärkten den Verkaufsdruck.

Warum taucht Pepeto gerade auf?

Pepeto betreibt eine funktionierende Börse ohne Handelsgebühren, die im Test 50 Millionen Dollar Volumen verarbeitet hat. Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und zieht Käufer an, die sich vor dem Listing positionieren wollen. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.