Chainlink News: LINK crasht 6 Prozent, doch Grayscale nennt es essenzielle Infrastruktur

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LINK stürzt am 15. Oktober um sechs Prozent auf 12,11 Dollar und trifft die untere Bollinger-Band exakt bei 11,94 Dollar. Der gesamte Kryptomarkt verliert Hunderte Milliarden an Wert, getrieben von heißer als erwarteten US-Inflationsdaten. Doch genau in diesem Moment veröffentlicht Grayscale Research einen Bericht, der Chainlink als essenzielle Infrastruktur für tokenisierte Finanzen bezeichnet. Gründer Sergey Nazarov sprach bei der SWIFT-Konferenz Sibos neben Vertretern von Microsoft, BlackRock und Vanguard. Die Chainlink News der letzten Wochen lesen sich wie ein Widerspruch zwischen Kurs und Realität, und genau dieser Widerspruch verrät, wohin sich der Markt wirklich bewegt.

Was steckt hinter den aktuellen Chainlink News?

LINK fiel am 15. Oktober um 6,06 Prozent auf 12,11 Dollar, laut Blockchain.News. Das Tief lag bei 11,94 Dollar, exakt an der unteren Bollinger-Band. Das Open Interest fiel um 7,25 Prozent und Long-Liquidierungen nahmen zu. Changelly prognostizierte einen Oktober-Korridor von 12,44 bis 12,95 Dollar, doch LINK handelt bereits darunter.

Grayscale Research nannte Chainlink in einem neuen Bericht das kritische Bindegewebe zwischen Krypto und traditionellem Finanzwesen und beantragte die Umwandlung seines 29 Millionen Dollar Chainlink Trust in einen ETF unter dem Ticker GLNK, laut Crypto News Flash. Auf der Sibos-Konferenz sprach Nazarov in drei Sessions neben Microsoft, BlackRock und Vanguard. Am 8. Oktober starteten die CCIP Vault Adapters für Einlagen von über 80 Blockchains.

Der Chainlink ETF verzeichnet kumulierte Nettozuflüsse von 179,61 Millionen Dollar bei einem Nettovermögen von 229 Millionen Dollar. Im September kamen 40 neue Integrationen bei 24 verschiedenen Nutzern hinzu, und die Chainlink Reserve hält inzwischen 6,2 Millionen LINK. Am 29. Oktober steht das Link NYC Event an, das weitere Impulse liefern könnte.

Nur 0,47 Prozent der LINK-Halter kontrollieren 90,85 Prozent der Marktkapitalisierung, und die größten 100 Wallets halten 61,50 Prozent. Diese Konzentration kann Bewegungen in beide Richtungen beschleunigen, und in früheren Zyklen hat genau dieses Muster scharfe Anstiege eingeleitet. Die Institutionen positionieren sich, die Produkte expandieren, der Chart fällt. Wer das versteht, fragt sich nicht ob, sondern wo der eigentliche Einstieg liegt.

Warum Pepeto Aufmerksamkeit gewinnt, während LINK fällt

Dieselbe Akkumulationsphase, die Großinvestoren bei LINK zeigen, wiederholt sich bei Pepeto auf einem früheren Niveau. LINK kann von 12 auf 15 Dollar steigen, das sind 25 Prozent. Pepeto steht vor dem Listing, und das Renditepotenzial auf diesem Kursniveau ist eine völlig andere Größenordnung. Der Sicherheitsscanner ist bereits aktiv.

Er führt 42 Tests pro Token durch und liest die Live-Chain-Daten in Echtzeit. Jeder Trade wird auf einer Kopie der Chain geprüft, bevor er ausgeführt wird. Wenn der Scan ein kritisches Problem findet, wird der Trade blockiert, bevor ein Cent verloren geht. Die Cross-Chain-Bridge sendet Token über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter einer Minute für null Dollar.

Andere Bridges kosten 15 bis 50 Dollar und können Coins einfrieren. Pepeto sperrt auf einer Seite, prägt auf der anderen, hält das Gesamtangebot gleich und setzt bei Fehler automatisch zurück. Der Presale hat die Marke von 10,38 Millionen Dollar erreicht, und diese Geschwindigkeit in einem fallenden Markt ist das Signal, das erfahrene Anleger sofort erkennen. Ein Token kostet 0,000000188 Dollar.

SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presale geprüft und verifiziert, sodass der Smart Contract als sicher bestätigt wurde und das größte Risiko früher Projekte entfällt. Ein Binance-Experte gehört zum Kernteam, und Pepeto geht auf die Person zurück, die den ersten Pepe-Token erschaffen hat. Ein Binance-Listing rückt näher, und die letzte Stufe war vor Plan ausverkauft. Wer bei diesem Preis nicht handelt, wird zusehen, wie die nächste Stufe teurer wird.

LINK hat Rückenwind, doch das Renditepotenzial liegt im Presale

Die Chainlink News zeigen starke institutionelle Unterstützung, aber von 12 auf 15 Dollar sind es 25 Prozent. Pepeto steht vor dem Listing, vor der breiten Aufmerksamkeit, bevor der Chart das Produkt einholt. Über 10,38 Millionen Dollar im Presale zeigen, dass der Markt die Gelegenheit erkannt hat. Der Einstieg ist jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website möglich, und er wird mit jeder gefüllten Stufe teurer. Das Fenster schrumpft.

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Häufig gestellte Fragen

Wie steht der LINK-Kurs im Oktober 2026?

LINK handelt aktuell bei 12,11 Dollar und testet die Unterstützung bei 12 Dollar. Grayscale nennt Chainlink essenzielle Infrastruktur und hat einen ETF-Antrag gestellt. Das Link NYC Event am 29. Oktober könnte neue Impulse liefern.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt besonders?

Pepeto bietet einen Sicherheitsscanner mit 42 Tests pro Token, eine Cross-Chain-Bridge über fünf Netzwerke und null Handelsgebühren. SolidProof hat den Code geprüft. Über 10,38 Millionen Dollar wurden auf der offiziellen Pepeto-Website eingesammelt.