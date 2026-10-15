Microsoft hat mit dem Oktober-Patchday eine Rekordzahl von Sicherheitslücken geschlossen. Die Anzahl der ausgenutzten Lücken geht im Vergleich zum Vorjahr zurück - dank KI. Microsoft hat am Oktober-Patchday wie schon in den Vormonaten gesammelt jede Menge Softwareaktualisierungen veröffentlicht. Dabei seien mehr als 1400 Sicherheitslücken geschlossen worden sein. Das teilte das US-Unternehmen in seinem Leitfaden für Sicherheitsupdates, die monatlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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