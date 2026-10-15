NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel über 1,12 Dollar gehalten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1212 Dollar gehandelt, nachdem sie im frühen europäischen Geschäft noch deutlich unter 1,12 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1208 (Mittwoch: 1,1195) Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt zeigte sich eine Gegenbewegung, nachdem der Euro am Vortag nach einem überraschend starken Anstieg der Inflation in den Vereinigten Staaten unter Druck geraten war. Dies hatte die Spekulation auf weiter steigende Zinsen durch die US-Notenbank Fed zeitweise deutlich verstärkt, was dem Dollar Auftrieb verliehen hatte. Der Euro war im Gegenzug bei 1,1113 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 gefallen.

"Die unerwartet hohe US-Inflation hat die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der US-Notenbank in den kommenden Quartalen nur temporär angeheizt", hieß es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Im Handelsverlauf verlieh auch ein überraschend starker Anstieg der US-Erzeugerpreise im September dem Dollar keinen neuen Aufrieb und der Euro konnte seine Kursgewinne halten./la/he