Ethereum News heute: ETH stürzt auf 2.362 $ - doch ein Wal kauft 43.275 Coins, was weiß er?

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Ethereum verlor in weniger als 24 Stunden fast sechs Prozent seines Wertes, und trotzdem kaufte ein einzelner Wal 43.275 ETH für über 109 Millionen Dollar. Das ist die Ethereum News, die die meisten Anleger übersehen. Während die CPI-Daten vom 14. Oktober den Markt nach unten drückten und 957 Millionen Dollar an Positionen liquidiert wurden, handelte dieser Wal in die entgegengesetzte Richtung. VanEck zog gleichzeitig seinen Lido Staked ETH ETF zurück. Uniswap startete ein neues dynamisches Gebührenmodell für ETH-Paare. Die Schlagzeilen zeichnen ein düsteres Bild, doch die Blockchain-Daten erzählen eine andere Geschichte. Die Frage ist nicht ob der Markt sich erholt, sondern wer vorher positioniert war, und genau diese Frage führt zu einem Presale-Projekt, das die Aufmerksamkeit derselben Anlegergruppe auf sich zieht.

Ethereum News: Warum ETH heute um fast 6 Prozent fiel und was die Wale wirklich tun

Am 14. Oktober meldete das Bureau of Labor Statistics eine Headline-Inflation von 3,7 Prozent statt der erwarteten 3,6 Prozent. Die Kerninflation kam bei 2,6 statt 2,5 Prozent herein. Der ETH-Kurs reagierte mit minus 5,92 Prozent auf 2.362 Dollar laut CoinGabbar, einem stärkeren Verlust als Bitcoin. Die Marktkapitalisierung fiel auf 286 Milliarden Dollar bei einem Tagesvolumen von 17,7 Milliarden Dollar. CoinGlass meldete 957 Millionen Dollar an Liquidierungen am selben Tag, davon 91,7 Prozent Long-Positionen.

VanEck bat die SEC am 14. Oktober um die Rücknahme seiner S-1-Registrierung für den Lido Staked ETH ETF. Es war ein freiwilliger Rückzug, keine Ablehnung. Parallel startete Uniswap den VolatilePair Hook auf dem Mainnet mit dem ETH-USDC-Paar, ein System, das Gebühren bei jedem Swap dynamisch anpasst. Changelly sieht den ETH-Kurs für Oktober in einer Spanne von 2.373 bis 2.566 Dollar.

Die aufschlussreichste Meldung liegt in den Wal-Bewegungen. Ein institutioneller Akteur tauschte innerhalb von vier Tagen 1.312 Bitcoin gegen 43.275 ETH und investierte rund 109 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 2.521 Dollar. Während Kleinanleger in Panik verkaufen, akkumulieren die bestinformierten Marktteilnehmer. Die Frage ist nicht ob sich ETH erholt, sondern welche Projekte die Rendite bieten, die ein Coin mit 286 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nicht mehr liefern kann.

Pepeto: Warum Ethereum News Beobachter diesen Presale kennen sollten

Wenn institutionelle Anleger ETH bei 2.362 Dollar kaufen, muss der Coin auf 4.724 Dollar steigen, um sich zu verdoppeln. Diese Rechnung funktioniert für einen Fonds. Sie baut aber nicht die Art von Rendite auf, die ein persönliches Portfolio grundlegend verändert.

Deshalb schauen Trader, die über die großen Namen hinausblicken, auf den Pepeto-Presale. Das Projekt betreibt eine live geschaltete Börse namens PepetoSwap mit einer Swap-Gebühr von 0,00 Prozent. Ein Trade über 100.000 Dollar auf Uniswap kostet 300 Dollar an Gebühren. Derselbe Trade auf PepetoSwap kostet nichts an Protokollgebühren, nur Netzwerkgas fällt an. Die Plattform verarbeitet Market Orders, Limit Orders und DCA mit MEV-Schutz als Standard.

Pepeto betreibt auch eine live geschaltete Cross-Chain-Bridge, die Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum verbindet. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und können Stunden dauern. Pepeto erledigt den Transfer in unter sechzig Sekunden ohne Bridge-Gebühren. Die Token werden in einem geprüften Vertrag auf der Quellkette gesperrt und auf der Zielkette geprägt, ohne Wrapping und bei gleichbleibender Gesamtmenge über alle Ketten.

Ein Risk Scorer prüft jeden Token vor einem Trade anhand von 42 Kriterien und blockiert Trades bei Tokens mit kritischen Warnsignalen.

Der Mitbegründer des ersten Pepe-Coins hat dieses Projekt aufgebaut, und ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklungsteam. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales vollständig auditiert und verifiziert, und auch das KYC-Verfahren des Teams durchgeführt, sodass Anleger auf einer geprüften Sicherheitsgrundlage einsteigen. Über 10,38 Millionen Dollar flossen bereits in den Presale bei einem Token-Preis von 0,000000188 Dollar. Jede Stufe verkauft zu einem höheren Preis als die vorherige, und ein Binance-Listing als nächster Preiskatalysator rückt mit jeder Woche näher.

Fazit

Die Ethereum News dieser Woche liefern ein klares Signal: CPI-Daten, ETF-Rückzüge und Wal-Akkumulation bewegen den Markt gleichzeitig. Die Wallets mit den größten Zugewinnen stiegen in vergangenen Zyklen ein, als das Listing noch bevorstand. Der Presale-Preis steigt mit jeder Stufe, und Presale-Käufer zahlen heute einen Bruchteil des künftigen Börsenpreises. Die offizielle Pepeto-Website bietet diesen Zugang jetzt noch an.

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FAQs

Was ist die Ethereum Preisprognose für Oktober 2026?

Changelly sieht ETH für Oktober in einer Spanne von 2.373 bis 2.566 Dollar. Der Rückgang der Vorwoche betrug 7,44 Prozent nach heißen CPI-Daten.

Ist Pepeto ein Presale, den ETH-Beobachter kennen sollten?

Pepeto bietet den niedrigsten Einstiegspreis vor dem Börsenstart bei drei live geschalteten Tools und einem Binance-Listing in Sichtweite. In früheren Zyklen hat dieses Presale-Fenster die höchsten Renditen für die ersten Käufer geliefert. Weitere Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.