Tausende Menschen aus aller Welt werden sich über Forschungsdurchbrüche und Brancheninnovationen in den Bereichen Optik und Photonik austauschen

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, lädt die weltweite Fachgemeinschaft für Optik und Photonik ein, sich für die SPIE Photonics West 2027 anzumelden, die vom 30. Januar bis zum 4. Februar im Moscone Center in San Francisco, Kalifornien, stattfindet. Diese ereignisreiche Woche zieht 24.000 Forscher, Ingenieure, Studierende und Führungskräfte aus der Wirtschaft aus aller Welt an und bietet Fachvorträge, Ausstellungen sowie Gelegenheiten zum Networking, die die Zusammenarbeit und praxisorientierte Innovationen fördern.

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SPIE Photonics West will be held 30 January-4 February 2027 in San Francisco, California. The annual event brings together 24,000 people from the global optics and photonics community to foster collaboration and innovation.

SPIE rechnet mit mehr als 4.500 Vorträgen in sechs technischen Anwendungsbereichen:

AR VR MR, mit Schwerpunkt auf Augmented Reality, Virtual Reality und Mixed Reality

BiOS präsentiert aktuelle Forschungsergebnisse aus den Bereichen Biophotonik, biomedizinische Optik und Bildgebung

Embedded Vision Summit Schwerpunkte: neue Entwicklungen im Bereich Computer Vision und physikalische KI

LASE konzentriert sich auf die Laserindustrie und ihre vielfältigen Anwendungsbereiche

OPTO befasst sich mit Optoelektronik, photonischen Materialien und optischen Bauelementen

Quantum West präsentiert Quantum-2.0-Technologien

Der Embedded Vision Summit, der 2027 erstmals im Rahmen der SPIE Photonics West stattfindet, ist eine führende Konferenz und Fachmesse für Innovatoren, die Computer Vision und physikalische KI in ihre Produkte integrieren. Der Embedded Vision Summit bringt eine Gemeinschaft von Ingenieuren und Produktentwicklern zusammen, die fortschrittliche, bildverarbeitungsbasierte Produkte entwickeln, um bildverarbeitungs- und KI-basierte Funktionen wie Objekterkennung, -verfolgung, -lokalisierung und -kartierung sowie 3D-Modellierung zu ermöglichen. Mit Vorträgen, die die neuesten kommerziell erhältlichen Computer-Vision-Tools für die Entwicklung praktischer, marktfähiger und innovativer Produkte vorstellen, sowie Ausstellern, die Fortschritte bei Prozessoren, Algorithmen, Software, Sensoren, Entwicklungstools und Dienstleistungen präsentieren, bietet der Summit den Teilnehmern der Photonics West Einblicke in einen wachsenden, durch die Photonik ermöglichten Bereich.

"Das gesamte Photonik-Ökosystem ist auf der Photonics West vertreten", sagte Bob Hainsey, Senior Director für Wissenschafts-, Technologie- und Industrieprogramme bei der SPIE. "Die Veranstaltung bietet Forschern nicht nur die Gelegenheit, ihre neuesten Erkenntnisse vorzustellen, sondern auch Netzwerke aufzubauen, die künftige Kooperationen branchenweit ermöglichen."

Während der vollgepackten Woche werden in den "Hot Topics"-Sessions und den Plenarvorträgen die neuesten Forschungsdurchbrüche vorgestellt. Die Teilnehmer können Vorträge von José Capmany, Univ. Politècnica de València; Jennifer Dionne, Stanford Univ.; Chris Dorman, Coherent Corp.; Keisuke Goda, Universität Tokio; Ludovic Godet, Applied Materials; Ken Goldberg, Univ. of California, Berkeley; Marie Henderson von der University of Maryland Baltimore County und dem NASA Goddard Space Flight Center; David Hollibaugh Baker vom NASA Goddard Space Flight Center; Kelly Ingham von Meta; Ebrahim Karimi von der University of Ottawa; Kenny Kubala von Snap; Michelle Kueppers von der Stanford University; Pierre Laboisse von Aledia; Amir Navot von Amazon Prime Air; Mackenzie Nelson vom Lawrence Livermore National Laboratory; Kae Nemoto, Institut für Wissenschaft und Technologie Okinawa; Susumu Noda, Universität Kyoto; Lev Perelman, Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Medical School; Nirmala Ramanujam, Duke-Universität; Pete Shadbolt, PsiQuantum; Yating Wan, König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technologie; sowie Maciej Wojtkowski, Institut für Physikalische Chemie der Polnischen Akademie der Wissenschaften (PAS).

Neben über 100 Konferenzen werden Weiterbildungsmöglichkeiten in Form von mehr als 60 Fachkursen angeboten, die von führenden Experten aus den Bereichen Optik und Photonik geleitet werden und Themen von der Quantensensorik und Biophotonik bis hin zur Laserkommunikation und Lidar abdecken.

Mehr als 1.400 Aussteller aus aller Welt werden auf den beiden Messen im Rahmen der Photonics West neue Produkte präsentieren und nach Möglichkeiten für Partnerschaften suchen. Die SPIE BiOS Expo findet vom 30. bis 31. Januar statt und versammelt branchenführende Unternehmen aus den Bereichen biomedizinische Optik und Biophotonik. Die SPIE Photonics West Exhibition, die größte Photonik-Messe Nordamerikas, umfasst die Veranstaltungen "Quantum West", "Vision Tech" sowie "AR VR MR" und findet vom 2. bis 4. Februar statt. Die ausstellenden Unternehmen werden ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren, wobei viele von ihnen im Laufe der Woche neue Produkte auf den Markt bringen werden. Die dreitägige Messe bietet den Besuchern reichlich Gelegenheit, sich mit den Ausstellern auszutauschen und über die Produkte zu sprechen, die Innovationen und Forschung voranbringen werden.

"Die Photonics West ist für TOPTICA eine der wertvollsten Gelegenheiten im Jahr, um persönlich mit Kunden, Kollegen und Studierenden, die in die Branche einsteigen möchten, in Kontakt zu treten", sagte Stacie Foster, Marketing Managerin bei TOPTICA Photonics. "Als Aussteller bietet uns die Messe die Gelegenheit, unsere neuesten Technologien zu präsentieren, konstruktive Gespräche mit Forschern und führenden Vertretern der Branche zu führen und ein besseres Verständnis für die Herausforderungen zu gewinnen, an deren Lösung unsere Kunden arbeiten. Für alle Akteure aus dem Bereich Optik und Photonik ist die Photonics West der ideale Ort, um Kontakte zu knüpfen, die auch nach Ende der Messe noch lange Bestand haben werden."

Neben den Ausstellungen bietet die Photonics West fünf Branchenbühnen mit Programmen, die Podiumsdiskussionen und Vorträge von Innovatoren, Geldgebern und Vordenkern aus der gesamten Photonik-Branche umfassen, einschließlich des wachsenden Marktes für Quantenphotonik. Der dreitägige Quantum West Business Summit versammelt Führungskräfte aus der Quantenindustrie, die Produkte auf den Markt bringen und die Roadmaps sowie den Markt für Quantentechnologie gestalten. Ebenfalls auf der Ausstellungsfläche findet die inspirierende SPIE Startup Challenge statt, die Unternehmern einen Einstieg in die Entwicklung von Hightech-Unternehmen bietet. Arnold Estrada, CEO und Mitbegründer von SPKL, dem Gewinner des mit 5.000 Dollar dotierten zweiten Preises beim Pitch-Wettbewerb 2026, erklärte, dass die Teilnahme "die Glaubwürdigkeit von SPKL bei potenziellen Investoren gestärkt habe".

Erneut auf der Photonics West vertreten sind die renommierten Prism Awards, bei denen neun wegweisende Photonik-Unternehmen für innovative Produkte ausgezeichnet werden, sowie das Global Business Forum, eine eintägige Veranstaltung, bei der führende Analysten Daten und Trends vorstellen, die sich auf Unternehmen im gesamten Photonik-Sektor auswirken. Zu den Referenten des diesjährigen Forums zählen unter anderem Zheng Liu von der Federal Reserve Bank of San Francisco, Dame Hayaatun Sillem, von Argentic Associates, Hong Liu von Google und Rob Singh von MDA Space. Führungskräfte aus der Branche sind zur Teilnahme an diesen Veranstaltungen eingeladen; eine separate Anmeldung ist erforderlich.

"Wir heißen die weltweite Photonik-Gemeinschaft anlässlich der SPIE Photonics West 2027 wieder in San Francisco willkommen", sagte Jenifer Dodds, Senior Director of Events and Exhibition Services bei SPIE. "Von bahnbrechenden Fortschritten in den Bereichen biomedizinische Optik, Laser und Quantentechnologien bis hin zu unserem kürzlich erweiterten Programm zum Thema Bildverarbeitung mit dem 'Embedded Vision Summit' die Teilnehmer werden die Innovationen erleben, die ganze Branchen verändern und die Lebensqualität verbessern. Die lebhafte Atmosphäre auf der Ausstellungsfläche, die Qualität des Fachprogramms und die Möglichkeit zum interdisziplinären Austausch machen die Photonics West zu einem unvergleichlichen Treffpunkt für Forscher, Ingenieure und Branchenführer aus aller Welt. Wir freuen uns auf eine weitere inspirierende Woche voller Entdeckungen, Zusammenarbeit und Innovation."

Erhalten Sie alle Einzelheiten und melden Sie sich bei der SPIE Photonics West an.

Über SPIE

SPIE ist die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik. Sie bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Experten zusammen, um lichtbasierte Wissenschaft und Technik zu fördern. Die 1955 gegründete Gesellschaft verbindet sich mit der globalen Gemeinschaft durch branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, Veröffentlichung von Konferenzbeiträgen, Büchern und Journalen in der SPIE Digitalen Bibliothek sowie Karriereförderung. In den vergangenen fünf Jahren wurden mehr als $26 Millionen in die internationale Optik-Community durch Interessenvertretung und Unterstützung wie Stipendien, Bildungsressourcen, Reisestipendien, Geschenke und die Entwicklung von Richtlinien für Politik investiert.

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