Ethereum News Heute: Arthur Hayes verschiebt $19 Millionen in ETH bevor der Markt einbricht

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Ethereum verliert 6 % an einem einzigen Tag und fällt unter $2.360, und die großen Wallets bewegen sich, bevor die Nachricht überhaupt veröffentlicht wird. Am 14. Oktober veröffentlichte das US Bureau of Labor Statistics Inflationsdaten, die höher ausfielen als erwartet. Innerhalb von Stunden wurden Krypto-Positionen im Wert von $483 Millionen zwangsliquidiert. Ethereum-Händler trugen fast 60 % der gesamten Liquidierungen. Am selben Tag verschob Arthur Hayes, Mitgründer von BitMEX, $19 Millionen in ETH an eine unbekannte Wallet-Adresse. Großanleger handeln, bevor der Markt reagiert, und Kleinanleger zahlen den Preis. Diese Ethereum News werfen die Frage auf, wer die Kurse wirklich steuert.

Warum stürzt der ETH-Kurs heute ab und wer profitiert von den Ethereum News?

ETH fiel am 15. Oktober auf $2.357, ein Rückgang von 5,92 % in 24 Stunden laut CoinGecko-Daten. Der Abverkauf begann direkt nach den heißer als erwarteten US-CPI-Daten. Bitcoin sank auf rund $81.000, aber Ethereum fiel doppelt so stark. Zwangsliquidierungen von fast $483 Millionen trafen den Kryptomarkt, wobei Ethereum laut CoinGabbar den größten Anteil trug.

Laut Arkham Intelligence verschob Arthur Hayes $19,35 Millionen in ETH an eine nicht gekennzeichnete Blockchain-Adresse. Er hält noch $27,1 Millionen in ETH auf der Chain, nachdem er insgesamt $68,5 Millionen an unbekannte Adressen bewegt hat. Am 15. Oktober teilte Vitalik Buterin auf X laut U.Today mit, dass Ethereum den Fokus von Geschwindigkeit auf Sicherheit verlagern müsse. Laut Blockchain.News liegt ETH unter dem unteren Bollinger Band bei $2.366, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet.

CoinDCX setzt das Oktober-Kursziel bei $2.650 mit einer Spanne von $2.351 bis $2.750. Der RSI liegt bei 28, tief im überverkauften Bereich. Doch bei einer Marktkapitalisierung von über $280 Milliarden bedeutet selbst ein optimistisches Szenario begrenztes Aufwärtspotenzial. Das wirkliche Renditepotenzial entsteht nicht bei Coins, die bereits in jedem Portfolio sitzen, sondern bei Projekten, die vor dem Listing echte Werkzeuge liefern und deren Bewertung noch winzig ist.

Ist Pepeto der Einstieg, den die großen Akteure noch nicht besetzt haben?

Wenn Hayes $19 Millionen aus ETH abzieht, bevor der Kurs um 6 % fällt, stellt sich eine Frage. Wo fließt dieses Kapital als Nächstes hin? Die Antwort liegt in frühen Projekten mit echten Werkzeugen, bevor das Listing die Bewertung verändert.

Pepeto betreibt einen aktiven Risikoprüfer, der 42 Punkte bei jedem Token testet, bevor ein Handel abgeschlossen werden kann. Er bewertet jeden Token auf einer Skala von 0 bis 100 und verhindert Trades bei unsicheren Verträgen. Diese Art von Prüfung kostet bei anderen Plattformen Geld, bei Pepeto ist sie kostenlos und bereits aktiv.

Die Börse PepetoSwap erhebt 0,00 % an Tauschgebühren. Ein Handel über $1.000 kostet auf Uniswap $3, auf PepetoSwap fällt keine Gebühr an. Die Plattform verarbeitet Market-, Limit- und DCA-Orders mit aktivem MEV-Schutz und wurde bei einem täglichen Volumen von $50 Millionen getestet.

Der Presale hat bisher über $10,38 Millionen bei einem Preis von $0,000000188 pro Token eingesammelt. SolidProof hat den gesamten Vertrag und die KYC-Prüfung abgeschlossen und damit die größte Gefahr beseitigt, an der die meisten neuen Token scheitern, denn der vollständige Code wurde vor dem Start des Presale auditiert und verifiziert.

Der Schöpfer des originalen Pepe Coin hat dieses Projekt ins Leben gerufen. Ein Entwickler, der zuvor bei Binance gearbeitet hat, schreibt den Code. Ein Listing auf Binance rückt näher, und das Renditepotenzial für Käufer, die jetzt im Presale einsteigen, ergibt sich aus dem Abstand zwischen dem aktuellen Presale-Preis und dem erwarteten Listing-Kurs. Jede Phase endet nach einem Timer oder einem Zielvolumen, und der Preis der nächsten Phase liegt höher. Wer jetzt handelt, kauft zum niedrigsten noch verfügbaren Preis auf der Pepeto-Website.

Fazit

Die Ethereum News dieser Woche zeigen ein klares Bild. Großanleger bewegen ihre Positionen, während Kleinanleger die Liquidierungen tragen. Jeder Zyklus erzählt dieselbe Geschichte, und die Wallets, die sich während der Angst bewegt haben, waren bei der Erholung positioniert. Dieses Muster zeichnet sich gerade bei Pepeto ab. Zwischen dem jetzigen Presale-Preis und einem Börsen-Listing liegt genau die Spanne, die in früheren Zyklen die stärksten Ergebnisse geliefert hat. Jede Phase bringt einen höheren Preis, und die aktuelle ist die letzte zu diesem Einstiegsniveau auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was ist am 15. Oktober 2026 am ETH-Markt passiert?

ETH fiel um 5,92 % auf $2.357 nach heißer als erwarteten US-CPI-Daten. Arthur Hayes verschob $19 Millionen in ETH an eine unbekannte Adresse. Vitalik Buterin forderte den Fokuswechsel auf Sicherheit.

Warum beobachten Händler Pepeto während der ETH-Korrektur?

Pepeto bietet 0 % Tauschgebühren und einen aktiven Risikoprüfer, die große Coins nicht liefern. Das Listing rückt näher. Alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.