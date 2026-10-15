Bitcoin News: 951 Millionen Dollar liquidiert und die Fonds verkaufen, doch wer kauft jetzt still ein?

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Bitcoin fällt am 15. Oktober unter 81.000 Dollar, nachdem die US-Inflationsdaten höher als erwartet ausfielen und die Märkte in den Risikoabbau zwangen. Die Kerninflation stieg im September auf 2,6 Prozent und befeuert Spekulationen über eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 14. Oktober Nettoabflüsse von 261 Millionen Dollar. Gehebelte Krypto-Positionen im Wert von 951 Millionen Dollar wurden in nur 24 Stunden ausgelöscht. Der AI-Aktienmarkt brach gleichzeitig ein, CoreWeave verlor 15 Prozent und riss den Technologiesektor mit. Diese Bitcoin News zeigen ein Muster, das sich in jedem Zyklus wiederholt, und die echte Chance entsteht dort, wo sie niemand erwartet.

Bitcoin News heute: CPI-Schock, 261 Millionen Dollar ETF-Abflüsse und ein Markt unter Druck

BTC notiert am 15. Oktober bei rund 81.000 Dollar und hat in 24 Stunden 2,6 Prozent verloren laut KuCoin. Am Vortag war der Kurs kurz auf 84.000 Dollar gestiegen, bevor Verkäufer die Kontrolle übernahmen und BTC bis auf 80.400 Dollar drückten. Die US-Kerninflation lag über den Erwartungen der Analysten, und dieser Wert erhöht die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Zinserhöhung.

BlackRocks IBIT verlor 110 Millionen Dollar an einem einzigen Tag, Fidelitys FBTC verzeichnete 152,7 Millionen Dollar Abflüsse laut CoinDesk. Damit setzte sich ein fünftägiger Abflusstrend fort, der Bitcoin-ETFs insgesamt 374 Millionen Dollar kostete. Auch Ethereum-ETFs bluteten mit 129,5 Millionen Dollar am selben Tag.

CoreWeave fiel um 15,5 Prozent, als die Renditen ihrer Anleihen in Richtung 15 Prozent kletterten und den gesamten AI-Sektor mit sich rissen. Binance kündigte die Schließung seines Mining-Pools an, der einst 2,3 Prozent der Netzwerk-Hashrate ausmachte. Der Fear and Greed Index fiel von 62 auf 53. Bitcoin verteidigte zwar seine 50-Tage-Linie, doch Analysten warnen, dass ein Tagesschluss unter 80.400 Dollar die letzte Verteidigung brechen würde. Die großen Fonds verkaufen, bevor die breite Öffentlichkeit das Muster versteht, und wer die nächste echte Gelegenheit sucht, schaut dorthin, wo das frühe Kapital leise einsteigt.

Pepeto: Der Presale, der in den Bitcoin News noch nicht auftaucht

Das Muster ist in jeder Korrektur dasselbe: die Fonds drücken BTC unter Schlüsselmarken, die Schlagzeilen werden rot, und das Geld, das in diesem Chaos Rendite sucht, fließt nicht zurück in den gleichen Markt, sondern in die nächste Stufe. Pepeto sitzt genau in dieser Position.

Der Presale läuft auf pepetocoin.com mit bisher über 10,38 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital. Diese Zahlen zeigen Geschwindigkeit, nicht nur Größe. Jede Phase des Presales läuft mit einem festen Zeitfenster. Sobald das Ziel erreicht ist, steigt der Preis auf die nächste Stufe. Es gibt keine zweite Chance zum selben Preis, und der aktuelle Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token.

PepetoSwap, die eigene Börse des Projekts, ist live und wurde mit einem täglichen Testvolumen von 50 Millionen Dollar erprobt. Sie erhebt null Gebühren auf jeden Tausch. Ein Swap über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar, auf PancakeSwap 2,50 Dollar, auf PepetoSwap null. Wer 200 Trades mit je 5.000 Dollar durchführt, spart gegenüber Uniswap 3.000 Dollar. Das ist echtes Geld, das im Wallet bleibt, statt bei jedem Handel an Protokollgebühren zu verschwinden.

Eine Cross-Chain-Bridge sendet Token zwischen Ethereum, Solana, BNB Chain, Base und Arbitrum in weniger als einer Minute ohne Gebühren. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer. Der Mitgründer des originalen Pepe-Tokens leitet dieses Projekt. SolidProof hat den kompletten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale geöffnet wurde, und damit das Vertragsrisiko beseitigt, das die meisten Presales scheitern lässt. Ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Team mit. Das eingesammelte Kapital von mehr als zehn Millionen Dollar aus echten Wallets zeigt, dass dieser Einstieg von informierten Käufern ernst genommen wird.

Fazit

Während die Bitcoin News von Verlusten handeln, erzählen die Wallets, die in jedem Zyklus mit frühen Coins die größten Gewinne erzielten, die gleiche Geschichte: sie haben gezögert und am Ende gesagt, sie hätten mehr kaufen sollen. Hinter dem aktuellen Einstieg stehen eine funktionierende Börse, ein bestandenes Audit und 10,38 Millionen Dollar im Presale. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Preis, und die einzige offene Frage ist, wie lange er dort bleibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Bitcoin News am 15. Oktober 2026?

Bitcoin fiel unter 81.000 Dollar, nachdem die Kerninflation bei 2,6 Prozent über den Erwartungen lag. ETFs verloren 261 Millionen Dollar an Nettoabflüssen, und 951 Millionen Dollar an gehebelten Positionen wurden liquidiert.

Warum fällt Pepeto in den Bitcoin News auf?

Pepeto betreibt eine Börse ohne Gebühren und eine Bridge über fünf Chains, während der Presale über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website für die aktuelle Runde.