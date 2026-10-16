Bitcoin Prognose am 15. Oktober, BTC rutscht Richtung 80.000 Dollar und Anleger fragen nach dem Boden

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Die Bitcoin Prognose hat sich in nur zwei Tagen spürbar eingetrübt, denn BTC fiel am Donnerstag zeitweise bis knapp über 80.000 Dollar. Auslöser waren zwei Inflationsberichte aus den USA, die beide deutlich heißer ausfielen als erwartet. Vor einem Jahr kostete ein Bitcoin noch rund 110.800 Dollar, heute liegt der Kurs fast 27 Prozent darunter. Hält die Marke von 80.000 Dollar, oder steht der nächste Rutsch schon bevor? Noch spannender ist jedoch die Frage, wo in dieser Phase das große Geld wirklich verdient wird.

Bitcoin Prognose für Oktober, warum die Marke von 80.000 Dollar jetzt alles entscheidet

Bitcoin eröffnete den Donnerstag laut Yahoo Finance bei 81.573 Dollar und damit 1,8 Prozent unter dem Niveau vom Mittwoch. Am Nachmittag notierte BTC bei rund 81.490 Dollar, nachdem der Kurs nachts knapp über 80.000 Dollar gefallen war. Nach den heißen Verbraucherpreisen vom Mittwoch stiegen am Donnerstag auch die Erzeugerpreise um 1,3 Prozent und damit mehr als doppelt so stark wie erwartet. Das schürt die Sorge vor einer weiteren Zinserhöhung der Fed und belastet die Bitcoin Prognose.

Auch große Investoren zogen Geld ab, denn US-Spot-ETFs verzeichneten am Mittwoch laut SoSoValue Abflüsse von 261,5 Millionen Dollar. Für die kurzfristige Bitcoin Prognose liegt die erste Linie laut Chartanalysten bei 80.160 Dollar, wo Käufer nachts bereits zugriffen, darunter warten 79.000 und 77.000 Dollar. Nach oben bleibt 83.400 Dollar die große Hürde, deren Bruch den Weg Richtung 87.400 Dollar öffnen könnte. Laut Fortune liegt der Kurs damit fast 30.000 Dollar unter dem Vorjahreswert, während das Rekordhoch vom Oktober 2025 bei etwa 126.000 Dollar notiert.

Für die Bitcoin Prognose bis Ende Oktober zählt vor allem die Sitzung der Fed am 27. und 28. Oktober. Selbst die Rückkehr zum Rekordhoch brächte nur gut 50 Prozent, denn bei einem Marktwert von weit über einer Billion Dollar verlangt jeder Schritt viele Milliarden frisches Kapital. Wer jetzt nach größeren Hebeln sucht, landet deshalb fast zwangsläufig bei zwei Fragen, nämlich wo kleinere Projekte mit echter Technik stehen und was jeder einzelne Handel in dieser nervösen Phase eigentlich kostet.

Warum Pepeto bei Tradern auffällt, während Bitcoin auf der Stelle tritt

Der Blick auf die Bitcoin Prognose rund um 80.000 Dollar zeigt, wie viel Kapital Bitcoin braucht, um sich nur wenige Prozent zu bewegen. Die schnellsten Gewinne entstehen daher oft weiter unten im Markt. Eines davon zählt zu den meistbeobachteten Presales dieses Zyklus, nämlich Pepeto. Die Hoffnung dreht sich dabei nicht nur um den Kurs nach dem Listing, sondern um eine größere Frage, nämlich wie stark Pepeto die Kosten des Tradings senken kann.

Im Kern will Pepeto kleinen Tradern den Vorteil verschaffen, den große Marktteilnehmer schon immer hatten. Gebühren fressen bei jedem Handel einen Teil des Gewinns, doch die meisten Anleger rechnen sie nie zusammen und sehen deshalb nicht, wie viel sie verlieren. Die hauseigene Börse PepetoSwap ist bereits live und verlangt 0,00 Prozent Swap-Gebühr, Nutzer zahlen also nur das Netzwerk-Gas.

Gerade bei einer unsicheren Bitcoin Prognose ist der Unterschied größer, als er zunächst wirkt. Ein Handel über 100.000 Dollar kostet auf Uniswap 300 Dollar und auf PancakeSwap 250 Dollar, auf PepetoSwap dagegen nichts. Wer im Jahr 200 Trades zu je 5.000 Dollar macht, lässt bei Uniswap 3.000 Dollar liegen. Market-, Limit- und DCA-Orders sind eingebaut, und ein privates Relay schützt die Trades standardmäßig vor Bots. Bisher hat die Börse 50 Millionen Dollar Tagesvolumen verarbeitet, Tendenz steigend.

Zur Sicherheit hat SolidProof den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Käufer nicht auf ungeprüfte Verträge vertrauen müssen wie bei vielen neuen Token. Die Zielgruppe ist riesig, denn dazu zählt jeder Trader, der schon einmal Geld an Gebühren verloren hat. Analysten halten nach dem Handelsstart sogar ein Hundertfaches für denkbar, während der Token im Presale derzeit 0,000000188 Dollar kostet. Mit jeder neuen Stufe steigt dieser Preis, sodass der günstigste Platz immer der ist, der heute noch frei ist.

Fazit

Hält Bitcoin die Zone um 80.000 Dollar, zeigt die Bitcoin Prognose bis Ende Oktober eher auf 83.400 Dollar als auf einen Sprung zum Rekord. Bitcoin kostete einst nur wenige Cent, und wer damals gegen die Masse kaufte, baute echtes Vermögen auf. Bei einer Bewertung in Billionenhöhe ist diese Chance längst vorbei, ganz gleich wie freundlich die Bitcoin Prognose ausfällt. Bei Pepeto deutet vieles auf einen ähnlich frühen Startpunkt hin, denn mehr als 10 Millionen Dollar flossen ausgerechnet in einer Phase der Angst. Diese Käufer hoffen, dass sich die Geschichte der ersten Bitcoin-Käufer wiederholt. Der Markt belohnt meist die Ersten, und wer sich den Presale-Preis heute über die offizielle Pepeto-Website sichert, könnte vom Abstand zum späteren Börsenkurs am stärksten profitieren.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für Ende Oktober 2026?

Die Bitcoin Prognose hängt an der Zone um 80.000 Dollar. Hält sie, ist eine Erholung bis 83.400 Dollar möglich, bricht sie, drohen 79.000 und 77.000 Dollar.

Was macht Pepeto für Trader interessant?

Pepeto betreibt mit PepetoSwap eine aktive Börse ohne Swap-Gebühr. Der Code ist von SolidProof geprüft, und der Presale läuft auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.