• Neuer Produktionsstandort in Zentralasien und geplante Expansion in den USA stärken die Kundennähe - aufbauend auf 40 Jahren Engineering- und Fertigungserfahrung

Foto: Ik Whan Kim (5. von links), stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender von Hansae Mobility, Mirzoxid Murodilovich, stellvertretender Gouverneur der Region Fergana, und weitere Gäste bei der feierlichen Eröffnung des Turan-Werks in Usbekistan am 13. Oktober 2026.

FERGANA, Usbekistan, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hansae Mobility, der Automobilzulieferbereich der HansaeYes24 Group, hat am 13. Oktober sein neues Werk Turan in Fergana, Usbekistan, offiziell eröffnet. Betreiber des Werks ist Hansae Mobility Turan, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Hansae Mobility. Mit dem neuen Standort baut das Unternehmen seine seit 1995 bestehende Lieferbeziehung mit UzAuto Motors aus und ergänzt sie um eine lokale Fertigung.

Die Werkseröffnung ist ein weiterer Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie von Hansae Mobility. Ziel ist es, die Fertigung außerhalb des Heimatmarkts auszubauen und schneller auf die Anforderungen globaler Automobilhersteller zu reagieren. Auch in den USA plant das Unternehmen einen Ausbau seiner Produktionskapazitäten: Der bestehende Standort in Pontiac, Michigan, soll auf etwa das Dreifache seiner heutigen Größe erweitert und in die Nähe des Stellantis-Werks in Detroit verlegt werden. Damit will Hansae Mobility seine Lieferfähigkeit in Nordamerika weiter stärken.

Das neue Turan-Werk umfasst ein 20.000 Quadratmeter großes Grundstück mit einer Gebäudefläche von 12.000 Quadratmetern. Durch Montage, Qualitätsprüfungen und Leistungstests vor Ort rückt die Fertigung näher an die Kunden. Gleichzeitig schafft der Standort die Voraussetzungen für eine gleichbleibend hohe Produktqualität.

Hansae Mobility plant, jährlich Bremssättel, Trommelbremsen, Bremskraftverstärker, Lenksäulen und Zwischenwellen für 150.000 Fahrzeuge der Modelle Damas und Labo zu liefern. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen daran, auch die Bremskomponenten für jährlich 160.000 Fahrzeuge des Modells Cobalt zu liefern. Insgesamt soll das Werk so jährlich Komponenten für 310.000 Fahrzeuge bereitstellen.

Dedizierte Montagelinien und automatisierte Prüfanlagen gewährleisten eine systematische Qualitätskontrolle. Die Montage- und Prüfergebnisse werden barcodegestützt dokumentiert. Ein Manufacturing Execution System (MES) steuert die Fertigungsaufträge und überwacht die Produktionsabläufe in Echtzeit. Koordinatenmessgeräte und Prüfstände für die Bremsleistung ermöglichen es, Abmessungen und Funktion der Komponenten direkt im Werk zu überprüfen.

Sieben Spezialisten aus der Unternehmenszentrale schulen die lokalen Mitarbeitenden in den Bereichen Konstruktion, Qualitätsmanagement, Produktionsmanagement und Fertigungstechnik. Aktuell beschäftigt das Werk 100 Mitarbeitende aus der Region. Bis Ende des Jahres soll die Belegschaft auf 140 Beschäftigte wachsen. Langfristig will Hansae Mobility das Produktangebot des Werks um Antriebsstrangkomponenten erweitern, weitere Kunden in Usbekistan gewinnen und den Vertrieb auf angrenzende Märkte in Zentralasien ausdehnen, insbesondere nach Kasachstan und Kirgisistan.

Hansae Mobility wurde 1984 gegründet und entwickelt und fertigt Komponenten für Antriebsstrang-, Brems- und Lenksysteme sowie elektrische und elektronische Fahrzeugsysteme. Die Unternehmenszentrale und das Forschungs- und Entwicklungszentrum im südkoreanischen Daegu bilden die Basis für die eigenständige Technologieentwicklung. Dabei profitiert das Unternehmen von mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Fertigung und Qualitätssicherung.

Zu den Kunden zählen GM, Hyundai Motor, Kia, KG Mobility, Stellantis und Volkswagen. Darüber hinaus beliefert Hansae Mobility die Premiummarken Porsche und Maserati sowie die Elektrofahrzeughersteller Rivian und VinFast. Mit dem neuen Standort in Usbekistan erweitert Hansae Mobility sein internationales Produktionsnetzwerk, zu dem bereits Fertigungsstandorte in den USA und China gehören.

"Die Eröffnung des Turan-Werks ist ein wichtiger Meilenstein. Sie ermöglicht es uns, unsere langjährige Erfahrung in der Belieferung globaler Automobilhersteller in leistungsfähige und wettbewerbsfähige Fertigungsstrukturen vor Ort zu überführen", sagt Ik Whan Kim, Vice Chairman von Hansae Mobility und Vice Chairman der Hansae Co., Ltd. "Hansae Mobility ist eine tragende Säule der künftigen Wachstumsstrategie der HansaeYes24 Group. Wir werden unsere Produktionsstandorte und unser Kundennetzwerk konsequent weiterentwickeln - beginnend in Usbekistan und Zentralasien und mit einer weiteren Expansion nach Nordamerika, insbesondere in die USA. So wollen wir unsere Wettbewerbsposition auf den internationalen Märkten nachhaltig stärken."

Medienkontakt

Jongmin Shim

Part Manager, Hahm Partners

PR-Agentur für Hansae Mobility

jmshim@hahmpartners.com

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