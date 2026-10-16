Die Markteinführung des CHANGAN NEVO, ein breiteres Angebot an Antriebssträngen und eine verstärkte lokale Präsenz unterstreichen das langfristige Engagement von CHANGAN in Europa

PARIS, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Changan Automobile hat auf dem Pariser Autosalon 2026 die nächste Phase seiner Europa-Strategie vorgestellt. Nach der Einführung der CHANGAN DEEPAL-Modellreihe in Europa im vergangenen Jahr stellte Changan die brandneue CHANGAN NEVO-Modellreihe vor und kündigte Pläne an, sein Angebot an Antriebssträngen zu erweitern sowie seine lokalen Kapazitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Konstruktion und Kundendienst weiter auszubauen. Gemeinsam markieren diese Entwicklungen eine neue Etappe in Changans langfristigem Engagement in Europa und bieten eine größere Produktauswahl sowie einen verstärkten lokalen Support, um den sich wandelnden Mobilitätsbedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Die CHANGAN NEVO-Modellreihe basiert auf drei Kernwerten: Raffiniertes Design, gemeinsamer Komfort und Technologie, die Freude bereitet. Raffiniertes Design verbindet anspruchsvolle Ästhetik mit einem natürlichen, einladenden Gefühl von Komfort und schafft so ein Gleichgewicht zwischen optischer Raffinesse und alltäglicher Funktionalität. Gemeinsamer Komfort stellt jeden Fahrgast in den Mittelpunkt der Reise - mit durchdacht gestalteten Räumen, flexiblen Grundrissen und gleichwertigem Komfort im gesamten Fahrgastraum. Technologie, die Freude bereitet, vereint ein intelligentes Cockpit, vernetzte digitale Erlebnisse und Fahrassistenzsysteme in Echtzeit, um ein Fahrerlebnis zu schaffen, das intelligenter, sicherer und stressfrei ist. Bis heute hat CHANGAN NEVO weltweit mehr als eine Million Familien bedient und damit intelligente und komfortable Mobilität zu einem festen Bestandteil des Alltags einer wachsenden Community von Nutzern auf der ganzen Welt gemacht.

Der CHANGAN NEVO Q05 feierte auf dem Pariser Autosalon 2026 sein Europa-Debüt. Der NEVO Q05 vereint einen geräumigen Innenraum, Fahrerassistenzsysteme und Alltagstauglichkeit für das Leben in der Stadt und darüber hinaus. Mit Blick auf die Zukunft wird die CHANGAN NEVO-Produktpalette um Modelle wie den brandneuen CHANGAN NEVO Q06 erweitert, wodurch sich die Auswahl für Familien weiter vergrößert. Der CHANGAN NEVO Q06 vereint ausdrucksstarkes Design, Komfort, intelligente Technologie und souveränes Fahrverhalten, um einem breiteren Publikum ein erstklassiges Mobilitätserlebnis für die ganze Familie zugänglich zu machen.

Die Erweiterung des europäischen Produktportfolios von Changan ist Teil einer umfassenderen Strategie, die die Einführung neuer Modelle mit dem kontinuierlichen Ausbau lokaler Kompetenzen in den Bereichen Design, Entwicklung und Kundendienst verbindet. CHANGAN gründete im Jahr 2001 sein europäisches Designzentrum in Turin, Italien, und baute in der Folge seine regionalen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aus, darunter ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Birmingham, Vereinigtes Königreich. Seit mehr als zwei Jahrzehnten baut das Unternehmen seine Präsenz in Europa in den Bereichen Design, Engineering und Kundenservice kontinuierlich aus.

Geleitet von seiner Strategie "In Europa, für Europa" baut Changan ein lokales Ökosystem auf, das Forschung und Entwicklung, Dienstleistungen, Fachkräfte sowie zukünftige Produktionsmöglichkeiten umfasst. Das Unternehmen baut zudem sein Kundendienstangebot durch Ersatzteilzentren in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich aus, ergänzt durch technischen Support, Kundendienst und technische Schulungen.

In Europa sind der CHANGAN DEEPAL S05 und der S07 bereits als reine Elektrofahrzeuge (BEV) erhältlich, und nun ist auch der S05 PHEV mit Linkslenkung hinzugekommen. Der S07 PHEV wird im Laufe dieses Jahres auf den wichtigsten europäischen Märkten eingeführt. Der NEVO Q05 wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 in Spanien und Italien auf den Markt kommen. Die Marke CHANGAN und ihre Modellreihen DEEPAL und NEVO bilden zusammen mit AVATR das europäische Marken- und Produktportfolio von Changan Automobile.

"Europa war schon immer der Maßstab. Wir sind hierhergekommen, um von unseren Partnern zu lernen und gemeinsam zu wachsen", so Zhao Fei, General Manager der Changan Group und Präsident von Changan Automobile. "Changan wird auch weiterhin bestehen bleiben. Wie die Platanen entlang der Seine schlagen wir tiefe Wurzeln in Europa und wachsen gemeinsam mit Ihnen. Zusammen mit unseren Partnern werden wir die globale Automobilindustrie voranbringen und Kunden weltweit bessere Produkte und Dienstleistungen bieten."

Die europäische Premiere des CHANGAN NEVO in Paris erweitert das Produktportfolio von Changan Automobile in der Region weiter. Im Einklang mit seiner Strategie "In Europa, für Europa" wird Changan sein Produktangebot weiter ausbauen und seine lokalen Kapazitäten stärken, um den europäischen Kunden eine größere Auswahl und zuverlässige Unterstützung zu bieten und gleichzeitig zu einer intelligenteren und nachhaltigeren Zukunft der Mobilität beizutragen.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-mail: global@changan.com.cn

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