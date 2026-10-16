PARIS, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Europa ist für das globale Geschäft von Changan Automobile ein entscheidender Markt. Changan bekennt sich langfristig zum europäischen Markt und treibt die Marktexpansion, den Aufbau seiner Marke und die Lokalisierung seiner Geschäftsaktivitäten konsequent voran. Das Unternehmen hat die Bereiche Produktentwicklung, Forschung & Entwicklung sowie Service und Vertrieb in Europa inzwischen weitgehend lokalisiert und dafür insgesamt 1,18 Milliarden Euro investiert.

Fünfundzwanzig Jahre Forschung und Entwicklung in Europa

Das globale F&E-Netzwerk von Changan Automobile umfasst neun Standorte in fünf Ländern. Europa dient dabei als Cornerstone. Changan war einer der ersten chinesischen Autobauer, die Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa eingerichtet haben. Im Jahr 2001 eröffnete Changan sein Designzentrum in Turin. 2011 folgte das britische F&E-Zentrum des Unternehmens in Nottingham, das seither nach Birmingham verlegt wurde. Ein weiteres Designzentrum kam 2021 für die Marke AVATR in München hinzu. Changan blickt in Europa auf eine 25-jährige Geschichte zurück.

Changan Automobile verfolgt den Auftrag, die Welt durch Technologie zu bereichern und die Zukunft durch Design zu gestalten. In seinem Ansatz verbindet das Unternehmen globale Designkompetenz mit lokalem Marktverständnis. Sein interdisziplinäres Team zählt knapp 1.000 Experten aus 37 Ländern, die über 86 Designfelder hinweg zusammenarbeiten. In den Designzentren von Changan greifen Ästhetik, Aerodynamik und Markenidentität ineinander. Jedes Modell soll bei Außendesign und Fahrleistung Branchenmaßstäbe setzen.

Das britische Forschungs- und Entwicklungszentrum von Changan Automobile, das sich nun in Birmingham befindet, wächst gemeinsam mit der Marke in Europa. Seit seiner Gründung im Jahr 2011 und nach Investitionen in Höhe von 214,37 Millionen Euro ist das Zentrum auf über einhundert Mitarbeitende angewachsen. Das Zentrum ist schwerpunktmäßig auf Forschung und Entwicklung im Bereich fortschrittliche Antriebe sowie auf Fahrzeugtechnik ausgerichtet. Seit fünfzehn Jahren arbeitet das Team eng mit lokalen Universitäten und Forschungsinstituten zusammen. Gemeinsam mit dem Team in China hat das britische F&E-Zentrum von Changan an der Entwicklung von mehr als zehn fortschrittlichen Motoren und Getrieben mitgewirkt. Dies hat maßgeblich zum Erfolg der Antriebstechnologie Changan BlueCore beigetragen.

Für den Europastart der Modelle von Changan Automobile stimmen lokale Experten und Ingenieure jedes Detail gezielt auf die Bedürfnisse europäischer Kunden ab, insbesondere beim Fahrverhalten und bei intelligenten Fahrzeugfunktionen. Der bereits in Europa erhältliche CHANGAN DEEPAL S07 BEV durchlief über 150 lokale Anpassungsschritte. Auch künftig wird Changan jedes neue Modell vollständig lokalisieren und für den europäischen Markt anpassen.

Markenportfolio und mehrere Antriebsvarianten

Europa besteht aus zahlreichen nationalen Märkten, die sich durch ihre Infrastrukturanforderungen und Kundenbedürfnisse unterscheiden. Changan Automobile bietet europäischen Kunden ein Markenportfolio, das diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird, sowie vielfältige Antriebsoptionen für unterschiedliche Fahrgewohnheiten.

In Europa ist Changan Automobile mit zwei Marken vertreten: CHANGAN und AVATR. Die Marke CHANGAN umfasst mehrere Modellreihen, darunter CHANGAN DEEPAL und CHANGAN NEVO, um unterschiedlichen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Die Modellreihe CHANGAN DEEPAL setzt auf Technologie und Fahrspaß. Als technologischer Trendsetter mit sportlichem Anspruch richtet sie sich vor allem an junggebliebene Fahrerinnen und Fahrer weltweit. Die Modellreihe CHANGAN NEVO ist auf intelligente und komfortable Familienmobilität ausgerichtet. Im Mittelpunkt stehen Qualität, Alltagstauglichkeit und ein intelligenter Lebensstil. Die Marke AVATR steht für kreatives Design und neuen intelligenten Luxus. Die verschiedenen Marken und Modellreihen sprechen gezielt unterschiedliche Zielgruppen, Antriebspräferenzen und spezifische Gegebenheiten einzelner Länder und Märkte an.

Der CHANGAN DEEPAL S05 BEV, DEEPAL S05 PHEV (Linkslenkung) und der DEEPAL S07 BEV sind in Europa bereits erhältlich. Der rechtsgelenkte DEEPAL S05 PHEV kommt in Kürze im Vereinigten Königreich auf den Markt. Die Markteinführung des CHANGAN DEEPAL S07 PHEV erfolgt gegen Ende des Jahres. Der CHANGAN NEVO Q05 wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 auf den europäischen Markt kommen. Auch Modelle der CHANGAN HEV-Reihe folgen in Europa. Der AVATR CONCEPT T09, das technologische Luxus-Spitzenmodell der Marke AVATR, feiert auf dem Pariser Autosalon 2026 seine Europapremiere. Die Modelle AVATR 06T und AVATR 07L kommen als erste AVATR-Modelle auf den europäischen Markt. Sie werden 2027 zunächst in Norwegen und Spanien eingeführt - den Premierenmärkten von AVATR in Europa.

Das Produktportfolio basiert auf mehreren Kerntechnologien, die in allen Fahrzeugen von Changan zum Einsatz kommen. Auf dem Pariser Autosalon 2026 präsentiert Changan seine Hybridtechnologie BlueCore Ultra, die HEV, PHEV and REEV umfasst und damit den unterschiedlichen Antriebspräferenzen europäischer Kunden gerecht wird. BlueCore Ultra verbindet niedrige Betriebskosten mit spontanem Ansprechverhalten und hohem Fahrkomfort. Changan präsentiert zudem seine intelligente SDA-Plattform, bestehend aus SDA Pilot, SDA Cockpit und SDA Chassis, sowie seine Golden-Shield-Batterietechnologie, die jede Fahrt intelligenter und sicherer macht. Diese Technologien werden schrittweise - vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen - auf Märkten außerhalb Chinas eingeführt.

Aufbau eines nachhaltigen Geschäfts in Europa

Für Changan Automobile hängt der langfristige Erfolg in Europa davon ab, ein nachhaltig aufgestelltes Geschäft aufzubauen. Dazu gehören der schrittweise Ausbau des withU-Serviceprogramms, die Weiterentwicklung des Vertriebs- und Servicenetzes, die kontinuierliche Verbesserung des Markenmarketings und der Aufbau lokaler operativer Strukturen. Gleichzeitig soll das Produktportfolio erweitert und optimiert werden. Mit wettbewerbsfähigen Produkten und zuverlässigen Dienstleistungen will Changan das Vertrauen der europäischen Kunden gewinnen und gemeinsam mit lokalen Partnern langfristiges, konstantes und tragbares Wachstum erzielen.

Auf dem Pariser Autosalon 2026 stellt Changan Automobile sein withU-Serviceprogramm erstmals in Europa vor. Es soll Kunden in jeder Phase unterstützen - von Fahrzeugkauf und Finanzierung über Wartung und Ersatzteilversorgung bis hin zur Pannenhilfe. Durch lokalen technischen Support, eine zuverlässige Ersatzteilversorgung, direkten Kundenkontakt und die Schulung von Servicetechnikern möchte Changan die Betreuung seiner Kunden schneller und verlässlicher machen und damit Sorgen rund um Teileverfügbarkeit und Reparaturen ausräumen.

Changan ist da, wo die Kunden sind. Durch den Aufbau eines Netzwerks sorgt Changan Automobile dafür, dass die Marke leicht zu finden und Service überall in Reichweite ist. Bis Ende 2026 wird Changan Automobile über fast 400 Vertriebs- und Servicezentren in 15 europäischen Ländern verfügen, darunter Spanien, Italien, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Polen und Portugal. Das Netzwerk soll bis 2027 auf 650 Standorte anwachsen. Changan hat in Europa vier regionale Ersatzteilzentren eingerichtet. Damit liegt die Verfügbarkeit von Ersatzteilen bei über 97 Prozent. Ersatzteile werden innerhalb von 24 Stunden in große Städte und innerhalb von 72 Stunden an jeden Ort in Europa geliefert.

Im Rahmen seiner Strategie "In Europa, für Europa" will Changan künftig auch in Europa fertigen. Geprüft wird ein stufenweises Vorgehen, das bestehende Werke und Partnerkapazitäten einbeziehen soll. Maßgeblich für die Entscheidungen sind die Marktnachfrage, die Reife der Lieferkette sowie die Investitionseffizienz.

Der Pariser Autosalon 2026 zählt zu den weltweit führenden Automobilausstellungen und ist dank seiner langen Geschichte die traditionsreichste internationale Automesse der Welt. Auch Changan ist ein Unternehmen, das von seiner Geschichte geprägt ist - mit Wurzeln, die 164 Jahre zurückreichen. Das Unternehmen bewahrt seine Traditionen, stellt sich dem Wandel und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Changan will sich langfristig in Europa etablieren und zusammen mit seinen europäischen Kunden und Partnern wachsen, um die globale Automobilindustrie voranzubringen.

Kontaktinformationen:

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

E-Mail: global@changan.com.cn

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