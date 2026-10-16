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Die Ethereum Prognose hat sich innerhalb eines Tages spürbar verdüstert, denn ETH verlor nach den neuen US-Inflationsdaten rund 6 Prozent und fiel zeitweise auf etwa 2.360 Dollar. Damit liegt der Kurs gut 40 Prozent unter dem Niveau von vor einem Jahr. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass die US-Notenbank Ende Oktober die Zinsen erneut anhebt. Für die Ethereum Prognose ist deshalb zentral, ob der Boden bei 2.300 Dollar hält oder ob die zweitgrößte Kryptowährung noch tiefer rutscht. Doch wohin fließt eigentlich das Kapital, das in solchen Phasen nach Chancen abseits der großen Coins sucht?

Ethereum Prognose nach heißen Inflationsdaten, welche ETH-Marken zählen jetzt?

Auslöser für die neue Ethereum Prognose waren die US-Verbraucherpreise für September, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Wie FXStreet berichtet, stieg die jährliche Inflationsrate auf 3,7 Prozent und lag damit über der Erwartung von 3,6 Prozent. Nach Daten des CME FedWatch Tool stieg die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober daraufhin von 22 auf 35 Prozent. Steigende Renditen und ein fester Dollar machen riskante Anlagen wie Kryptowährungen für viele Investoren weniger attraktiv.

Laut The Crypto Times summierten sich die Liquidationen am Kryptomarkt binnen 24 Stunden auf fast eine Milliarde Dollar, rund 90 Prozent davon auf Long-Positionen. Ethereum führte diese Welle an, denn allein bei ETH wurden Kaufpositionen über 265 bis 290 Millionen Dollar aufgelöst. Am Donnerstagnachmittag notierte ETH laut Yahoo Finance bei 2.385 Dollar und knapp 2 Prozent im Minus. Für die Ethereum Prognose zählt, dass der Kurs unter den Durchschnitten der letzten 20 und 50 Tage bei 2.563 und 2.498 Dollar liegt. Die erste starke Unterstützung sehen Analysten bei 2.355 Dollar.

Fällt diese Zone, rücken 2.204 und 1.971 Dollar in den Blick. Nach oben müsste ETH zuerst 2.548 Dollar zurückerobern, bevor 2.636 und 2.781 Dollar wieder realistisch erscheinen. Für die kurzfristige Ethereum Prognose bleibt damit die Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober entscheidend. Selbst ein Sprung auf 2.781 Dollar brächte nur rund 17 Prozent Plus. Bei einem Börsenwert von rund 230 Milliarden Dollar braucht Ethereum gewaltige Kapitalströme, um sich auch nur zu verdoppeln. Wer auf mehr als knapp zweistellige Renditen hofft, sucht deshalb dort, wo ein Projekt noch ganz am Anfang steht.

Warum Pepeto in so vielen Ethereum Prognosen auftaucht

Der Kryptomarkt wartet nicht auf langsame Coins, und gerade wenn die Ethereum Prognose kippt, sortieren aktive Trader ihre Positionen neu. Während ETH bei 230 Milliarden Dollar Marktwert für ein deutliches Plus Milliarden an frischem Kapital bräuchte, richtet sich der Blick vieler Anleger auf Projekte vor der Notierung. Eines davon ist Pepeto, das so gebaut ist, dass die Wallets, die zuerst handeln, genau wissen, wohin sie gehen.

Herzstück ist PepetoSwap, eine bereits laufende Börse ohne Swap-Gebühren. Wer auf Uniswap 5.000 Dollar tauscht, zahlt rund 15 Dollar Gebühr, während auf PepetoSwap nur die Gas-Kosten anfallen. Bei 200 solcher Trades bleiben so 3.000 Dollar direkt bei den Nutzern. Die Plattform ist kein bloßes Versprechen, sie läuft bereits und wurde mit einem täglichen Handelsvolumen von 50 Millionen Dollar getestet.

Ein Risikoscanner prüft jeden Coin vor einem Swap anhand von 42 Kriterien. Versteckte Mint-Funktionen, gefälschte Eigentümer und gesperrte Liquiditätspools werden so erkannt, und ein Token mit nur 6 von 100 Punkten wird blockiert. Auch das Projekt selbst gilt als abgesichert, denn SolidProof hat den gesamten Code von Pepeto vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Käufer auf eine unabhängig auditierte Grundlage setzen. Im Team sitzt die Person, die den ersten Pepe-Coin auf 11 Milliarden Dollar gebracht hat, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet am Code.

Im Presale sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen, bei einem aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar. Analysten halten von diesem Niveau aus eine Entwicklung um das 100-Fache für möglich, garantiert ist das jedoch nicht. Ein festes Angebot von 420 Billionen Token, eine funktionierende Börse und eine Notierung, die mit jeder Stufe näher rückt, bilden dafür die Basis. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft und nicht erst nach der Notierung, steht beim möglichen Kurssprung ganz vorne, und genau das macht Pepeto zu einem der stärksten frühen Coins.

Fazit

Die Ethereum Prognose hängt an der Fed und an 2.355 Dollar, während Pepeto mit laufender Börse auf seine Notierung zusteuert. Erfahrenes Kapital kaufte ETH im Sommer bei 1.700 Dollar, mitten in der Angst, und liegt heute 40 Prozent vorne. Bei 230 Milliarden Dollar Marktwert ist ein solcher Sprung kaum wiederholbar, wie positiv die Ethereum Prognose auch ausfällt. Frühe Käufer bereuen meist nur, nicht mehr gekauft zu haben, und Pepeto zeigt mit SolidProof-Audit und laufenden Tools dasselbe Signal. Wer jetzt vor der Notierung über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, könnte Jahre von diesem Einstiegspreis erzählen, denn das Fenster schrumpft mit jeder Stufe.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für Oktober 2026 aus?

Die Ethereum Prognose ist kurzfristig gedämpft, solange ETH unter 2.498 Dollar notiert. Halten 2.355 Dollar, ist eine Erholung bis 2.781 Dollar möglich.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein von SolidProof auditierter Meme-Coin im Presale mit der gebührenfreien Börse PepetoSwap. Der Einstieg läuft über die offizielle Pepeto-Website https://pepetocoin.com.