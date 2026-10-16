Ethereum Prognose am 15. Oktober, ETH bricht unter 2.390 Dollar, wie tief kann der Kurs noch fallen?

Anzeige / Werbung

Die Ethereum Prognose hat sich innerhalb eines Tages deutlich verdüstert, denn ETH ist am Donnerstag um fast sechs Prozent auf rund 2.360 Dollar gefallen. Damit ist eine Unterstützung gebrochen, die seit Mitte August jeden Rücksetzer aufgefangen hatte. Auslöser war kein Problem in der Blockchain, sondern ein überraschend hoher Inflationswert aus den USA. Im Vergleich zum Vorjahr liegt Ethereum damit rund 41 Prozent im Minus. Für die Ethereum Prognose stellt sich jetzt die Frage, ob dies der Beginn eines tieferen Absturzes ist oder eine seltene Einstiegschance. Die Antwort hängt an wenigen Kursmarken und an einer Frage, die kaum jemand stellt.

Ethereum Prognose nach dem Inflationsschock, diese Marken entscheiden jetzt über ETH

Ethereum eröffnete den Donnerstag laut Yahoo Finance bei 2.418 Dollar und damit 3,1 Prozent unter dem Niveau vom Mittwoch. Im Laufe des Morgens rutschte der Ethereum Kurs bis auf etwa 2.360 Dollar ab, bevor sich ETH bei rund 2.385 Dollar stabilisierte. Ausgelöst wurde der Abverkauf durch unerwartet hohe US-Verbraucherpreise vom 14. Oktober, die Zinssenkungen in weitere Ferne rücken. Ethereum traf es dabei härter als Bitcoin, was auf eine schwächere relative Stärke hindeutet und die kurzfristige Ethereum Prognose belastet.

Laut CoinDesk wechselte in den vergangenen 24 Stunden Ethereum im Wert von mehr als acht Milliarden Dollar den Besitzer. Technisch wiegt vor allem der Bruch der Marke von 2.390 Dollar schwer. Gelingt es den Käufern nicht, diese Zone schnell zurückzuerobern, rückt laut Analysten der Bereich um 2.250 Dollar als nächstes Ziel in den Fokus. Der Relative-Stärke-Index liegt mit rund 28 Punkten bereits im überverkauften Bereich, was eine Gegenbewegung möglich macht, aber noch keinen Boden bestätigt.

Für eine positive Ethereum Prognose müsste ETH erst 2.390 und dann 2.570 Dollar zurückerobern, was den Weg Richtung 2.800 Dollar öffnen würde. Die Ethereum Prognose für den restlichen Oktober sieht eine Spanne zwischen etwa 2.370 und 2.570 Dollar.

Selbst die beste Ethereum Prognose spricht also nur von Bewegungen um zehn bis zwanzig Prozent. Bei einer Marktkapitalisierung von fast 290 Milliarden Dollar braucht Ethereum für jeden weiteren Prozentpunkt mehrere Milliarden Dollar an frischem Kapital. Erfahrene Anleger stellen sich deshalb die Frage, wo die nächste große Bewegung entsteht, bevor sie in den Charts sichtbar wird.

Ethereum Prognose gedämpft, warum Pepeto jetzt in den Fokus rückt

Auch bei gedämpfter Ethereum Prognose bleibt ETH ein starker Wert, doch die größten Renditen eines Zyklus entstehen erfahrungsgemäß bei Projekten, die noch gar nicht auf den Kurstafeln auftauchen. Genau in dieser Position befindet sich Pepeto derzeit. Das Projekt betreibt mit PepetoSwap bereits eine funktionierende Börse, auf der jeder Tausch ohne Swap-Gebühren abgewickelt wird.

Ein Handel über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap rund drei Dollar an Gebühren, derselbe Handel auf PepetoSwap kostet nichts. Wer 200 Trades zu je 5.000 Dollar ausführt, spart auf diese Weise rund 3.000 Dollar. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in weniger als 60 Sekunden und verlangt dafür keine Bridge-Gebühr. Andere Bridges berechnen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und blockieren das Kapital teilweise über Stunden, bei Pepeto fallen nur die Netzwerkgebühren an, und dieser Vorteil ist schon heute live, nicht erst nach dem Listing.

Bevor der Presale startete, hat SolidProof den gesamten Code geprüft, jeden Smart Contract freigegeben und das Team per KYC verifiziert, womit das Risiko eines fehlerhaften Vertrags deutlich sinkt, an dem viele junge Coins scheitern. Der Mitgründer hat einst den ursprünglichen Pepe-Coin aufgebaut, der ohne ein einziges Produkt und mit 420 Billionen Token eine Bewertung von elf Milliarden Dollar erreichte. Diese Rechnung ging also schon einmal ganz ohne Werkzeuge auf. Dieses Mal steht eine laufende Börse dahinter, die bereits ein Tagesvolumen von 50 Millionen Dollar abwickelt.

Im Presale wurden bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und der Token kostet aktuell 0,000000188 Dollar. Ein ehemaliger Binance-Entwickler treibt den Aufbau voran, und mit jeder neuen Stufe steigt der Preis. Der heutige Einstiegspreis dürfte daher nicht lange bestehen bleiben, und wer jetzt kauft, setzt auf ein Muster, das sich bereits einmal ausgespielt hat.

Fazit

Die Ethereum Prognose bleibt nach dem Bruch der 2.390-Dollar-Marke angespannt, und selbst das optimistische Szenario endet vorerst bei 2.800 Dollar. Wer ETH heute bei 2.385 Dollar kauft, braucht eine Verdopplung für knapp 4.800 Dollar. Der erste Pepe-Coin des Pepeto-Mitgründers stieg dagegen mit derselben Tokenmenge und ganz ohne Produkte von null auf elf Milliarden Dollar. Erreicht Pepeto mit laufender Börse auch nur einen Teil dieser Bewertung, könnte der heutige Presale-Preis rückblickend ein Bruchteil des späteren Kurses sein. Wer jetzt über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, sichert sich noch diesen Preis. Doch jede neue Stufe setzt einen höheren Boden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für den Rest des Oktobers?

Analysten erwarten bis Ende Oktober 2.370 bis 2.570 Dollar, bei weiterer Schwäche gilt 2.250 Dollar als nächste Unterstützung.

Was ist Pepeto und warum fällt es während der ETH-Schwäche auf?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüftes Memecoin-Projekt mit der gebührenfreien Börse PepetoSwap, das im Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.