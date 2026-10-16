Ledger Atom ist ein Sicherheits- und Datenschutzgerät, auf dem Sie Ihre alltäglichen Apps nutzen können. Es wurde speziell entwickelt, um Ihre sensibelsten digitalen Werte in einer Welt zu schützen, in der KI die Cybersicherheit und Authentizität in noch nie dagewesenem Ausmaß herausfordert.

Ledger, der weltweit führende Anbieter sicherer Infrastruktur für digitales Eigentum, hat heute Ledger Atom vorgestellt, ein Sicherheits- und Datenschutzgerät, auf dem Ihre alltäglichen Apps laufen und das speziell entwickelt wurde, um Ihr Geld, die Genehmigungen Ihrer KI-Agenten und Ihre Privatsphäre zu schützen. Die innovative Architektur von Ledger Atom, die Android Open Source zusammen mit Ledger OS nutzt dem proprietären, auf Sicherheit ausgerichteten Betriebssystem von Ledger, das auf einem Secure-Element-Chip läuft -, ermöglicht es Ihnen, sensible Aktionen in einer sicheren Umgebung zu genehmigen und gleichzeitig alle Ihre Alltags-Apps auf einem einzigen Gerät zu nutzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261015607822/de/

Ledger has launched Ledger Atom, a security and privacy device that runs your everyday apps, purpose-built to help protect your money, your AI agent approvals, and your privacy.

Ihr Smartphone ist nicht sicher, und die Bedrohungen, die darauf abzielen, eskalieren; mobile Zero-Day-Angriffe haben sich 2025 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt, und kommerzielle Spyware-Anbieter waren zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen die größten Nutzer von Zero-Day-Angriffen, wobei sie sich auf mobile Geräte und Browser konzentrierten1. Allein 2025 gingen durch Cyberkriminalität über 11 Milliarden US-Dollar verloren22. Die Zahl der Kompromittierungen von Krypto-Software-Wallets erreichte 2025 158.000 Fälle, von denen mindestens 80.000 einzelne Opfer betroffen waren3

Das Ledger Atom soll Ihr Smartphone nicht ersetzen, sondern Ihnen dort Sicherheit bieten, wo Ihr Smartphone dies nicht kann. Es wurde entwickelt, um Ihnen Sicherheit im Umgang mit Ihren sensibelsten digitalen Vermögenswerten zu geben und Sie vor Malware, Software-Schwachstellen, Zero-Day-Angriffen und Deepfakes zu schützen. Es ist zudem der bislang leistungsfähigste Ledger-Signierer; er verbindet sich direkt und sicher mit Börsen wie Kraken, ermöglicht die Verwaltung von KI-Agenten über OpenClaw und schützt Ihre private Kommunikation durch Einzelnachrichtenverschlüsselung in Messaging-Apps von Drittanbietern.

Ledger Atom bietet ein sicheres Gerät dank einer Architektur mit zwei Betriebssystemen: Ledger OS bildet die sichere Grundlage und ermöglicht die direkte Anbindung an sichere Dapps, während die Open-Source-Technologie von Android für die Reichweite und den Nutzen alltäglicher Apps genutzt wird. Das Gerät wechselt automatisch zwischen Standard- und Sicherheitsmodus, gesteuert durch einen FPGA-Chip, der die beiden Architekturen miteinander verbindet. Die Sicherheitsleiste am oberen Rand des Geräts informiert den Nutzer darüber, in welchem Modus er sich befindet, und die zugrunde liegende Architektur ist so konzipiert, dass der Standardmodus und Alltags-Apps den Betrieb im Sicherheitsmodus weder einsehen noch stören können.

"In einer Welt, in der KI es Angreifern ermöglicht, jeden ins Visier zu nehmen, ist digitale Freiheit kein Luxus mehr. Sie ist eine Notwendigkeit", sagte Pascal Gauthier, Vorsitzender und CEO von Ledger. "Seit zwölf Jahren schützen wir Ihr Geld. Ledger Atom schützt alles, was Sie online besitzen: Ihr Geld, Ihre Identität, Ihre Worte und die Agenten, die in Ihrem Namen handeln. Es führt Ihre Alltags-Apps aus, und dank Ledger Connectivity verbindet sich jede App oder Website direkt mit Ihrem Ledger ohne Zwischeninstanzen. In den entscheidenden Momenten liegen die endgültige Zustimmung bei Ihnen. Ohne Eigentumsrechte sind Sie nicht frei."

Ihre KI-Agenten unter Ihrer Kontrolle

Das Wachstum von KI-Agenten bringt erhebliche, inhärente Sicherheits- und Datenschutzrisiken mit sich. Agenten benötigen Zugriff auf Ihre Identitäts- und Zahlungsdaten, um ihre Aufgaben zu erfüllen, doch dieser Zugriff birgt das Risiko von Datenexfiltration, kostspieligen Fehlern und Angriffen durch die Ausweitung von Berechtigungen.

Aufbauend auf dem Open-Source-Ledger-Agent-Stack kündigte Ledger "Ledger Agent Intent" an, das die gleiche hardwaregestützte Kontrolle, die für digitale Vermögenswerte verwendet wird, auch auf KI-Agenten anwendet. Agenten können Aktionen lesen und vorschlagen, ohne die privaten Schlüssel eines Nutzers zu besitzen, doch "Ledger Agent Intent" ist so konzipiert, dass jede sensible Aktion vor ihrer Ausführung physisch auf Ihrem Ledger-Atom-Gerät oder Ihrem kompatiblen Ledger-Signiergerät genehmigt werden muss. Ledger Agent Intent funktioniert am besten auf Ledger-Atom-Geräten und ist ab heute für kompatible Ledger-Signiergeräte verfügbar.

Ledger Agent Intent ist so konzipiert, dass es sich leicht in agentenbasierte Plattformen integrieren lässt. Wie heute auf der Ledger Op3n angekündigt, wird es direkt in OpenClaw integriert. Vom ersten Tag an können Nutzer ihre OpenClaw-Agenten registrieren und Aktionen direkt auf ihrem Ledger Atom-Gerät sicher autorisieren; die OpenClaw-Anwendung wird auf dem Gerät vorinstalliert sein.

Das umfassende sichere Wallet- und Zahlungserlebnis

Zum ersten Mal fungiert ein einziges Gerät als Schnittstelle und Signiergerät für Ledger Wallet. Ledger Atom kann Transaktionen über die Ledger-Wallet-App initiieren, und Sie können diese im Secure Mode genehmigen. Sie können Kryptowährungen über die Ledger-Wallet-App versenden sowie über die per Ledger Wallet** zugänglichen Dienste von Drittanbietern kaufen, verkaufen, tauschen und Renditen erzielen, wobei die Transaktionen sicher und direkt auf dem Trusted Display signiert werden.

Kraken, die Flaggschiff-Börse von Payward, prüft bereits vor der Markteinführung die Unterstützung für Ledger Atom. Kraken-Kunden, die über das Ledger Atom auf ihr Konto zugreifen, könnten Transaktionen auf dem "Trusted Display" überprüfen und mit "Clear Sign" bestätigen. Diese Arbeit baut auf der im September angekündigten Zusammenarbeit zwischen Payward und Ledger auf, um die Unterstützung für Ledger-Geräte auf Kraken auszuweiten und Ledger-Wallet-Nutzern Zugang zu einer branchenführenden Infrastruktur für den Kauf, Verkauf und Tausch von Kryptowährungen und xStocks*** zu ermöglichen.

Auf der Ledger Op3n gab Solana Mobile bekannt, dass Ledger sein erster Partner für Hardware-Erweiterungen ist. Die neue Seeker-App soll auf jedem Ledger Atom vorinstalliert sein und bietet Nutzern das Beste aus beiden Welten: Zugang zum Solana dApp Store und zur Welt von Solana, gepaart mit der Hardware-Expertise von Ledger. Die Seeker-App wird das Kern-Erlebnis von Solana Mobile in das Hardware-Sicherheitsmodell von Ledger integrieren und Ledger-Atom-Nutzern Folgendes ermöglichen:

Verbindung zum Solana-Ökosystem vom ersten Tag an. Die Seeker-App soll vorinstalliert und auf dem Startbildschirm des Ledger Atom angezeigt werden.

Die Seeker-App soll vorinstalliert und auf dem Startbildschirm des Ledger Atom angezeigt werden. Sichere Genehmigungen. Das Signieren und Genehmigen in der Seeker-App erfolgt im Secure Mode des Ledger Atom, sodass die von den Nutzern bestätigte Transaktion auch diejenige ist, die sie signieren.

Das Signieren und Genehmigen in der Seeker-App erfolgt im Secure Mode des Ledger Atom, sodass die von den Nutzern bestätigte Transaktion auch diejenige ist, die sie signieren. Apps entdecken. Der Solana dApp Store soll integriert werden, wobei dApps von Seeker für das Ledger Atom geplant sind, die Bereiche wie Handel, Zahlungen, Gaming, KI und mehr abdecken.****

Privat sicher, jetzt und postquanten-sicher

Das Ledger Atom wird die bislang fortschrittlichsten Manipulationsschutz- und Manipulationserkennungslösungen von Ledger enthalten. Das beginnt bereits bei der Verpackung, die mit neuen Maßnahmen ausgestattet sein wird, um ein unbefugtes Öffnen zu verhindern. Auf dem Gerät selbst werden neue Methoden integriert, mit denen erkannt werden kann, ob das Gehäuse geöffnet oder das Display entfernt wurde, und es werden spezielle Maßnahmen vorgesehen, um sensible Hardware wie das Secure Element, die MCU und das FPGA vor Manipulationen zu schützen.

Ledger war schon immer der Überzeugung, dass Privatsphäre ein grundlegendes Menschenrecht ist. Ledger Atom wurde für diejenigen entwickelt, die Wert auf Sicherheit und Datenschutz legen, und dies erstreckt sich nun auch auf den Nachrichtenversand. Ledger Atom wird GPG/OpenPGP unterstützen, sodass Nutzer eine Nachricht vor dem Versand über die Anwendung ihrer Wahl verschlüsseln können. Die Messaging-Anwendung sieht niemals die unverschlüsselte Version, die erst verfügbar ist, wenn das Ledger-Betriebssystem die Kontrolle übernimmt. Nachrichten können dann auf einem anderen Ledger-Atom-Gerät im Secure Mode entschlüsselt werden, was Datenschutz und Sicherheit gewährleistet.

Cyber50, ein KI-gestütztes Cybersicherheitsunternehmen, das sich auf den Aufbau einer widerstandsfähigen digitalen Infrastruktur konzentriert, arbeitet mit Ledger zusammen, um zu untersuchen, wie die hardwaregestützte Sicherheit von Ledger Atom die sichere Kommunikation für Unternehmen in der gesamten Region unterstützen kann. Cyberbetrug und Phishing wurden von CEOs als eines der drei besorgniserregendsten Cyberrisiken für Unternehmen 20264 identifiziert, was die Notwendigkeit einer hardwaregestützten Infrastruktur unterstreicht.

Ledger Atom verfügt außerdem über einen Hardware-Datenschutzschalter einen physischen Schalter, der die Stromversorgung der Kameras und des Mikrofons auf Schaltkreisebene unterbricht. Dabei handelt es sich nicht um eine Softwareeinstellung, die umgangen werden kann, sondern um einen Mechanismus auf Hardwareebene, der die Stromversorgung der Kameras und des Mikrofons unterbricht, sodass die Software diese nicht einschalten kann. Im Secure Mode werden Kameras und Mikrofon automatisch auf Hardwareebene abgeschaltet, unabhängig von der Schalterstellung.

Ledger Atom ist quantenfest. Es ist darauf ausgelegt, die heutigen Verschlüsselungsmethoden zu überdauern, ist mit den Post-Quanten-Standards des NIST kompatibel und verfügt über eine in der sicheren Hardware selbst beschleunigte Post-Quanten-Kryptografie. Das Ledger OS wurde für die Bedrohungen des nächsten Jahrzehnts entwickelt, und die Verschlüsselungsebene des Ledger Atom-Geräts integriert Post-Quanten-Protokolle für private, verifizierte Kommunikation.

1 Google Threat Intelligence: Rückblick auf Zero-Day-Angriffe 2025 2 FBI IC3 Jahresbericht 3 Krypto-Hacks erreichen 2025 einen Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar, Angriffe auf individuelle Wallets nehmen zu: Chainalysis 4 WEF Global Cybersecurity Outlook 2026

Verfügbarkeit

Das Ledger Atom wird voraussichtlich im Sommer 2027 erhältlich sein. Vorbestellungen sind ab sofort zum Preis von 849 US-Dollar für eine begrenzte Anzahl von Geräten der "Founder's Edition" möglich, wobei bei der Bestellung eine vollständig rückerstattbare Anzahlung in Höhe von 100 US-Dollar zu leisten ist. Bestellungen, die nach der Markteinführung eingehen, kosten 899 US-Dollar. Wer ein Gerät reserviert, erhält bei Markteinführung einen Bitcoin-Gutschein im Wert von 50 US-Dollar sowie drei Monate Ledger Recover kostenlos; weitere Partnerangebote folgen. Diese Geräte gehören zu den ersten Ledger Atom-Exemplaren, die ausgeliefert werden, sobald das Produkt verfügbar ist.*

Weitere Informationen zum Ledger Atom sowie die Möglichkeit, eine Anzahlung für eine "Founder's Edition" zu leisten, finden Sie hier.

ÜBER LEDGER

LEDGER wurde 2014 gegründet und ist weltweit führend im Bereich sicherer Infrastruktur für digitales Eigentum. Ledger Wallet, die All-in-One-Krypto-App, bietet eine umfassende, sichere Plattform, auf der Nutzer ihre Kryptowährungen sicher kaufen, verkaufen, tauschen, ausgeben und Prämien** verdienen können geschützt durch die legendären Ledger-Signaturen. Mit mehr als 8 Millionen verkauften Signaturgeräten in über 165 Ländern und in mehr als 10 Sprachen ist Ledger die vertrauenswürdige Lösung für Privatpersonen, um digitales Eigentum auszuüben, ihr Portfolio zu verwalten und die Kontrolle zu behalten. Fast 30 der BTC und mehr als 30 der von Privatanlegern gehaltenen Dollar-Stablecoins werden durch Ledger gesichert.

Ledger ist von Grund auf sicher konzipiert. Sein weltbekanntes White-Hat-Sicherheitsteam, Ledger Donjon, ist eine entscheidende Ressource für die Sicherung des gesamten Bereichs digitaler Vermögenswerte. Angesichts jährlicher Verluste in Milliardenhöhe durch Hackerangriffe, Betrug und Misswirtschaft bietet die kompromisslose Sicherheit von Ledger seiner Community Sicherheit und echte Kontrolle über ihre Vermögenswerte.

Kaufen Sie keine "Hardware-Wallet". Nutzen Sie die Ledger Wallet-App mit Ihrem Ledger-Signiergerät.

LEDGER, LEDGER WALLET, LEDGER NANO und LEDGER ATOM sind Marken von Ledger SAS

* Die Auslieferung des Ledger Atom steht unter dem Vorbehalt der Erlangung der entsprechenden Produktzertifizierungen, insbesondere der FCC-Zertifizierung in den USA. Die vollständigen Bedingungen finden Sie hier . Ledger Recover wird von Coincover bereitgestellt und erfordert ein kostenpflichtiges Abonnement. Das Abonnement verlängert sich nach Ablauf der kostenlosen Testphase automatisch als kostenpflichtiges Abonnement, sofern es nicht gekündigt wird. Es gelten die AGB.

** Renditen und Prämien sind nicht garantiert. Ledger ist ein Technologieanbieter und erteilt keine Finanzberatung. Krypto-Transaktionsdienste werden von Drittanbietern bereitgestellt. Ledger gibt keine Ratschläge oder Empfehlungen zur Nutzung dieser Dienste von Drittanbietern.

***xStocks werden von Backed Assets ausgegeben. xStocks sind in den USA und anderen eingeschränkten Rechtsräumen nicht verfügbar. Details zur Teilnahmeberechtigung werden von Backed Assets veröffentlicht. Ledger ist ein Technologieanbieter und bietet keine Finanz- oder Anlageberatung an.

****Die Verfügbarkeit von Apps hängt von Zertifizierungen und Lizenzen ab und wird vor dem Versand Ihres Geräts bestätigt. Apps von Drittanbietern werden von deren Entwicklern bereitgestellt, nicht von Ledger.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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ledger@150bond.com