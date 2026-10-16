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Die Bitcoin Prognose kippt an diesem Donnerstag in eine Richtung, die viele Anleger nervös macht, denn BTC rutschte in der Nacht bis knapp über 80.000 Dollar. Auslöser war ein Einbruch des südkoreanischen Leitindex Kospi um 8 Prozent, der dort eine automatische Handelspause auslöste. Binnen 24 Stunden wurden am Kryptomarkt Wetten im Wert von fast einer Milliarde Dollar zwangsweise geschlossen. Jetzt stellt sich die entscheidende Frage, ob die Marke von 80.000 Dollar hält oder ob die nächste Welle bereits bei 77.500 Dollar ansetzt. Wer die aktuelle Bitcoin Prognose verstehen will, muss auf zwei Zahlen achten, die in den kommenden Tagen über die Richtung entscheiden.

Bitcoin Prognose und BTC Kurs nach dem Inflationsschock, diese Marken zählen jetzt

Der Druck begann am Mittwoch, als die US-Inflation für September mit 0,6 Prozent im Monatsvergleich höher ausfiel als erwartet. Auf Jahressicht stieg die Teuerung auf 3,7 Prozent, und BTC fiel kurz darauf unter 83.000 Dollar, wie Bitcoin.com News berichtet. Laut CoinDesk markierte BTC nach dem Kospi-Einbruch gegen 2.30 Uhr UTC sein Tagestief, nur knapp über dem Tief vom 8. Oktober. Danach griffen Käufer zu, und aktuell notiert BTC bei rund 81.040 Dollar.

Die Inflationsdaten trieben zudem die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Oktober zeitweise auf fast 47 Prozent, inzwischen liegt sie wieder bei etwa 26 Prozent. Für die Bitcoin Prognose ist vor allem die Marke von 81.500 Dollar wichtig, denn dort liegt laut Glassnode der durchschnittliche Einstiegspreis der US-Spot-ETFs. Fällt diese Linie, sehen Analysten die nächste Unterstützung erst bei etwa 77.500 Dollar.

Matt Mena, Stratege beim Vermögensverwalter 21shares, hält einen Anstieg über 85.000 Dollar in Richtung 90.000 Dollar für wahrscheinlicher als einen weiteren Absturz. Er verweist darauf, dass BTC in den sieben Tagen nach heißen Inflationsdaten seit 2023 im Schnitt um 1,21 Prozent zulegte. Die Bitcoin Prognose bleibt damit offen, solange die Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober aussteht. Selbst im besten Fall bringt der Weg zu 90.000 Dollar aber nur ein Plus von rund elf Prozent. Viele Anleger, die die Bitcoin Prognose verfolgen, fragen sich deshalb, wo sich in diesem Umfeld noch Chancen auf ein Vielfaches des Einsatzes finden.

Wenn die Bitcoin Prognose nur elf Prozent hergibt, lohnt der Blick auf Pepeto

Wer bei 81.000 Dollar einsteigt, kauft eine Münze, die der Markt längst vollständig bewertet hat. Die Käufer, die aus kleinen Beträgen große Gewinne machen, zahlen solche Preise selten und suchen stattdessen nach Projekten, die die Masse noch nicht eingepreist hat. Genau hier rückt Pepeto in den Blick, ein Presale, der bereits funktionierende Produkte statt bloßer Versprechen vorweist.

Im Zentrum steht eine Cross-Chain-Brücke, die schon heute Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum verbindet, und zwar ohne Transfergebühren. Dazu kommt die Börse PepetoSwap, auf der jeder Tausch 0 Dollar kostet, während ein Handel über 1.000 Dollar bei Uniswap rund 3 Dollar und bei PancakeSwap etwa 2,50 Dollar Gebühren verursacht. Das gesparte Geld bleibt bei jedem einzelnen Tausch beim Händler. Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer, der den ersten Pepe-Coin gebaut hat, und im Entwicklerteam arbeitet ein ehemaliger Binance-Experte.

Wer jetzt einsteigt, kauft dabei nicht ins Blaue. Das Prüfunternehmen SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert und das Team per KYC überprüft, sodass Käufer hier nicht auf ungeprüfte Versprechen setzen. Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und der Tokenpreis von 0,000000188 Dollar steigt, sobald eine Stufe ausverkauft ist. Laut Projekt rückt zudem eine Notierung bei Binance näher, weitere Börsen sollen folgen.

Einige Analysten halten bis zur Börsennotierung ein Potenzial von bis zu 100x für möglich. In diesem Szenario könnten aus 100 Dollar rechnerisch 10.000 Dollar werden. Bitcoin müsste für denselben Faktor auf über acht Millionen Dollar steigen, was selbst die kühnste Bitcoin Prognose nicht hergibt. Wer heute kauft, sichert sich diese Distanz zum Presale-Preis, bevor die nächste Stufe ihn anhebt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose hängt in den kommenden Tagen an der Marke von 81.500 Dollar und an der Fed-Sitzung Ende Oktober. Selbst wenn sich die optimistische Bitcoin Prognose von 90.000 Dollar erfüllt, bleibt das Plus für Anleger überschaubar. Eine Verdopplung würde einen Kurs von über 160.000 Dollar verlangen, und darauf warten Halter großer Coins oft Monate. Pepeto setzt dort an, wo im Kryptomarkt die größten Renditen entstehen, denn Presale-Käufer zielen auf Gewinne, die kein ETF je liefern wird. Auf der offiziellen Pepeto-Website ist zu sehen, wie sich der Presale mit jeder neuen Stufe schneller füllt. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, während die Masse noch die Bitcoin Prognose studiert, gehört zu denen, die später nicht zurückblicken müssen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für die kommenden Tage?

Die Bitcoin Prognose hängt an der Marke von 81.500 Dollar. Hält sie, sieht 21shares Spielraum bis 90.000 Dollar, fällt sie, droht ein Rückgang auf etwa 77.500 Dollar.

Was ist Pepeto und warum zieht der Presale Käufer an?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Presale mit gebührenfreier Börse und Cross-Chain-Brücke, der mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.