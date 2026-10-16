Die erweiterte Vision spiegelt den Fokus wider, der über die Wundversorgung hinausgeht und auf die Förderung von Innovationen entlang des gesamten Prozesses der Geweberegeneration abzielt

BioLab Holdings gab heute mit der Einführung von EmeraNova eine neue, umfassendere Unternehmensausrichtung bekannt. Diese neue Unternehmensidentität spiegelt das weitreichende Bestreben wider, die Geweberegeneration über Fachgebiete, Heilungsphasen und Versorgungsumfelder hinweg voranzutreiben. Die Einführung unterstreicht die Bemühungen des Unternehmens, eine globale Plattform aufzubauen, deren Schwerpunkt auf der Identifizierung vielversprechender Technologien und der Beschleunigung ihres Einzugs in die klinische Praxis liegt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261015600809/de/

EmeraNova seeks partners around the world to bring promising technologies to market quickly and equip clinicians with advanced, effective solutions.

EmeraNova steht für die Vision, aufkommende (Emer) und neue (Nova) Technologien voranzutreiben, indem das Unternehmen eine stetig wachsende Palette an Lösungen zur Geweberegeneration, erstklassigen Support sowie Möglichkeiten zur Zusammenführung von Expertenmeinungen und klinischen Erkenntnissen aufbaut, die dazu beitragen werden, die Zukunft mitzugestalten. Die Wurzeln des Unternehmens in der Behandlung chronischer Wunden werden seine zukünftige Ausrichtung im Bereich der Geweberegeneration prägen und auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen, während das Unternehmen sein Produktportfolio an Amnionmembranen weiterhin anbietet.

"BioLab wurde mit dem Ziel gegründet, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern", erklärte Jaime Leija, President und CEO von EmeraNova. "Mit EmeraNova erweitern wir diesen Blickwinkel. Wir betrachten Technologien weltweit und untersuchen, wie verschiedene Lösungen, Fachgebiete und klinische Erkenntnisse zusammenwirken können, um ein stärker vernetztes Versorgungsökosystem zu schaffen. Diese umfassendere Perspektive ermöglicht es uns, auf bisherigen Errungenschaften aufzubauen und gleichzeitig die richtigen Innovationen schneller für Ärzte und die von ihnen betreuten Patienten voranzubringen."

Das sich ständig weiterentwickelnde "Toolbox"-Modell des Unternehmens spiegelt dessen zentrale Produktbereiche wider: Beurteilen und Differenzieren, Diagnostizieren, Debridieren, Kontrollieren, Vorbereiten, Wiederherstellen und Regenerieren, Neubewerten sowie Gewebeumbau. In all diesen Bereichen sucht EmeraNova weltweit nach Partnern, um vielversprechende Technologien zügig auf den Markt zu bringen und medizinisches Fachpersonal mit fortschrittlichen, wirksamen Lösungen auszustatten.

"Als BioLab haben wir uns einen Namen im Bereich fortschrittlicher Wundversorgungsprodukte gemacht", erklärte Scott Swonger, Chief Transformation Officer bei EmeraNova. "EmeraNova steht für einen ganzheitlicheren Ansatz, der von der Überzeugung getragen wird, dass die Geweberegeneration durch einen kontinuierlichen Prozess, den ständigen Austausch, Partnerschaften und die Verbesserung der den Ärzten zur Verfügung stehenden Möglichkeiten vorangetrieben wird."

Im Rahmen seines Bestrebens, mehr Patienten zu erreichen, strebt EmeraNova den Einstieg in neue Versorgungsbereiche an darunter die Akutversorgung und ambulante Krankenhausabteilungen (HOPDs) -, während das Unternehmen gleichzeitig die Versorgung in ambulanten und mobilen Wundkliniken weiter verbessert und vorantreibt. Das Unternehmen strebt an, seine klinischen Anwendungsbereiche in den Bereichen Chirurgie, Sportmedizin, Gefäßmedizin und Ästhetik zu erweitern und seine Innovationen durch internationale Vermarktungspartnerschaften weltweit zu verbreiten.

Das Engagement von EmeraNova, die Zukunft der Geweberegeneration mitzugestalten, spiegelt sich in der laufenden klinischen Forschung zu mehreren Produkten wider, wobei allein im Jahr 2026 vier klinische Studien sowie drei veröffentlichte, von Fachkollegen begutachtete retrospektive Studien durchgeführt wurden.

EmeraNova wird seine neue Marke und sein neues Leitbild an diesem Wochenende, vom 16. bis 18. Oktober, auf dem "Symposium for Advanced Wound Care" (SAWC) in Las Vegas vorstellen. Interessierte sind herzlich eingeladen, am Stand Nr. 241 vorbeizuschauen, um mehr über die Geweberegenerationstechnologien von EmeraNova zu erfahren.

Weitere Informationen zu EmeraNova, seinem Lösungsportfolio sowie zu den Produkten des Unternehmens finden Sie unter emeranova.com.

EmeraNova

EmeraNova ist ein in Phoenix ansässiges Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung der Geweberegeneration konzentriert. Durch eine von Klinikern geprägte Produktstrategie, unternehmerische Partnerschaften und eine zügige Markteinführung identifiziert, entwickelt und liefert EmeraNova Technologien für verschiedene Versorgungsbereiche. BLS Labs, LLC und BLS Sales Marketing, LLC sind von der Association for Advancing Tissue and Biologics (AATB) akkreditiert, was das Bekenntnis des Unternehmens zu strengen Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und operative Exzellenz widerspiegelt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261015600809/de/

Contacts:

Kwyn Lowe

Telefon: 406.314.5120

E-Mail: klowe@emeranova.com