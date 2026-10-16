Die Rheinmetall-Aktie meldet sich nach ihrem monatelangen Kursrückgang zurück. Am Donnerstag stieg der Rüstungstitel um +4,34% auf 1.026,00 €. Vom bisherigen Rekordhoch hat die Aktie dennoch fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Bullische Signale in RSI und MACD sprechen nun für eine Erholung - der übergeordnete Korrekturtrend bleibt jedoch intakt. Chartanalyse zur Rheinmetall-Aktie Der Kurs der Rheinmetall-Aktie hat erneut an der Unterstützungszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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