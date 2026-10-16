DJ MÄRKTE ASIEN/Erholung - Technologiewerte mit Gegenbewegung nach Ausverkauf

DOW JONES--Nach dem Kursrutsch am Vortag kommt es zum Wochenausklang es an den ostasiatischen Aktienmärkten zu einer kräftigen Erholung. Teilnehmer sprechen allerdings lediglich von einer Gegenbewegung, am übergeordneten Bild habe sich nur wenig verändert. Dafür spricht auch der weitere Rückgang der Renditen. So fällt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 1 Basispunkt auf 5,08 Prozent, nachdem sie nach den höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten noch bis auf 5,33 Prozent gestiegen war. Hier wird auf die Flucht in den "sicheren Hafen" Anleihen verwiesen.

Die jüngsten US-Konjunkturdaten haben gezeigt, dass die US-Wirtschaft weiterhin widerstandsfähig ist und die Inflation hoch bleibt. Noch vor einer Woche hätte eine solche Kombination die Renditen steigen lassen, doch die Stimmung hat sich geändert, heißt es. Anleger schienen nun besorgter über die Auswirkungen hoher Zinsen auf die KI-Wachstumserwartungen zu sein. Diese verteuern die Finanzierungen der hohen KI-Investitionen, was eine geringere Rentabilität bedeutet und Investitionen weniger attraktiv macht.

Während der Markt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Oktober aktuell lediglich mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 30 Prozent einpreist, geht er für die Sitzung im Dezember fest von einer Anhebung aus. "Die Renditen haben sich trotz des jüngsten US-Inflationsberichts weiter von ihren Zyklushöchstständen zurückgezogen, was auf 'dovishe' Äußerungen der Fed zurückzuführen ist, die die Wetten auf eine Zinserhöhung im Oktober abgekühlt haben", so Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei StoneX.

Besonders deutlich fällt die Erholung in Seoul aus, wo es für den Kospi um 3,6 Prozent nach oben geht. Am Vortag hatte der Index mit einem Einbruch um 7,6 Prozent das größte Tagesminus seit Ende Juli markiert. Hier geht es für die Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix um 4,6 bzw. 4,3 Prozent aufwärts. In Tokio steigt der Nikkei-225 um 1,9 Prozent, nachdem er am Donnerstag noch den größten Tagesverlust seit März verzeichnet hatte. Der breiter gefasste Topix erhöht sich um 1,8 Prozent. Auch an den chineischen Börsen kommt es zu einer Erholung. Der Shanghai-Composite erhöht sich um 1,0 Prozent und der Hang-Seng-Index legt um 1,2 Prozent zu.

Bei den Einzelwerten verlieren die Aktien von Taiwan Semiconductor (TSMC) 0,2 Prozent. Obwohl der Chip-Hersteller im dritten Quartal einen Rekordgewinn und starke Umsätze verzeichnet hatte, belasten die hohen Anlaufkosten für neue Produktionsstätten kurzfristig die Bruttomarge. TSMC ist im KI-Bereich aber weiterhin am besten aufgestellt, so die Analysten von Citi. Eine robuste Nachfrage nach hochentwickelten Chips bis ins nächste Jahr hinein sowie eine langfristige Auftragssichtbarkeit dürften den höheren Investitionszyklus des Unternehmens stützen. Obwohl die Auslandsaktivitäten und der Hochlauf der 2-Nanometer-Produktion die Margen anfangs verwässern dürften, sei das Abwärtsrisiko für die Bruttomarge von TSMC aufgrund der plattformübergreifenden Hebelwirkung und der hohen Auslastung überschaubar, so die Analysten.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.816,90 +1,1 +1,2 7:00 Topix 500 (Tokio) 3.181,15 +1,8 +19,6 8:00 Kospi (Seoul) 5.754,14 +3,6 +36,6 8:30 Hang-Seng (Hongkong) 24.353,69 +1,2 -5,0 10:00 Shanghai-Composite 3.742,66 +1,0 -5,7 9:00 Straits-Times (Singapur) 5.442,66 +0,7 +17,1 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.231,87 -10,8 -39,5 10:00 KLCI (Malaysia) 1.612,30 -0,7 -4,0 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 9:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1231 +0,1 1,1218 1,1217 -4,4 EUR/JPY 177,25 +0,0 177,23 177,24 -3,7 EUR/GBP 0,8442 -0,1 0,8449 0,8462 -3,1 USD/JPY 157,82 -0,1 157,98 157,99 +0,8 USD/KRW 1.344,01 +0,2 1.341,28 1.342,52 -6,7 USD/CNY 6,6887 -0,0 6,6909 6,6913 -4,4 USD/CNH 6,6866 -0,0 6,6894 6,6913 -4,1 USD/HKD 7,8474 0,0 7,8473 7,8471 +0,8 AUD/USD 0,6946 +0,4 0,6919 0,6942 +4,1 NZD/USD 0,5655 +0,6 0,5619 0,5613 -1,8 BTC/USD 82.000,22 0,0 81.999,70 81.209,79 -6,5 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 97,21 -0,8 -0,76 97,97 Brent/ICE 105,36 -0,5 -0,56 105,92 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.180,11 +0,2 9,86 4.170,25 Silber 57,84 +0,7 0,41 57,44 Platin 1.642,85 +1,1 17,14 1.625,71 (Angaben ohne Gewähr) ===

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