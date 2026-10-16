EQS-News: Fisher Investments
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FRANKFURT, Deutschland, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Fisher Investments GmbH ("Fisher Investments?) erhielt von der F.A.Z. die Auszeichnung "Herausragende Kundenzufriedenheit 2026? und erzielte dabei die höchste Bewertung dieser Kategorie mit einem perfekten Punktestand von 100/100.
ServiceValue ist eine unabhängige Marktforschungsgesellschaft und Rankingagentur, die die Preisträger durch die Auswertung ihrer Reputation online von rund 16.000 Unternehmen im Zeitraum vom 1. März 2024 bis 28. Februar 2026 ermittelt hat. Anhand dieser Analyse hat die F.A.Z. den Kundenservice, Kommunikation und Transparenz von Fisher Investments als Benchmark für die Industrie ausgezeichnet.
"Es freut uns sehr, dass Fisher Investments die Auszeichnung für herausragende Kundenzufriedenheit 2026 erhalten hat?, sagt Damian Ornani, CEO der globalen Fisher Investments-Gruppe. "Diese Auszeichnung spiegelt unseren unermüdlichen Einsatz wider, unsere Kunden an erste Stelle zu setzen. Außerdem zeigt es die Sorgfalt, die unsere Teams jeden Tag erbringen, einen außergewöhnlichen Service zu bieten und unseren Kunden dabei zu helfen, auf eine bessere finanzielle Zukunft hinzuarbeiten.?
Jens Wolf, Geschäftsführer von Fisher Investments, ergänzte: "Diese Auszeichnung ist besonders bedeutend für uns, da es unseren Kundenfokus und das tägliche Engagement unserer Teams in den Mittelpunkt stellt. Wir sind stolz darauf, diese Auszeichnung erhalten zu haben und bleiben fest entschlossen, einen durchdachten, maßgeschneiderten Service zu bieten. Wir kümmern uns gewissenhaft um jede Kundenbeziehung und unterstützen unsere Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.?
Falls Sie mehr über die Testmethoden erfahren möchten, besuchen Sie bitte servicevalue.de.
Über Fisher Investments
Die Fisher Investments GmbH, Fisher Asset Management, LLC, sowie weitere Unternehmen der Gruppe erbringen ihre Wertpapierdienstleistungen unter der Bezeichnung "Fisher Investments?.
Über Fisher Asset Management, LLC
Weitere Informationen über Fisher Investments finden Sie auf: https://www.fisherinvestments.com/de-de.
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16.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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