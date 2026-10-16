EQS-News: Midea / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Midea präsentiert umfassende Heizungs- und Energielösungen auf der Chillventa 2026



16.10.2026 / 07:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NÜRNBERG, Deutschland, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Chillventa 2026 vom 13. bis 15. Oktober präsentierte Midea Innovationen in den Bereichen Raumwärmepumpen, Heiztechnik für kalte Klimazonen, intelligenter Komfort und Energiemanagement für den Haushalt. Im Rahmen der Ausstellung erhielt das Unternehmen zwei Auszeichnungen von Euromonitor: Zum vierten Mal in Folge World's No.1 Residential Inverter Air Conditioner Company und World's No.1 R290 Air Conditioner Company. Die Auszeichnungen wurden von Ralph Kobsik, General Manager der Midea Europe GmbH, entgegengenommen. Eines der Highlights war H-Pack, eine vom europäischen Forschungs- und Entwicklungsteam von Midea entwickelte Wärmepumpenlösung für den Innenbereich. Sie löst die Installationsprobleme auf dem europäischen Markt, indem sie den Einsatz einer Außeneinheit überflüssig macht und so dazu beiträgt, Bedenken hinsichtlich Lärm, Platzmangel und baurechtlicher Vorschriften auszuräumen. Durch die modulare Bauweise werden Installation und Wartung vereinfacht, während die Ferndiagnose die Anzahl der Serviceeinsätze reduziert. Das System unterstützt sowohl vollelektrischen als auch Hybridbetrieb. An ihrem Messestand präsentierte Midea Fallstudien von Pilotprojekten aus ganz Europa und demonstrierte damit die Vielseitigkeit von H-Pack in verschiedenen realen Installationsszenarien. Midea präsentierte außerdem VitaBreeze, inklusive einer Live-Demonstration der AirGrid-Technologie. Mithilfe eines Smartphones können Benutzer den Luftstrom visualisieren und präzise dorthin lenken, wo er benötigt wird. Zu den weiteren Funktionen zählen eine breitflächige Luftverteilung, eine intelligente Anwesenheitserkennung, die neueste Breezeless Pro-Technologie mit einer um 30 % größeren Luftaustrittsfläche, die ClimaBalance-Feuchtigkeitsregelung sowie der prädiktive Algorithmus ECOMASTER 2.0 zur Optimierung des Energieverbrauchs. Im Premium-Split-Klimaanlagensegment kombiniert Raynor eine Kühl- und Heizleistung von A+++ mit preisgekröntem Design und erhielt dafür sowohl den iF Design Award als auch den German Design Award. Der Raynor Pro wurde für nordische Klimazonen entwickelt und liefert 100 % Heizleistung bei -25 °C und ist bis zu Temperaturen von -40 °C einsetzbar. PortaSplit stieß mit der Demonstration realer europäischer Fensterinstallationsszenarien auf großes Interesse. Es vereint flexible Einsatzmöglichkeiten, hohe Leistung und einen geräuscharmen Betrieb und zeichnet sich durch einen einfachen Installationsprozess aus, der die Installationskosten erheblich senken kann. Midea kündigte außerdem an, dass PortaSplit im Jahr 2027 auf R290 als Kältemittel umsteigen wird. Ein weiteres Highlight ist MHELIOS, die Energiemanagementlösung von Midea für das ganze Haus. Durch die Optimierung der Energiespeicherung und des Energieverbrauchs auf der Grundlage dynamischer Strompreise trägt das System dazu bei, die Energiekosten der Haushalte* zu senken und die Netzleistung zu verbessern, während es gleichzeitig eine integrierte Steuerung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen sowie Solar- und Energiespeichersystemen ermöglicht. Geleitet von seinem Bekenntnis "Green Vision, Blue Future" treibt Midea weiterhin Innovationen in den Bereichen Klimatechnik und Energie voran, die ein effizienteres, komfortableres und nachhaltigeres Leben in ganz Europa ermöglichen. *Eine deutsche Fallstudie ergab jährliche Einsparungen von etwa 1.866 Euro für einen Haushalt mit einem Verbrauch von 10.800 kWh. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/midea-prasentiert-umfassende-heizungs--und-energielosungen-auf-der-chillventa-2026-302910934.html



16.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News